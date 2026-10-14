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Serce to pierwszy teren misyjny przejdź do galerii

100. Niedziela Misyjna  
Na zakończenie spotkania dla dziennikarzy dzieci i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny z Otwocka wystawili krótkie przedstawienie o początkach dzieła bł. Pauliny Jaricot. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

- Przed każdym ochrzczonym staje wielka przygoda misyjna – mówił bp Szymon Stułkowski.

14 października 2026 GOSC.PL

dodane 14 października 2026
aktualizacja 14 października 2026
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Modlitwa, świadectwo, i w trzecim kroku – wsparcie materialne. 18 października pod hasłem „Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji” będziemy obchodzić 100. Niedzielę Misyjną. Jej założenia zostały przekazane podczas spotkania w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski.

Powołanie głoszenia Ewangelii
 Gość Warszawski

 

- Powołanie misyjne jest częścią misji Kościoła. Kiedy w parafii pojawia się koło misyjne lub wspólnota misyjna to zawsze oznacza to, że w tej parafii wspólnota jest bardziej żywa niż tam, gdzie takiego zaangażowania misyjnego nie ma – mówił bp Marek Marczak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Bp  Szymon Stułkowski, członek Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji przypomniał, że przez chrzest święty wierni zostali zanurzeni w zbawczej męce i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i to ich uzdalnia do bycia misjonarzem, niekoniecznie na odległym kontynencie.

- Miejscem chrzcielnicy jest zazwyczaj kościół. Przywiozłem ze sobą kropielniczkę. Kiedyś w domach ona wisiała w drzwiach, teraz może jest na strychach w starych domach. Zachęcam, by je ponownie odkrywać. Wziąłem ze sobą wodę święconą. Woda w kropielnicy jest po to, by czynić znak krzyża, czyli odnawiać przymierze chrzcielne. Zjednoczenie z Chrystusem prze chrzest skutkuje tym, że wszyscy ochrzczeni jesteśmy równi w godności, ale też równi w działaniu. Dziecko, które dziś zostało ochrzczone ma równą godność z papieżem Leonem XIV.  To jest godność przemiany w dzieci Bożych. Tu się zaczyna nasza przygoda z Panem Bogiem, nasze powołanie, by budować królestwo Boże. Wszystkie powołania łączą się w powołaniu misyjnym związanym z chrztem świętym. Doświadczenie spotkania z Jezusem ma skutkować tym, że ja tego nie zatrzymuje dla siebie, ale dziele się z ludźmi, do których mnie Pan Bóg posyła. To mogą być dalekie kontynenty, ale to może być mój dom, moje sąsiedztwo, moja parafia – mówił.

Małżeństwo z misją
 Gość Warszawski

 

-  Jest jeszcze jeden teren misyjny do zagospodarowania, może nawet najtrudniejszy. To jest serce. To jest pierwszy teren misyjny. Jeśli tam nie pozwolę Chrystusowi królować, to nie mam z czym ani z kim wychodzić w świat – mówił bp Szymon Stułkowski.

Efekt 99. Niedzieli Misyjnej
 Gość Warszawski

 

W ubiegłym roku Papieskie Dzieła Misyjne przekazały na cele misyjne ponad 1,5 mln dolarów, a w ciągu ostatniej dekady ponad 11,5 mln dolarów.

- Decyzją Dykasterii ds. Ewangelizacji dochody z 99. Niedzieli Misyjnej przekazane z Polski popłynęły do Mozambiku, na Madagaskar, do Kazachstanu oraz do Papui-Nowej Gwinei, do 23. diecezji. Obejmowało 29. projekty specjalne i pomoc zwyczajną, na którą poszło ponad połowę środków. Pomoc zwyczajna jest utrzymywaniem tych dzieł, które były stworzone wcześniej, a także to jest pomoc katechistom, czyli liderom wspólnot – mówił ks. Przemysław Robaszkiewicz, sekretarz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, który dodał, że w tym roku ze względu na 200 lat ustanowienia Żywego Różańca powstaje dom formacyjny dla katechistów w Papui-Nowej Gwinei.

Wspomniał też, że kiedy bł. Paulina Jaricot zakładała Dzieło Rozkrzewienia Wiary, a później Żywy Różaniec, mówiła, że nie chce szukać milionerów, którzy wesprą jej dzieło, a chce milion osób, które dadzą to, co mają, choć najdrobniejsze rzeczy.
- Każda złotówka przekazana na misje jest bardzo istotna – dodał ks. Robaszkiewicz.

Na zakończenie spotkania dla dziennikarzy dzieci i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny z Otwocka wystawili krótkie przedstawienie o początkach dzieła bł. Pauliny Jaricot.

Światowy Dzień Misyjny, nazywany Niedzielą Misyjną przypada co roku w przedostatnią niedzielę października i jest obchodzony we wszystkich katolickich diecezjach i parafiach na świecie. To czas modlitwy za misjonarzy oraz wsparcia ich posługi. Światowy Dzień Misyjny jest także świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

W 2026 roku przypada 100. rocznica ustanowienia Niedzieli Misyjnej, którą 14 kwietnia 1926 roku ustanowił papież Pius XI.

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100. Niedziela Misyjna

Foto Gość DODANE 14.10.2026

100. Niedziela Misyjna

​W przedostatnią niedzielę października przypada Światowy Dzień Misyjny. Jego setna odsłona jako Niedziela Misyjna przebiegać będzie pod hasłem „Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji”.  
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