W kryptach kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na warszawskim Nowym Mieście badacze natrafili na pozostałości monumentalnego, renesansowo-manierystycznego ołtarza. Analiza stylistyczna i archiwalna wskazuje jednoznacznie, że autorem dzieła był Jan Michałowicz z Urzędowa, najwybitniejszy rodzimy rzeźbiarz polskiego renesansu.

Kościół Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście, choć na pierwszy rzut oka uchodzi za surową, autentyczną świątynię gotycką, w rzeczywistości przez stulecia przechodził liczne przebudowy. Jego obecny wygląd w dużej mierze ukształtowała powojenna, purystyczna regotyzacja prowadzona w latach 40. i 50. XX wieku. Wtedy to z wnętrza usunięto nawarstwienia z późniejszych epok, w tym ołtarze, które wypełniały nawy aż do zniszczeń 1944 roku.

Do niedawna sądzono, że bezpowrotnie przepadł również dawny ołtarz kamienny, który przed wojną znajdował się po przeciwległej stronie nawy, w miejscu obecnego przejścia do dzwonnicy. Tymczasem badania prowadzone w podziemiach i kryptach świątyni przyniosły przełomowe znalezisko: wydobyto 21 kamiennych elementów architektonicznych i rzeźbiarskich.

Podziemia kościoła Nawiedzenia NMP. Miejsce sensacyjnego odkrycia

Gość Warszawski

Przez dziesięciolecia nikt tu nie zaglądał w celach badawczych, przestrzeń traktowano jako techniczny schowek, relikt prowizorycznie uporządkowanego po wojnie gruzowiska, zalanego w latach 70. grubą, kilkudziesięciocentymetrową warstwą betonowej wylewki.

Dr Piotr Jamski i dr Marcin Zgliński, historycy sztuki z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, nie szukali tu jednak renesansowych arcydzieł, ale drobnych fragmentów XIX-wiecznych pomników i dekoracji dłuta włoskiego rzeźbiarza Francesco Jeracego. Wszystko zmieniło się na przełomie sierpnia i września. Spod hałdy ziemi, pyłu i potłuczonych cegieł nagle coś błysnęło w snopie światła.

– W zasypie spojrzał do nas Jezus z chusty świętej Weroniki, z takiej rzeźby, która znajdowała się w ołtarzu. Zamarliśmy, bo nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. Jezus popatrzył spod jakiejś cegły, jakiegoś gruzu... To był niesamowicie symboliczny początek tego odkrywania – wspomina dr Piotr Jamski.

Po dwóch godzinach gorączkowego odgarniania zwałów ziemi badacze mieli już kilkadziesiąt detali. Następnego dnia odsłoniły się kolejne. Przerzucili łącznie blisko półtorej tony kamiennych i marmurowych reliktów, z których wyłoniło się 21 bloków tworzących niegdyś monumentalną nastawę ołtarzową.

W wydzielonej części piwnic badacze zorganizowali prowizoryczne lapidarium. Na metalowych regałach i drewnianych paletach spoczęły ocalone fragmenty, przypominające gigantyczne, trójwymiarowe puzzle. Najcięższy z wydobytych bloków waży około 120 kilogramów, najmniejsze – po kilkanaście. Choć odnaleziono zaledwie około 17,5-20 proc. pierwotnej powierzchni lica zabytku, to dzięki logice renesansowej architektury i symetrii ornamentów te 21 elementów pozwala bezbłędnie zrekonstruować całą, mierzącą ponad 5 metrów wysokości konstrukcję.

Dr Piotr Jamski i dr Marcin Zgliński o odkryciu renesansowego ołtarza

Gość Warszawski

– Mamy do czynienia z publicznym wyjściem "Robinsonów warszawskich" z podziemi”. Tak jak ponad 1200 osób ukrywało się w ruinach po Powstaniu Warszawskim, tak te rzeźby przetrwały w piwnicach. To są nasi niemi świadkowie Powstania, świadkowie hekatomby dziedzictwa kulturowego. Wyciągają do nas rękę i mówią: "Szukajcie, może jeszcze gdzieś można je odnaleźć” – mówi z przejęciem dr Piotr Jamski, podkreślając wagę dzieła Jana Michałowicza z Urzędowa, rzeźbiarza królów i prymasów. - Po rekonstrukcji mogłoby zawisnąć w Luwrze - przyznaje.

