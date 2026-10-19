W kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu odbyły się centralne uroczystości upamiętniające 42. rocznicę śmierci bł. Jerzego Popiełuszki. Uroczystej Eucharystii w intencji rychłej kanonizacji męczennika przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas, który w homilii przypomniał, że prawdziwa wolność rodzi się w sercu i najpełniej realizuje w bezinteresownej służbie oraz wierności prawdzie.

W Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki Żoliborzu zgromadziło się wielu wiernych, duchowieństwo, siostry zakonne, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także niemal sto pocztów sztandarowych reprezentujących m.in. środowiska ludzi pracy i „Solidarność”. Modlitwa stanowiła kulminacyjny punkt trzydniowych obchodów, które objęły m.in. charytatywny koncert łączący dziedzictwo ks. Popiełuszki i św. Jana Pawła II oraz grę miejską dla rodzin i młodzieży.

Abp Adrian Galbas o bł. Jerzym Popiełuszce: Spętano mu dłonie, ale nie serce

Gość Warszawski

- Można wywalczyć wolność zewnętrzną i pozostać niewolnikiem. Można żyć w wolnym kraju, mieć paszport, pieniądze, prawo głosu, swobodę wypowiedzi, podróżowania i wybierania własnej drogi, a jednak pozostać człowiekiem głęboko zniewolonym. Można być wolnym na zewnątrz, a zniewolonym wewnątrz. I odwrotnie; można być pozbawionym niemal wszystkich zewnętrznych swobód, a mimo to zachować niezwykłą wolność ducha - mówił w homilii abp Adrian Galbas, zaznaczając, że ks. Popiełuszko dobitnie udowodnił tę prawdę swoim losem. - Wolność zewnętrzna wyraża się w tym, że nikt nie trzyma mnie w kajdanach. Wolność wewnętrzna oznacza, że nie jestem niewolnikiem także bez kajdan. Świetnie to pokazuje bł. Jerzy, który żył przecież w kraju zniewolonym politycznie i który cierpiał z powodu władzy państwowej, aż po męczeństwo, a jednocześnie pozostał kimś całkowicie wolnym. On, jak i wielu, wielu innych w nieludzkich czasach, potrafił zachować twarz. Spętano mu dłonie, ale nie spętano serca, zdeptano jego ciało, ale nie podeptano jego godności - podkreślił.

Metropolita warszawski wskazał również, że o ile mury polityczne można obalić w kilka chwil, o tyle wyzwolenie z wewnętrznych nałogów, pożądań i toksycznych przyzwyczajeń wymaga ciągłego wysiłku i łaski.

42. rocznica męczeńskiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszki

Gość Warszawski

- Wolności wewnętrznej nie można nikomu podarować, czy przynieść. Ją można tylko zdobywać poprzez wewnętrzny wysiłek serca i sumienia. Trzeba do niej dojrzewać, ją wypracowywać, a dla nas chrześcijan jest jasne, że czynimy to wszystko z pomocą Bożej łaski - dodał.

Abp Adrian Galbas przywołał osobiste wspomnienie z 8 października 1984 roku

- 11 dni przed swoją śmiercią, w moim rodzinnym Bytomiu powiedział tak: "Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to znaczy pozostać wewnętrznie wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. To pozostać sobą w każdej sytuacji". Byłem na tej Mszy, zbuntowany wtedy prawie 17-latek. Kazania oczywiście nie pamiętam, pamiętam emocje i tłum, i to coś, czego nie umiem nazwać, co było naprawdę niezwykłe, najbardziej jedyne i dla mnie wtedy nowe, niezapomniane - wspominał, pokazując, jak spotkanie z ks. Popiełuszką w Bytomiu zapisało się w jego pamięci na całe życie.

Arcybiskup odniósł się krytycznie do współczesnych prądów kulturowych, które mylą wolność z brakiem zobowiązań:

- Współczesna kultura próbuje czasem utożsamić wolność z niezależnością. Jestem wolny, gdy niczego nikomu nie zawdzięczam, kiedy nie muszę się z nikim liczyć, nikomu niczego oddawać, lub spłacać. Czy jednak ktoś, kto nie potrafi się trwale zobowiązać i kto nie potrafi się trwale związać jest naprawdę wolny? - pytał abp Adrian Galbas. - Niewolnik służy swemu panu, jedynie dlatego, że musi, człowiek wolny służy drugiemu, ponieważ go kocha. Z zewnątrz czyny niewolnika i wolnego mogą być identyczne, dzieli je jednak wewnętrzna przepaść. [...] Wierność nie jest przeciwieństwem wolności, lecz jej najdojrzalszą postacią - zaznaczył metropolita warszawski, ukazując Chrystusa na krzyżu jako absolutny szczyt wolności, z którego czerpał żoliborski męczennik. - Dlatego z wysokości krzyża, z całkowitą wolnością powie: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią". To jest szczyt wolności. Nie jest nim zejście z krzyża, lecz kochanie z wysokości krzyża. [...] Ksiądz Jerzy, patrząc na Chrystusa, chciał Go naśladować. I to mu się udało. Także on: upokarzany, opluwany, ośmieszany, prześladowany, maltretowany, niszczony, a w końcu zabijany – nie znienawidził. I to jest jego wielka wolność i wielkie zwycięstwo! - mówił.

Metropolita warszawski przypomniał o odpowiedzialności za wolność zewnętrzną i ojczyznę:

- Wolność kosztuje, wymaga poświęceń i ofiar. Daj Boże nie takich, jak ofiara, którą poniósł ks. Jerzy, ale konkretnych ofiar wymaga. Wymaga uczciwego dążenia do prawdy, sumienności, rzetelności, bycia za zasadami, a nie za racjami, przestrzegania prawa. To wszystko jest naszą pracą dla wolności i nad wolnością - podkreślił, dodając że „Kościół chce pomagać w zabezpieczeniu zewnętrznej wolności wszystkich obywateli, niezależnie od ich stosunku do wiary”.

- Robi to między innymi poprzez pełnienie funkcji krytycznej wobec władzy państwowej z pozycji publicznie uznanego autorytetu, ciągłe przypominanie o zasadach, które nie podlegają konsensusowi; których żadna większość nie może zmienić - powiedział metropolita warszawski za kard. Josephem Ratzingerem. - Tam, gdzie Kościół jako publiczna i publicznie doniosła instancja zostaje zniesiony - wolność zanika - powiedział abp Galbas podkreślając, że „ideologiczne państwo jest totalitarne".

Przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki. Abp Galbas poświęcił nowy krzyż

Gość Warszawski

Po zakończeniu Mszy św. abp Adrian Galbas udał się przed grób ks. Jerzego na przykościelnym placu, gdzie poświęcił odnowiony krzyż wieńczący mogiłę męczennika.

Przed grobem bł. Jerzego Popiełuszki list prezydenta Karola Nawrockiego odczytała Beata Kempa.

„Prawda o heroizmie i męczeństwie duchownych niezłomnych przetrwała, niesiona w sercach wiernych rodaków, przekazywana z pokolenia na pokolenie, ocalona dla nas i dla tych, co przyjdą po nas. Uważam jej pielęgnowanie za szczególny obowiązek wolnej Polski” - zaakcentował prezydent, dodając, że "świadectwo martyrologii kapłanów uczy nas, że wierność prawdzie i własnemu sumieniu wymaga niekiedy najwyższej ofiary".

Uroczystości zwieńczyła wspólna modlitwa i wieczorne czuwanie młodzieży.