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Kwiaty wróciły pod halę

 
Na otwarcie stoisk czekali kupcy i klienci. fot. Marzena Wyszyńska /Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Po remoncie uroczyście otwarto nowe pawilony kwiatowe przy Hali Mirowskiej. Na prośbę sprzedawców poświęcił je ks. Roberto Rinaldo.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

16 października 2026 GOSC.PL

dodane 16 października 2026
aktualizacja 22 października 2026
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Trudno sobie wyobrazić Halę Mirowską bez ulicznych straganów z kwiatami. Rośliny można było tu od lat kupić w dzień i w nocy, w tygodniu i święta. Po krótkiej przerwie jest to już możliwe.

Miejsce po odnowieniu poświęcił proboszcz parafii Narodzenia NMP w Warszawie.

- Wyrażam wdzięczność obecnym przedstawicielom władz miasta oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej hali. To ważna inwestycja dla osób, które tutaj pracują, a zarazem kolejny krok w odnowie i uporządkowaniu przestrzeni Warszawy. Szczególne podziękowania kieruję do prezydenta Rafała Trzaskowskiego za zaangażowanie w przemianę centrum naszej stolicy. Jestem Włochem, ale jako Europejczyk i mieszkaniec Warszawy z dumą mówię, że cieszę się, iż mogę żyć w tak pięknym mieście. Usłyszeliśmy, że Bóg powierzył człowiekowi ogród, aby go uprawiał i strzegł. Państwa praca również jest troską o piękno stworzenia i dzieleniem się nim z innymi. Kwiaty towarzyszą nam wtedy, gdy słowa nie wystarczają: wyrażają miłość, wdzięczność, pamięć, a czasem także ból pożegnania. Państwa praca pomaga ludziom przekazywać to, co noszą w sercu. Niech więc w tej nowej hali rozkwitają także życzliwość, wzajemny szacunek i dobre relacje. Niech Bóg błogosławi pracy i rodzinom – mówił przy poświęceniu 14 października ks. Roberto Rinaldo.

Kwiaty wróciły pod halę   Klienci cenią stoiska za duży wybór kwiatów i możliwość kupienia bukietu od ręki, nawet w ostatniej chwili. Część punktów działała całodobowo, dzięki czemu kwiaty można kupić w środku nocy. Marzena Wyszyńska / Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

W wydarzeniu uczestniczyli Andrzej Ferens, burmistrz Śródmieścia oraz Katarzyna Cechowska, radna Śródmieścia, przewodnicząca Komisji Oświaty oraz Paweł Mężyński, jeden z organizatorów wydarzenia.

Wcześniej kwiaty były sprzedawane w zielonych namiotach. Zastąpiły je pawilony. 

ZDM przypomina, że zasady lokalizacji stoisk handlowych w pasie drogowym pozostają bez zmian. Oznacza to konieczność uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego.

 

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