Odnaleziony zabytek był dziełem o imponującej skali, pierwotna nastawa ołtarzowa mierzyła około 5 metrów wysokości. Na ocalałych fragmentach zachowały się m.in. oryginalne złocenia, co stanowi niezwykłą rzadkość technologiczną. Z głównej sceny figuralnej, płaskorzeźbionego Ukrzyżowania, przetrwał co prawda tylko mały fragment, a znane z archiwalnych ujęć kariatydy wciąż czekają na odnalezienie, jednak czytelność zachowanych partii dekoracyjnych pozwala na precyzyjną identyfikację.

Kluczem do rozwikłania zagadki okazały się zasoby Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN). Wykorzystano szklane negatywy pomiarowe formatu 13×18 cm z przełomu XIX i XX wieku, wykonane na zlecenie dawnego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości (m.in. fotografia z ok. 1895 r.). To dzięki nim udało się cyfrowo i modelowo „wpasować” odnalezione bloki w pierwotną strukturę. Wyjaśniono także pomyłkę z dawnych inwentarzy kościelnych, w których zabytek błędnie określano jako „ołtarz gipsowy”, zniszczona powierzchnia i warstwy dawnych polichromii wprowadziły ówczesnych wizytatorów w błąd.

Choć ołtarz nie zachował sygnatury mistrza, dla historyków sztuki jego autorstwo nie budzi wątpliwości. Indywidualny język form, detale architektoniczne i specyficzna ornamentyka są – jak określają badacze – niczym „linie papilarne” Jana Michałowicza z Urzędowa.

Sensacyjne odkrycie w kościele na Nowym Mieście. Konferencja

Gość Warszawski

– Michałowicz nie podpisał się bezpośrednio literami, ale niejako podpisał się poprzez te formy. One są niemal jak linie papilarne, które pozwalają nam właściwie bez znaku zapytania przypisać mu to dzieło – tłumaczy dr Marcin Zgliński. – Wykładam historię sztuki na warszawskiej ASP od 30 lat. Co roku opowiadam studentom o kanonie dzieł Michałowicza: o Wawelu, Poznaniu, Łowiczu. A tutaj nagle dochodzi zupełnie nowy, nieznany obiekt! Dotychczas znaliśmy wyłącznie nagrobki Michałowicza, nie znaliśmy żadnego ołtarza. To dzieło wybitne: trójwymiarowy, niemal malarsko potraktowany relief sceny Ukrzyżowania, wykonany w szlachetnym wapieniu pińczowskim, ze śladami oryginalnych złoceń - zachwyca się.

Jan Michałowicz z Urzędowa, zmarły w latach 80. XVI stulecia, był nazywany przez sobie współczesnych „polskim Praksytelesem”. W epoce, gdy na dworze Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta dominowali artyści sprowadzani z Włoch, jak Bartolomeo Berrecci czy Jan Maria Padovano, Michałowicz był pierwszym rdzennym twórcą, który nie tylko w pełni opanował renesansowy kunszt, ale stworzył własny, wybitny styl na pograniczu renesansu i manieryzmu. Już współcześni nazywali go w epitafiach „polskim Praksytelesem”.

Odnalezione w Warszawie detale wykazują bezpośrednie, bliźniacze analogie do najważniejszych realizacji artysty: nagrobka biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w katedrze na Wawelu, nagrobka prymasa Jakuba Uchańskiego w dawnej kolegiacie w Łowiczu oraz nagrobka biskupa Filipa Padniewskiego i prac w katedrze poznańskiej.

Badania materiałowe potwierdziły, że ołtarz został wykuty w wapieniu pińczowskim, ulubionym materiale krakowskich pracowni renesansowych. Oznacza to, że powstał w krakowskim warsztacie Michałowicza, a następnie w częściach został przetransportowany drogą wodną, spławiony Wisłą prosto do Warszawy. Co ciekawe, na jednym z ocalałych trzonów kolumn odkryto fascynujący detal: kandelabrowy ornament z motywem... kolb kukurydzy. W sztuce polskiej lat 70. XVI wieku to absolutny ewenement i zagadka ikonograficzna.

Kto sfinansował tak kosztowne dzieło dla fary nowomiejskiej? Choć w XVIII stuleciu pieczę nad ołtarzem sprawował warszawski cech rzeźników, jego pierwotna geneza sięga znacznie wyższych sfer. Dzieła Michałowicza powstawały niemal wyłącznie w kręgu dworskim i biskupim. Z tego względu historycy sztuki jako wysoce prawdopodobną rozważają fundację królowej Anny Jagiellonki bądź wysokich dostojników kościelnych.

