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Podwójne sanktuarium przy Krakowskim Przedmieściu

 
W bocznym ołtarzu tuż przy wejściu do świątyni, jest wizerunek Matki Bożej Dobrej Śmierci. Podarowany w XVII stuleciu przez króla Jana Kazimierza prefektowi mennicy Klaudiuszowi Doiettowi, trafił do warszawskich karmelitów w 1664 roku. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Kościół seminaryjny stanie się oficjalnie miejscem kultu Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego.

Tomasz Gołąb

|

13 października 2026 GOSC.PL

dodane 13 października 2026
aktualizacja 13 października 2026
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Wspólnota Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców stolicy, pielgrzymów oraz czcicieli Matki Bożej do wspólnej modlitwy i dziękczynienia z okazji ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego.

Kościół Seminaryjny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca Bogurodzicy przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie od wieków stanowi jeden z najważniejszych punktów na duchowej mapie stolicy. 13 października 2026 roku świątynia ta stanie się Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego.

Celebracji przewodniczyć będzie arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas SAC. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 17.30 nabożeństwem różańcowym, po którym o 18.30 odprawiona zostanie Msza Święta połączona z odczytaniem dekretu ustanawiającego sanktuarium.

Obecność wizerunku Matki Bożej w świątyni pokarmelickiej sięga połowy XVII stulecia. Namalowany w XVI wieku obraz Madonny z Dzieciątkiem (reprezentujący zachodnioeuropejskie cechy malarskie z wpływami bizantyjskiej Hodegetrii) został podarowany przez króla Jana Kazimierza prefektowi mennicy królewskiej Klaudiuszowi Doiett. Jego syn, o. Innocenty od św. Mikołaja – karmelita bosy – w 1664 roku ofiarował wizerunek warszawskiemu klasztorowi.

Od XVII wieku przy kościele prężnie rozwijało się Bractwo Dobrej Śmierci, a obraz zaczęto otaczać szczególną czcią pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Śmierci. Złote owoce i liście granatu zdobiące płaszcz Maryi oraz tło malowidła przypominały wiernym o tajemnicy miłości silniejszej niż śmierć oraz o nadziei zmartwychwstania.

Historia nie oszczędziła jednak samego wizerunku. Choć mury świątyni ocalały z pożogi Powstania Warszawskiego w 1944 roku, ukryty w klasztornych piwnicach cenny oryginał uległ spaleniu. Pamięć o nim przetrwała jednak w sercach Warszawiaków i w kopii wykonanej jeszcze w 1927 roku przez prof. Jana Rutkowskiego dla kościoła w pruszkowskim Żbikowie.

Dzieło odrodzenia czci Matki Bożej Dobrej Śmierci podjął w latach 80. XX wieku ówczesny rektor kościoła seminaryjnego, ks. prałat Wiesław Kądziela. Na podstawie zachowanych przedwojennych fotografii krakowski artysta Marian Paciorek podjął się wiernego odtworzenia obrazu. Choć pracę przerwała ciężka choroba serca malarza, po udanej operacji i modlitwie wielu czcicieli dzieło zostało ukończone, a 3 maja 1990 roku poświęcone przez bp. Kazimierza Romaniuka.

W 1991 roku kardynał Józef Glemp wprowadził tradycję odprawiania comiesięcznej Mszy świętej wotywnej (każdego 22. dnia miesiąca), a u progu nowego tysiąclecia świątynia zyskała miano sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci. Szczególnym momentem w dziejach tego miejsca była uroczysta koronacja biskupia wizerunku, której 22 stycznia 2015 roku dokonał kardynał Kazimierz Nycz, nakładając na skronie Jezusa i Maryi korony.

Drugim skarbem świątyni jest ikona Matki Bożej Zwycięskiej, Królowej Różańca Świętego, umieszczona w sąsiedztwie prezbiterium. Jej dzieje wiążą się nierozerwalnie ze wzniesioną przez Zygmunta III Wazę Kaplicą Moskiewską i warszawskimi dominikanami. Po wyburzeniu ich kościoła przez zaborcę wizerunek w typie Tychwińskiej Matki Bożej znalazł bezpieczne schronienie na Krakowskim Przedmieściu 1 marca 1826 roku, co oznacza równe dwieście lat nieprzerwanej obecności w tym miejscu.

– O ile arcybiskup Antoni Fijałkowski był wielkim orędownikiem odsłaniania wizerunków, o tyle w kościele barokowym taka ekspozycja z sukienką jest dziełem sztuki i trwałym świadectwem wielkiego kultu – zauważył rektor kościoła seminaryjnego.

Przez stulecia z ikoną złączona była modlitwa elitarnego Arcybractwa Różańcowego, zrzeszającego wybitne postaci epoki, w tym architekta Tylmana z Gameren czy kronikarza ks. Jędrzeja Kitowicza. W murach tego kościoła chrzest przyjął Józef Ignacy Kraszewski, a święcenia kapłańskie prymas Ignacy Krasicki. Choć władze komunistyczne skasowały bractwo w 1949 roku, modlitwa różańcowa przetrwała w codzienności kleryków i wiernych świeckich.

– Od tej pory nasz kościół będzie już sanktuarium w pełni prawomocnie, nie tylko ze zwyczaju – stwierdza z satysfakcją ks. Wiesław Kądziela.

Kapłan dostrzega również przemiany społeczne wokół Traktu Królewskiego, gdzie dawne kamienice z parafialnymi rodzinami ustąpiły miejsca licznym lokalom gastronomicznym i miejscom noclegowym dla turystów.

– Nasza świątynia w centrum tętniącej życiem Warszawy pozostanie bezpieczną przystanią ciszy, gdzie każdy przechodzień może wstąpić na chwilę adoracji i zawierzenia – podkreśla ks. prałat Kądziela.

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