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warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Abp Galbas o różańcu: Nie żałujmy tych piętnastu minut

Abp Galbas o różańcu: Nie żałujmy tych piętnastu minut przejdź do galerii

 
- Maryjo, Matko Dobrej Śmierci i Zwycięska Królowo Różańca Świętego, wysłuchaj tutaj nas i tych, którzy będą tu przybywać, klęcząc przed Twoimi czcigodnymi wizerunkami. Ty, Córo Królewska pełna chwały, Królowo, która stoisz po Bożej prawicy, spójrz na każdą i każdego, spójrz i nakłoń ucha - prosił w homili abp Adrian Galbas. Tomasz Gołąb /Foto Gość

- Już dawno temu Maryja weszła do tego kościoła, jak kiedyś do domu Elżbiety (...), już dawno temu wniosła tu pokój, od dawna już podnosi tu ludzi, jak podniosła wtedy Elżbietę - mówił metropolita warszawski podnosząc kościół seminaryjny do godności podwójnego sanktuarium.

Tomasz Gołąb

|

14 października 2026 GOSC.PL

dodane 14 października 2026
aktualizacja 14 października 2026
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Kościół seminaryjny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca Bogurodzicy podczas uroczystej liturgii został oficjalnie podniesiony do rangi Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. Dekret potwierdzający "wielowiekowy kult maryjny, przejawiający się w oddawaniu czci Matce Bożej w Jej obu wizerunkach, znajdujących się w tutejszym kościele" i podkreślający "szczególny walor tego miejsca, związanego z duchową historią Warszawy, a także Polski" i chęć odpowiedzi na potrzeby duchowe wiernych odczytał w czasie uroczystości ks. dr Bartłomiej Pergoł, wicekanclerz Kurii Archidiecezjalnej Warszawskiej.

Abp Galbas: Matko Dobrej Śmierci i Zwycięska Królowo Różańca Świętego, wysłuchaj tutaj
 Gość Warszawski

Eucharystii, podczas której modlono się także o zdrowie papieża Leona XIV i pomyślny przebieg operacji, przewodniczył arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas SAC. W homilii zatytułowanej „Spójrz i nakłoń ucha” pasterz archidiecezji warszawskiej nakreślił duchowy i teologiczny sens obu maryjnych wezwań oraz wyznaczył zadania dla nowo powołanego sanktuarium.

Metropolita warszawski rozpoczął od nawiązania do kantyku Magnificat, podkreślając, że wznoszona modlitwa jest wyrazem radości ze szczególnej obecności Matki Bożej w tym miejscu.

- Dziś ten hymn wybrzmiał szczególnie uroczyście, gdyż wyrażamy poprzez niego radość z podniesienia tego czcigodnego, warszawskiego kościoła do godności sanktuarium. Tu bowiem obok św. Józefa, któremu kościół jest dedykowany, obecny jest kult Maryi w dwóch wspaniałych wizerunkach, jako Matki Dobrej Śmierci i jako Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. Tak, już dawno temu Maryja weszła do tego kościoła, jak kiedyś do domu Elżbiety (...), już dawno temu wniosła tu pokój, od dawna już podnosi tu ludzi, jak podniosła wtedy Elżbietę - powiedział abp Adrian Galbas.

Sanktuarium MB Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego

Foto Gość DODANE 14.10.2026

Sanktuarium MB Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego

​Uroczystość była także okazją do podziękowania ks. prałatowi Wiesławowi Kądzieli, który po 40 latach pełnienia funkcji wikariusza rektorskiego tej świątyni przechodzi na emeryturę.  

Skupiając się na tytule Matki Dobrej Śmierci, metropolita warszawski podkreślił, że jest on głęboko obecny w codziennym pacierzu Kościoła, zwłaszcza w modlitwie "Zdrowaś Maryjo".

- Prosimy Ją tam, by się za nami modliła w dwóch najważniejszych momentach naszego życia; teraz i właśnie w godzinie naszej śmierci. Te dwie chwile są rozstrzygające. Przeszłość minęła, zostały wspomnienia i doświadczenia, przyszłość może nie nadejdzie; są jedynie plany i marzenia. Pewna jest teraźniejszość, pewne jest »teraz« i to »teraz« mogę przeżyć bezbożnie i pobożnie, mądrze i głupio, blisko i daleko od Boga, godnie i niegodnie, dobrze i źle (...). I pewna jest godzina śmierci. Niepewna jest jej data, pewne jest jej istnienie. Niektórzy mówią, że to jedyna absolutna sprawiedliwość na tej ziemi, bo nie ma dwóch rodzajów ludzi; tych, co umrą i tych, co nie. Na każdego śmierć czeka, czy na tej ziemi był pierwszym, czy ostatnim z ludzi. Śmierć jednaka - powiedział. Przywołując poezję Rainera Marii Rilkego oraz nauczanie Katechizmu i świętych (św. Ignacego Antiocheńskiego, św. Teresy z Ávili, św. Teresy od Dzieciątka Jezus), arcybiskup przypomniał słowa z Testamentu św. Jana Pawła II z 1980 roku. - I wtedy już modlił się o śmierć. Ale o jaką? Nie prosił o śmierć lekką, łagodną, daleką. Prosił o śmierć pożyteczną. O taką śmierć dobrze jest się modlić każdego dnia, prosić Maryję, by była z nami w tej godzinie, jak była pod krzyżem swojego Syna (...). Nie cofnie naszego umierania, jak nie cofnęła Jego umierania, ale doda nam otuchy w godzinie śmiertelnej walki (...). Tak, w godzinie śmierci, kiedy wszyscy z konieczności nas opuszczą, bo nie będą mogli przejść z nami przez jej bramę, będzie z nami Maryja, Matka Dobrej Śmierci i Brama Niebios!