Odkrycie otwiera nowy rozdział w badaniach nad renesansową plastyką w Warszawie, mieście, którego renesansowe dziedzictwo zostało w czasie II wojny światowej zniszczone niemal doszczętnie. Przed zespołem badawczym stoją kolejne wyzwania: poszukiwania zaginionych fragmentów. Kwerendy obejmą magazyny i lapidaria Muzeum Warszawy, Muzeum Narodowego oraz Zamku Królewskiego. Niewykluczone są również dalsze poszukiwania pod posadzką kościoła na Nowym Mieście. We współpracy ze specjalistami z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie planowane są badania fizykochemiczne zaprawy, złoceń i pierwotnej polichromii. Ostatecznym celem jest opracowanie pełnego projektu rekonstrukcji konserwatorskiej i przywrócenie ołtarza, choćby w formie częściowo zrekonstruowanej trwałej ekspozycji, do wnętrza nowomiejskiej świątyni.

Dla proboszcza parafii, ks. Adama Petakiewicza, odkrycie jest źródłem ogromnego wzruszenia, ale i potężnym wyzwaniem duszpastersko-konserwatorskim.

– To jest dla nas wielka radość, ale i wielkie zobowiązanie – podkreśla ks. Adam Petakiewicz. – Ten kościół to świątynia niespodzianek. Najstarsza świątynia maryjna w Warszawie, ufundowana przez księżną Annę Mazowiecką, związaną blisko ze św. królową Jadwigą. Przed potopem szwedzkim kościół jaśniał niezwykłą świetnością, a przed 1944 rokiem wypełniony był licznymi ołtarzami cechowymi. Wiedzieliśmy o cechu krawców i sukienników, o flisakach z kaplicy św. Barbary, a teraz dzięki naukowcom dowiedzieliśmy się, że ten renesansowy ołtarz Michałowicza znajdował się pod opieką nowomiejskiego cechu... rzeźników.

Proboszcz ma ambitną wizję przyszłości podziemi, w których znaleziono także XIX-wieczne epitafia i tablice nagrobne, oryginalne rzeźby Francesco Jeracego z prezbiterium, fragmenty zniszczonego w 1944 r. ołtarza głównego z białego marmuru karraryjskiego, gipsowe modele i odlewy wykorzystywane przez powojennych rzeźbiarzy pod koniec lat 50. do jego rekonstrukcji, XVIII-wieczny stiukowy kapitel z niezachowanej kaplicy czy zabytkowe płytki posadzkowe ze słynnej fabryki Dziewulski i Lange z Opoczna, którymi wyłożone były nawy na przełomie XIX i XX stulecia.

- Naszym marzeniem jest stworzenie w tych podziemiach nowoczesnej, bezpiecznej przestrzeni muzealnej z niezależnym wejściem z zewnątrz, tak by turyści i pielgrzymi mogli schodzić do lapidarium bez zakłócania nabożeństw w górnym kościele - mówi.

W prezentacji odkryć wzięła udział minister Bożenna Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków. Zwróciła uwagę, że 82 lata po Powstaniu Warszawskim wciąż odkrywane są unikatowe relikty przeszłości. Podkreśliła wyjątkowość ołtarza Jana Michałowicza z Urzędowa (z lat ok. 1565–1580), zaznaczając, jak niewiele renesansowych obiektów tego typu zachowało się w Polsce, oraz zaapelowała do środowiska o dalsze poszukiwania na terenie Starówki. Dr hab. Ewa Dahlig-Turek, dyrektor IS PAN wyraziła dumę z osiągnięć naukowców, zestawiając nowe odkrycie z najważniejszymi sukcesami w historii instytutu (m.in. odnalezieniem obrazu El Greca czy najstarszego zapisu Gaude Mater Polonia). Zaznaczyła, że kluczem do identyfikacji ołtarza były archiwalne zbiory fotograficzne i pomiarowe IS PAN, a misją badań jest ochrona dziedzictwa we współpracy z konserwatorami i Kościołem. Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyjaśnił z kolei, że jego wizytacja krypt sprzed około dwóch lat i dostrzeżenie leżących w pyle detali stały się powodem zaproszenia badaczy z PAN. Zdradził, że ołtarz to najcenniejszy, ale nie jedyny odnaleziony w świątyni obiekt, oraz obalił mit traktujący powojenną Starówkę jako „atrapę”, wskazując na autentyzm wciąż ukryty w jej murach.