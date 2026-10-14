Gdy Kościół Seminaryjny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca Bogurodzicy przy Krakowskim Przedmieściu został uroczyście ogłoszony Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego, szczególną, modlitewną duszę uroczystości nadały dwa utwory muzyczne autorstwa wieloletniego rektora świątyni, ks. prałata Wiesława Kądzieli.

Obie pieśni – znany i wykonywany od lat "Hymn do Matki Bożej Dobrej Śmierci" oraz prawykonana tego wieczoru "Pieśń do Matki Boskiej Różańcowej" – stały się żywą syntezą losów dwóch czczonych w kościele wizerunków. Śpiew pierwszego utowru połączył chór pod dyrekcją ks. Piotra Markisza, sekcję instrumentów dętych blaszanych i organy.

Hymn do Matki Bożej Dobrej Śmierci, autor: ks. Wiesław Kądziela

Gość Warszawski

Tekst utworu, który ks. Kądziela stworzył jako owoc odrodzenia kultu spalonego wizerunku, jest pełen ufności, która odsuwa lęk przed śmiercią:

„O Bogarodzico, coś za Matkę jesteś nam dana,

Tyś źródłem dobra wszelkiego, najkrótszą drogą do Pana.

Salve, Salve Regina! Ave, Ave Maria!

Przed paszczą smoka złego, orędownictwem racz strzec,

z Twoim imieniem na ustach, daj dobrze życie nam zbiec.

Twoje, Matko, spojrzenie – dobre, łaskawe i tkliwe –

przez życie nas przeprowadzi, aż po dzień śmierci szczęśliwej”.

Nawiązując do tego utworu i tytułu, metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC mówił w homilii podczas ustanowienia podwójnego sanktuarium o dwóch rozstrzygających momentach ludzkiego losu – „teraz” i „w godzinie śmierci”:

- Niepewna jest jej data, pewne jest jej istnienie. (...) Prosimy więc dzisiaj: módl się za nami Maryjo, w godzinie naszej śmierci. Módl się za nami, by to była dobra śmierć, co wyniknęła z dobrego życia. (...) W godzinie śmierci, kiedy wszyscy z konieczności nas opuszczą, bo nie będą mogli przejść z nami przez jej bramę, będzie z nami Maryja, Matka Dobrej Śmierci i Brama Niebios!” - mówił metropolita warszawski.

Premiera Pieśni do Matki Bożej Różańcowej, sł. i mel. ks. Wiesław Kądziela

Gość Warszawski

W trakcie procesji wyjścia, gdy ponad stu kapłanów, asysta liturgiczna, alumni seminarium oraz abp Adrian Galbas z pastorałem opuszczali świątynię zabrzmiała nowa kompozycja ks. Wiesława Kądzieli - Pieśń do Matki Boskiej Różańcowej, napisana specjalnie na uroczystość ustanowienia sanktuarium, w aranżacji Roberta Niepostyna na chór mieszany, organy i instrumenty dęte.

„ZWYCIĘSKA KRÓLOWO

Różańca Świętego,

Prowadź nas różańcem

Do Syna Twojego!”

Tekst nowej pieśni autorstwa ks. Kądzieli nie tylko wpisuje się w dwustuletnią obecność ikony tychwińskiej w tym kościele, ale celnie dotyka współczesnych zmagań człowieka:

„Otocz różańcem każdą naszą sprawę,

To, co nas boli, trwoży lub raduje;

Niech nas do chwały nieba doprowadzi

Chrystus, co Światłem drogę nam wskazuje.

Bogurodzico, pod Twoją obronę

Ojcowie nasi wciąż się uciekali;

Dziś, gdy ataki są od kul groźniejsze –

Spraw, byśmy mocno przy Chrystusie trwali.

Zwycięską stopą starłaś głowę węża,

Wsparłaś swą mocą każdy zbrojny szaniec;

Dziś Cię błagamy, aby prócz oręża,

Bronią skuteczną był dla nas różaniec.

Skrusz serca twarde, niech będą uległe

Bożemu prawu i ludzkiej godności,

Ucz nas, Maryjo, zło dobrem zwyciężać,

Strzeż naszej wiary, nadziei, miłości”.

Słowa o „atakach groźniejszych od kul” i o różańcu jako „skutecznej broni” znalazły rozwinięcie w homilii arcybiskupa Adriana Galbasa, który przywołał postać św. Ojca Pio i s. Łucji z Fatimy:

- Różaniec to miecz, powie o. Pio. Miecz przeciw złu, które chce nad nami zapanować. Trwanie z Maryją przy Jezusie uzbraja mnie do walki z moją słabością, pozwala z nadzieją ruszyć w bój o zachowywanie Ewangelii (...). Niech więc Maryja, Zwycięska Królowa Różańca Świętego zachęca nas jeszcze bardziej, do tego, byśmy brali ten zwycięski miecz do rąk. Miecz, którego boi się diabeł”.

Przez dziesięciolecia – współpracując m.in. ze śp. bp. Józefem Zawitkowskim – ks. prałat Wiesław Kądziela obdarowywał Kościół w Polsce pieśniami, które na stałe weszły do kanonu polskiej pieśni liturgicznej. Dostrzegł to metropolita warszawski, kierując pod koniec liturgii osobiste podziękowanie:

„Serdecznie dziękuję ks. prałatowi Wiesławowi Kądzieli za jego wielką miłość do tego kościoła, od dziś sanktuarium. Dziękuję za lata gorliwej służby. Pewnie wszyscy dziś cieszymy się, że mamy to sanktuarium, ale nie mam wątpliwości, kto z nas cieszy się najbardziej. Księże Prałacie: dziękuję!” - powiedział abp Adrian Galbas SAC.

Każdego 22. dnia miesiąca o 18.30 odprawiane jest w nowym sanktuarium nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Śmierci, natomiast 7. dnia każdego miesiąca przed ikoną w srebrnej szacie wierni gromadzić się będą na nabożeństwie do Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego, śpiewając pieśń, która tego wieczoru po raz pierwszy popłynęła pod sklepienie kościoła na Krakowskim Przedmieściu.