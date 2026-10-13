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Prosta świętość młodego chłopaka

 
Luca Salmaso specjalizuje się w filmach dokumentalnych. Pracuje też jako aktor. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Film „Carlo Acutis. Święty nastolatek" trafi do kin w 2027 roku. Reżyser Luca Salmaso właśnie odwiedza Polskę.

13 października 2026 GOSC.PL

dodane 13 października 2026
aktualizacja 13 października 2026
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Spotkał się z pierwszymi widzami podczas 42. Warsaw International Film Festival, którzy obejrzeli dokument dokładnie w 20. rocznicę śmierci Carla Acutisa w stołecznym kinie „Atlantic”.

- Przygotowanie tego dokumentu to była dla mnie wielka przyjemność i odpowiedzialność, bo jest to pierwszy film, w którym wzięła udział rodzina Carla. Chciałem pokazać jego wiarę, duchowość. Starałem się to zrobić przez przedstawienie miejsc, które on kochał, w których przebywał, które dalej przepełnione są jego duchem. Starałem się to zrobić też przez jego głos. Za pomocą lektora przywołaliśmy jego zdania, ale też autentyczne nagrania jego samego, i wypowiedzi mamy, taty, babci, przyjaciół. Skupiałem się na słuchaniu tego, co inni chcieli mi o nim opowiedzieć – mówił podczas festiwalu Luca Salmaso.

Carlo Acutis. Święty nastolatek | OFICJALNY ZWIASTUN | w kinach w 2027 roku
 Rafael Film

 

Przyznał, że jego odpowiedzialność za film i zainteresowanie tematem wynikały też z tego, że jest w podobnym wieku do Carla, gdyby ten żył, oraz że mieszka 15 km od domu rodzinnego nastolatka. - Wiele nas łączy. W filmie chciałem też pokazać historię chłopca, który żył pośród nas, nie różnił się wiele od innych osób na ulicy. Może to właśnie odróżnia go od innych świętych. Carlo to postać, która przedstawia nam świętość w prostocie. Mama pokazała nam ulotkę, którą przygotował dla dzieci, bo w wieku 11 lat był pomocnikiem katechety. Ta ulotka pokazywała kroki do świętości. Właściwie nie było tam nic specjalnego. Było napisane, by chodzić na Mszę św. w niedzielę, potem może z czasem dwa razy w tygodniu, potem trzy razy, a może i na adorację, i by dodać później jeszcze modlitwę do Matki Bożej. Były to takie ćwiczenia, małe kroki, by przez nie dojść do świętości – dodał.

Reżyser o filmie "Carlo Acutis. Święty nastolatek"
 Gość Warszawski

 

W filmie czuje się otwartość rodziny, by szczerze opowiedzieć o nastolatku. - Już wcześniej firma, w której pracuję, prowadziła różne mniejsze projekty dotyczące Carla i dlatego znaliśmy się z jego mamą. Ta relacja budowała się krok po kroku. W końcu udało się nam ją tak zbudować, że mama nie tylko opowiedziała tę historię, ale też zgodzili się tata i babcia. Rodzina zgodziła się też odsłonić przed nami swoje archiwa: zdjęcia, materiały wideo, które są w sercu tej historii. Pozwalają one w Carlu widzieć zarówno świętego, jak i zwykłego chłopca, który grał w gry, w piłkę nożną czy naśladował głosy kotów i psów.  W dokumencie chcieliśmy przedstawić obie strony tej postaci. Rozmawialiśmy też z pielgrzymami, którzy czczą świętego. Dla mnie samego najbardziej przejmujący był moment, gdy odwiedzaliśmy jego grób. Widać w nim samego Carla. Zdecydowałem się jednak nie pokazywać jego twarzy, choć oczywiście takie nagrania zrobiliśmy. Chciałem, by zapamiętali go państwo żywego, takiego uśmiechniętego, takiego, jaki był na jego nagraniach, na zdjęciach. To jest prawdziwe jego oblicze - mówił reżyser.

Prosta świętość młodego chłopaka   Bogactwem filmu są nieznane wcześniej zdjęcia Carla pochodzące z archiwum domowego rodziców.

Film "Carlo Acutis. Święty nastolatek" to bardzo ciepły, rodzinny, bliski widzowi dokument. Zaczyna się opowieścią mamy Carla o tym, że  bardzo pragnęła mieć dziecko zaraz po ślubie, mimo że miała wtedy 20 lat. Potem widzimy Carla na nagraniach jako niemowlaka czy kilkulatka. Sceny z jego życia przeplatają się z wypowiedziami kolegów, nauczycielki, proboszcza, opiekuna, który woził go na codzienną Mszę św., postulatora w procesie kanonizacyjnym czy uzdrowionej za jego przyczyną studentki z Kostaryki.

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