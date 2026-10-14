Kustosz i rektor

Abp Adrian Galbas mianował ks. Mateusza Kielarskiego kustoszem nowo ustanowionego Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego oraz wikariuszem rektorskim kościoła seminaryjnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca Bogurodzicy

Ks. Mateusz Kielarski pełni funkcję wiceceremoniarza Archidiecezji Warszawskiej. Jest wykładowcą Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz Akademii Katolickiej w Warszawie – kieruje również sekretariatem tej uczelni. Święcenia kapłańskie przyjął w 2016 roku. W 2024 roku obronił pracę doktorską na Akademii Katolickiej w Warszawie.

Ks. Bartłomiej Pergoł i dekret o Sanktuarium MB DObrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca św.

Gość Warszawski

Ksiądz prałat Wiesław Kądziela, dotychczasowy wikariusz rektorski kościoła seminaryjnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca Bogurodzicy przechodzi na emeryturę po prawie 40 latach pełnienia tej funkcji.

Ustanowienie sanktuarium przy Krakowskim Przedmieściu. Procesja

Gość Warszawski

- Dziękuję ks. prałatowi Wiesławowi Kądzieli za jego wielką miłość do tego kościoła, od dziś sanktuarium. Dziękuję za lata gorliwej służby. Pewnie wszyscy dziś cieszymy się, że mamy to sanktuarium, ale nie mam wątpliwości, kto z nas cieszy się najbardziej. Księże Prałacie: dziękuję!” - mówił abp Adrian Galbas, wręczając bukiet kwiatów ks. Wiesławowi Kądzieli. - Dziękuję za tę wielką miłość do tego kościoła do tego sanktuarium, za lata wspaniałej tutaj posługi, za każde dobro a przede wszystkim za wielki osobisty przykład osobistego nabożeństwa do Maryi i stałej głębokiej maryjnej pobożności! - dodał metropolita warszawski.