Słynący łaskami obraz Matki Bożej Częstochowskiej przybył do parafii Chrystusa Króla na Targówku najprawdopodobniej już w 1931 roku. Przed nim modlił się ks. Jan Golędzinowski, pierwszy proboszcz, przyjaciel stolicy i późniejszy męczennik Dachau. Podczas bombardowania Warszawy w 1939 roku, gdy płonęła tymczasowa kaplica, obraz Matki Bożej został uratowany. 25 listopada 2001 roku, w 70-lecie istnienia parafii, wizerunek został ukoronowany przez bp. Kazimierza Romaniuka.

25. lat od koronacji obrazu Pani Targówka

Gość Warszawski

- Podczas II wojny światowej kaplica spłonęła, ale Maryja została. Została z nami, naszymi rodzinami i ojczyzną. Przed obrazem przez dziesięciolecia modlili się mieszkańcy Warszawy. Dzisiejszy jubileusz wpisuje się w czas pamięci o wielkich pasterzach polskiego Kościoła. 100 lat temu wielki czciciel Maryi kard. Hlond został prymasem Polski. 80 lat temu na Jasnej Górze zawierzył naród polski Maryi. Wspominamy także 45. rocznicę śmierci bł. Stefana Wyszyńskiego i 70. rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu. To wszystko przypomina nam, że Maryja jest nie tylko patronką parafii i Matką, której powierzamy codzienne sprawy, a jest także przedziwną pomocą i obroną naszego narodu. Chcemy powierzyć Jej Polskę, rodziny, Kościół, kolejne pokolenia. A święcąc dzisiaj popiersie Prymasa Tysiąclecia wyrażamy wdzięczność, za jego zawierzenie Maryi i miłość do ojczyzny. Choć wspominamy przeszłość, to patrzymy w przyszłość i prosimy Matkę Najświętszą, by nasza parafia była wspólnotą wiary, domem, do którego mogą wrócić wszyscy, także pogubieni na peryferiach, aby ta świątynia nadal była miejscem modlitwy za Polskę, bo jest pomnikiem - wotum za Cud nad Wisłą, by nie ustała tu modlitwa za Kościół i Ojca Świętego, za diecezję i jej pasterzy. Aby Maryja, nasza Matka prowadziła wszystkich do Syna – mówił na rozpoczęcie Mszy św. ks. Marcin Ożóg, proboszcz parafii Chrystusa Króla na Targówku.

"Bogurodzica" przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej na Targówku

Gość Warszawski

Eucharystia, której przewodniczył 13 października bp Romuald Kamiński, była celebrowana z użyciem odrestaurowanego kielicha ks. Golędzinowskiego.

W homilii ordynariusz warszawsko-praski zwracał uwagę, by naśladować Maryję przez Jej skromność, pokorę, ofiarność i zaufanie Bogu.

- Pamiętajmy, że po 25 latach teraz zaczyna się następny okres. Wchodzi nowe pokolenie. Starsi mają obowiązek przekazać coś ogromnie ważnego, co młodemu pokoleniu będzie potrzebne. Nasze świętowanie ma wydźwięk wdzięczności, ale ją trzeba dobrze zrozumieć – mówił.

Odnowienie Ślubów Jasnogórskich w parafii Chrystusa Króla na Targówku

Gość Warszawski

Na zakończenie Eucharystii wierni odnowili Jasnogórskie Śluby Narodu, a bp Kamiński poświęcił umieszczone przy obrazie Matki Bożej relikwiarium bł. Stefana Wyszyńskiego.

Wybrzmiała też prośba o ustanowienie na Targówku sanktuarium maryjnego.