Podwójne sanktuarium

GOSC.PL DODANE 14.10.2026

Podwójne sanktuarium

​Abp Adrian Galbas ustanowił w kościele seminaryjnym Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego.  

Metropolita warszawski prosił, by "w świecie, który mierzy wartość człowieka jego sprawnością, samodzielnością i użytecznością, naszą chrześcijańską postawą" przypominać, "że człowiek nie traci godności, gdy staje się słaby i zależny od innych. Towarzyszenie umierającym, duchowe i fizyczne, jest jednym z najpiękniejszych uczynków miłosierdzia”.

Skierował również prośbę do alumnów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego:

- Chciałbym, by alumni, pod serdecznym okiem Maryi, uczyli się tutaj codziennego umierania dla świata, pozostawiania za sobą tego, co jest im zbędne, gotowości do całkowitego poświęcenia się Chrystusowi, do prawdziwego oddania Mu życia jeszcze przed śmiercią, do ofiarowania mu siebie samych totalnie i ostatecznie, by potem – już jako księża – mogli prowadzić życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża.

Wizerunek Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego w kościele seminaryjnym
 Gość Warszawski

Przechodząc do drugiego tytułu – Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego – abp Adrian Galbas przypomniał za św. Janem Pawłem II, że modlitwa ta jest „cała utkana z Ewangelii”.

- Jedno zdanie wystarczyło Kościołowi, by powiedzieć, kim jest Maryja, kim jesteśmy my, i o co Ją prosimy. "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen". Ty Maryjo jesteś Święta, my jesteśmy grzesznikami. Prosimy Cię więc, byś się za nami modliła. Twoja modlitwa jest najbardziej skuteczna w całym wszechświecie, bo Ty jako jedyna jesteś Niepokalana - mówił, podkreślając również wspólnotowy charakter tej modlitwy. - Zawsze przecież mówimy tę modlitwę w liczbie mnogiej: »módl się za nami«. Nigdy: »módl się za mną«. Nawet, gdy jesteśmy w pojedynkę. To piękne, bo w ten sposób my – w modlitwie – przyjmujemy innych i inni, modląc się, przyjmują nas. My robimy im miejsce w naszym życiu, a oni nam w swoim.

Matka Boża Dobrej Śmierci. Obraz w sanktuarium przy Krakowskim Przedmieściu
 Gość Warszawski

W kontekście walki duchowej metropolita zacytował słowa św. Ojca Pio i s. Łucji z Fatimy, wzywając wiernych do sięgania po różaniec w codziennym życiu:

- "Różaniec to miecz przeciw złu, które chce nad nami zapanować. Trwanie z Maryją przy Jezusie uzbraja mnie do walki z moją słabością, pozwala z nadzieją ruszyć w bój o zachowywanie Ewangelii". Niech więc Maryja, Zwycięska Królowa Różańca Świętego zachęca nas jeszcze bardziej, do tego, byśmy brali ten zwycięski miecz do rąk. Miecz, którego boi się diabeł (...). Tydzień ma 168 godzin, odmówienie jednej tajemnicy różańca zajmuje niewiele więcej niż kwadrans. Nie żałujmy tego kwadransa - dodał.

Uroczystość była także okazją do podziękowania ks. prałatowi Wiesławowi Kądzieli, który po 40 latach pełnienia funkcji wikariusza rektorskiego tej świątyni przechodzi na emeryturę.

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Podwójne sanktuarium

GOSC.PL DODANE 14.10.2026

Podwójne sanktuarium

​Abp Adrian Galbas ustanowił w kościele seminaryjnym Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego.  
Sanktuarium MB Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego

Foto Gość DODANE 14.10.2026

Sanktuarium MB Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego

​Uroczystość była także okazją do podziękowania ks. prałatowi Wiesławowi Kądzieli, który po 40 latach pełnienia funkcji wikariusza rektorskiego tej świątyni przechodzi na emeryturę.  
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