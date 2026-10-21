Pasja i miłość do Mazowsza

Wyróżniono dziesięcioro laureatów ze 107 zgłoszonych, których działalność wzbogaca życie społeczne, kulturalne i edukacyjne Mazowsza.

– Tegoroczni laureaci są najlepszym dowodem na to, że konsekwentna praca na rzecz kultury, edukacji, historii i lokalnych społeczności przynosi trwałe efekty. Dzięki ich zaangażowaniu nasze województwo jest miejscem, które potrafi czerpać z bogatej tradycji, a jednocześnie otwiera się na nowe wyzwania i możliwości – mówił województwa mazowieckiego Adam Struzik, podkreślając, że nagrodzeni to ludzie, którzy mają pozytywny stosunek do świata.

Piękni ludzie Mazowsza

Gość Warszawski

Gala wręczenia nagród odbyła się 20 października w Warszawie i była okazją do przypomnienia sytuacji województwa na przestrzeni 27 lat.

- Od jego powstania minęło 27 lat. Jeśli spojrzymy na początek i dzień dzisiejszy to, moim zdaniem, żyjemy w dwóch różnych światach. Kiedy zaczynaliśmy, byliśmy na wczesnej fazie rozwoju i demokracji w Polsce oraz przemian politycznych, społecznych i gospodarczych zapoczątkowanych w 1989 roku. Polska się rozpędzała w rozwoju gospodarczym. Powołano silne województwa, by przygotować nas do członkostwa w Unii Europejskiej. 5 lat później wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. I to był kamień milowy jeśli chodzi o rozwój naszego kraju. Kiedy zaczynaliśmy przygodę z poziomem regionalnym, to właściwie wszystko tworzyliśmy od podstaw. Dziś jesteśmy liderem w Polsce i jednym z najlepiej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej – mówił Adam Struzik.

Mazowsze liderem Polski i Europy

Gość Warszawski

Wyróżnieni otrzymali statuetki zaprojektowane przez Wiesława Domańskiego.

Laureatami 27. Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego zostali:

1. Anna Białek-Kowalska

Anna Białek-Kowalska jest dyrektorem Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu. Posiada zasługi w upowszechnianiu kultury, rozwijaniu twórczości artystycznej młodzieży, pielęgnowania pamięci historycznej oraz promocji dziedzictwa regionalnego i technicznego. Pod jej kierownictwem szkoła organizuje Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego, współorganizuje Tłuszczańskie Dni Techniki Kolejowej oraz zainicjowała wojewódzki konkurs fryzjerski „Mazovia Winter Glam Show”. W placówce utworzono szkolną pracownię kolejową z symulatorem dyżurnego ruchu oraz rozwinięto działalność chóru szkolnego występującego w lokalnych parafiach. Dba również o pamięć instytucjonalna placówki poprzez upamiętnianie poprzednich dyrektorów, sadzenie pamiątkowych dębów oraz prowadzenie kroniki szkolnej. Pod jej kierownictwem szkoła uzyskała w 2025 roku III miejsce w konkursie „Edukreator na Mazowszu”, tarczę „Bezpieczna Szkoła – Świadomy Uczeń 2025” oraz wyróżnienie Mazowieckiego Kuratora oświaty w inicjatywie „Szkoła czułości, bez obojętności”. W październiku 2025 roku A. Białek-Kowalska otrzymała indywidualną nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2. Danuta Stankiewicz

Danuta Stankiewicz jest polską artystką o wielkiej klasie i charyzmie. Posiada ogromny dorobek artystyczny, występując na scenach w Polsce i za granicą, w tym również za oceanem. W swojej pracy artystycznej zaznacza swoje przywiązanie do Polski i Mazowsza, m.in. wydając płyty solowe „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” oraz „Wszystkie róże Warszawy” z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Artystka w przyszłości planuje zrealizować projekt o urodzonej w Mławie wybitnej kompozytorce Tekli Bądarzewskiej-Baranowskiej. Od kilku lat D. Stankiewicz współpracuje ze Strażackim Zespołem Artystycznym „Iskrzące Płomienie”, wspierając charytatywnie liczne uroczystości strażackie, w tym Wojewódzkie Przeglądy Orkiestr Dętych Województwa Mazowieckiego. Dwunastego września bieżącego roku wystąpi na Jubileuszu 100-lecia OSP Warszawa Radość.



3. Ewa Jaszczak

Ewa Jaszczak przez ponad 40 lat pracy zawodowej była związana ze służbami ochrony zabytków, pełniąc m.in. funkcje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. W ramach swojej działalności nadzorowała prace konserwatorskie, remontowe i rewitalizacyjne w licznych obiektach na terenie województwa mazowieckiego. Do najważniejszych z nich należą m.in. bazylika katedralna w Płocku, Opactwo Pobenedyktyńskie w Płocku, Muzeum Mazowieckie, zespól dworsko-parkowy w Żelazowej Woli, bazylika w Brochowie czy pałac w Łącku. Równolegle prowadziła aktywność społeczną, angażując się m.in. w inicjatywy z okresu „Solidarności”, a w późniejszym okresie współpracując ze Stowarzyszeniem „Rozwijamy Skrzydła" przy realizacji projektów edukacyjnych i społecznych oraz pozyskiwania środków publicznych na ochronę dziedzictwa kulturowego. Po przejściu na emeryturę kontynuuje działalność doradczą na rzecz samorządów, parafii, muzeów i instytucji kultury. Za dorobek zawodowy i społeczny została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami” oraz medalem „Zasłużony Działacz Kultury”.

4. Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie prowadzi Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, powstałe w 2007 roku, które gromadzi ekspozycje w pięciu działach: sztuki, rzemiosła artystycznego, etnografii, militariów i medalierstwa oraz biblioteki i archiwaliów. Zbiory obejmują m.in. płótna z katafalku księcia Józefa Poniatowskiego, oryginalną lampę naftową Ignacego Łukasiewicza, szablę generała Hallera oraz pamiątki po Legionach Piłsudskiego i żołnierzach wyklętych. Siedziba muzeum usytuowana jest w wiernie odtworzonym dworze kresowym z 1827 roku i obejmuje „Zaścianek Kresowy” oraz „Skansen Syberyjski” z dwoma XIX-wiecznymi chatami sprowadzonymi z Syberii i domem Zarugiewiczów sprowadzonym z Kut. Fundacja realizuje program edukacyjny i patriotyczny, organizując żywe lekcje historii dla dzieci i młodzieży, wystawy, rekonstrukcje oraz coroczne, liczne uroczystości rocznicowe, m.in. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upamiętnienia Powstania Warszawskiego oraz zrywu Orląt Lwowskich. Ponadto organizacja prowadzi promocję kultury polskiej za granicą w wielu europejskich miastach, np. w Wiedniu, Bratysławie czy Rydze. Dodatkowo prowadzi działalność charytatywną na Wschodzie, wyposażając szkoły, biblioteki i gabinety logopedyczne na Wileńszczyźnie.

5. Kazimierz Soszka

Kazimierz Soszka od lat działa na rzecz promocji folkloru i polskiej kultury muzycznej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Od 25 lat pełni funkcję kierownika muzycznego i szefa kapeli w Zespole Pieśni i Tańca „Sokołowianie”, co przyczyniło się do rozwoju i sukcesów tej organizacji. Pomimo wieku emerytalnego nie ustaje w ciągłym wspieraniu zespołu. Przyczynia się do poszerzenia kompetencji muzycznych wśród młodych, m.in. działając w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Wykształcił wielu muzyków, będąc przez 23 lata dyrygentem w Orkiestrze Dętej OSP w Sokołowie Podlaskim. Od 1984 roku przysłuża się chórowi konkatedralnemu przy parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Sokołowie Podlaskim, sprawując tam funkcję dyrygenta. Zdolności K. Soszki oraz wieloletnie działanie na rzecz diecezji drohiczyńskiej zostały docenione powierzeniem mu pod batutę 800-osobowego chóru diecezjalnego podczas spotkania z papieżem w Drohiczynie w 1999 roku. Zaangażowanie uwidacznia się również na płaszczyźnie popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu oraz współpracy z Katolickim Radiem Podlasia. K. Soszka planuje ze względów zdrowotnych zakończyć karierę w ZPiT „Sokołowianie”, co zbiegnie się z 25-leciem działalności w tej inicjatywie oraz z jubileuszem zespołu. Cieszy się uznaniem środowiska kulturalnego oraz dużym poważaniem w społeczności. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. Złotej Odznaki Działacza Kultury oraz Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

6. Tadeusz Biniewicz

Tadeusz Biniewicz jest gostynińskim artystą i społecznikiem, twórcą dużej liczby dzieł, w tym wielu znajdujących się w przestrzeni miejskiej Gostynina. Jego twórczość odznacza się dużą różnorodnością formy i tematu. Zajmuje się m.in. rzeźbieniem, malowaniem obrazów i odnawianiem obiektów sakralnych. Jest twórcą wielu uznanych dzieł, takich jak np. „Herkules gostyniński” czy „Przekazanie władzy”. Działa na rzecz ochrony pamięci narodowej, popularyzowania idei obronności i służby wojskowej oraz propagowania wartości odwagi, honoru i niesienia pomocy. Artysta prezentował swoje dzieła na licznych polskich i zagranicznych targach, sympozjach i wystawach, m.in. na sympozjum międzynarodowym w Sprimont w Belgii. Został odznaczony za liczne zasługi, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Maltańskim oraz Srebrnym Pierścieniem 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej.



7. Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego została utworzona na bazie zespołu Płockiego Towarzystwa Muzycznego z 1975 roku. Od 1977 roku działała pod mecenatem państwa jako Płocka Orkiestra Kameralna. W 1998 roku przekształcono ją w Płocką Orkiestrę Symfoniczną, a w 2004 roku nadano jej imię Witolda Lutosławskiego. Działalność orkiestry obejmuje organizację koncertów symfonicznych, kameralnych, audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży oraz otwartych prób generalnych dla seniorów. Repertuar zespołu obejmuje utwory od baroku po muzykę współczesną i rozrywkową. Instytucja od ponad 20 lat organizuje Letni Festiwal Muzyczny w Płocku oraz bierze udział w wydarzeniach i festiwalach w kraju i za granicą, m.in. w Krynicy-Zdroju, Warszawie, Wrocławiu i Wilnie. Zespół współpracuje z dyrygentami i solistami z Polski i zagranicy oraz prowadzi działalność fonograficzną. W 2025 roku orkiestra przeprowadziła m.in. 296 audycji w przedszkolach i szkołach, 51 koncertów kameralnych, 27. edycję Letniego Festiwalu Muzycznego w Płocku, cykle muzyczne dla dzieci, widowisko plenerowe „Chłopi – Film Dźwiękiem Malowany” w płockim amfiteatrze oraz szereg koncertów tematycznych.



8. Radomska Orkiestra Kameralna

Radomska Orkiestra Kameralna prezentuje wysoki poziom artystyczny oraz charakteryzuje się dużą aktywnością artystyczną. W swojej działalności prezentuje różne gatunki muzyczne z różnych okresów historycznych. Zespół organizuje comiesięczne koncerty poprzedzane cyklami koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego oraz współorganizuje prestiżowy Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Orkiestra bierze udział w licznych wydarzeniach w kraju, jak i za granicą, m.in. w DMZ Open International Music Festival w Korei Południowej oraz podczas tournée koncertowego w Berlinie. Regularnie bierze udział w tworzeniu produkcji płytowych, współpracując z artystami wielkiego formatu, takimi jak np. Maksym Rzemiński, Jan Jakub Bokun czy Jakub Kościuszko.



9. Tadeusz Skoczek

Tadeusz Skoczek jako dyrektor Muzeum Niepodległości od kilkunastu lat rozwija ścisłą współpracę z Polską Fundacją Kościuszkowską, uczestnicząc w tworzeniu jej programu merytorycznego. W ramach tych działań angażuje się w organizację Międzynarodowych Sympozjów Kościuszkowskich oraz comiesięcznych wszechnic kościuszkowskich. W Galerii Brama Bielańska w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej organizuje coroczne wystawy plastyczne, debaty oraz plenery malarskie z cyklu „Doliną Wisły”. Doprowadził również do utworzenia galerii malarstwa Hakoba Mikayelyana, którego dzieła prezentowane są w Muzeum Niepodległości oraz w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Ponadto T. Skoczek kieruje pracami redakcyjnymi i wydawniczymi, m.in. nadzorując publikację materiałów pokonferencyjnych oraz albumu „Insurekcja Kościuszkowska”.



10. Związek Kurpiów

Związek Kurpiów to stowarzyszenie regionalne, które od 30 lat zrzesza osoby urodzone lub mieszkające na terenie Puszczy Zielonej i Puszczy Białej oraz osoby zafascynowane Kurpiami. Zajmuje się ratowaniem, dokumentowaniem i popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego, tradycji oraz mowy regionalnej. W ramach swojej działalności wydawniczej i naukowej organizacja wydała m.in. trzytomowe dzieło „Puszcza kurpiowska w pieśni” ks. Władysława Skierkowskiego, magazyn „Kurpie” oraz prace kodyfikujące dialekt kurpiowski autorstwa prof. Rubacha. Od 2001 roku przyznaje doroczne nagrody regionalne „Kurpiki” w 10 kategoriach. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną poprzez realizację projektów warsztatowych, m.in. „Mówimy po kurpiowsku!” oraz zajęcia z programu EtnoPolska, organizację Olimpiady Wiedzy o Kurpiach oraz konkursów naukowych i plastycznych. Związek Kurpiów współpracuje z samorządami i instytucjami kultury przy organizacji wydarzeń regionalnych, takich jak np. Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu czy Niedziela Palmowa w Łysych i Zbójnej.