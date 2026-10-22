Prenumerata z

Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Publiczny Różaniec przed Sejmem

Publiczny Różaniec przed Sejmem przejdź do galerii

Różaniec przed Sejmem  
Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Dzień po przyjęciu przez większość sejmową liberalizujących ustaw aborcyjnych modlono się o światło Ducha Świętego dla rządzących i zakaz zabijania dzieci w łonach matek. Apelowano o veto prezydenta RP.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

22 października 2026 GOSC.PL

dodane 22 października 2026
aktualizacja 22 października 2026
Chcesz częściej widzieć treści z Gościa Niedzielnego w Google? Dodaj nas do ulubionych źródeł

Fundacja Życie i Rodzina zapowiedziała zbieranie podpisów pod petycją o zawetowanie ustaw przez Karola Nawrockiego i modlitwę w dłuższym czasie, by przyszły parlament Polski był pro-life. Przypominała, że aborcja jest wbrew Konstytucji RP i woła o pomstę do nieba.

Kaja Godek mówiła 21 października przed Sejmem, że zgromadzenie publiczne chce zamanifestować brak zgody, by politycy wybrani przez naród głosowali przeciwko narodowi. Przekonywała, że bezpieczeństwo najmłodszych i najsłabszych jest fundamentem bezpieczeństwa.

Cel publicznego Różańca przed Sejmem
 Gość Warszawski

 

- Nie chcemy odsyłania ustaw do trybunału, bo wiadomo jaka jest tam sytuacja. Trybunał może być w maszynkę do legalizowania wszystkiego, co będzie chciał premier. Chcemy jednoznacznego veta, bo aborcja nie jest sprawą światopoglądową, ani osobistą, ani delikatną. Trzeba jednoznacznie zahamować to, co się dzieje w Sejmie. W tym roku minęło 70 lat od Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, w których naród polski zobowiązał się do obrony każdego życia od poczęcia. To, że tu jesteśmy, jest wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu. One są zadaniem do realizacji codziennie. Naszą cywilizację zbudowano według zasady „Ora et labora”. Budowali ją mnisi, katolicy, chrześcijanie. Budujemy ją dzisiaj my. Modlimy się i pracujemy. Pokazujemy prawdę o tej zbrodni. Skandaliczne rzeczy, które działy się wczoraj w Sejmie zasługują na najwyższe potępienie. Dwie ustawy, które przeszły przez Sejm są obiektem sprzeciwu wielu środowisk medycznych, prawniczych, inteligencji i ludzi, którzy mają sumienie – mówił Kaja Godek.

Apel Wojowników Maryi
 Gość Warszawski

 

Na modlitwie było dużo mężczyzn, w tym Wojowników Maryi, którzy przynieśli ze sobą dużą figurę Matki Bożej. Powiewała też flaga z Matką Bożą z Guadelupe, Patronką Życia. 

- Jesteśmy tu dziś, by zamanifestować nasze przywiązanie do prawa Bożego, które zostało wczoraj podeptane przez większość sejmową. Modlimy się, by zadośćuczynić Panu Bogu. To wielka zniewaga, że posłowie wypowiedzieli się przeciwko nienarodzonemu życiu. Te dzieci nie mogą się same obronić. Przyjęte ustawy to kolejny krok, by nasze państwo przeszło w kierunku cywilizacji śmierci. Tego nie chcemy. Chcemy, by prawo stanowione odzwierciedlało prawo Boże. Chcemy rozszerzania królestwa Bożego na ziemi. To, co się stało wczoraj w Sejmie temu przeczy – mówił „Gościowi Niedzielnemu” przed modlitwą Maciej Maleszyk z kampanii „Polska katolicka, nie laicka”.

Rozpoczęcie publicznego Różańca przed Sejmem
 Gość Warszawski

 

Manifestujący mieli też baneru ukazujące, jak wygląda dziecko po zabiciu.

Zgromadzenie obserwowała i rejestrowała zwolenniczka aborcji.

« 1 »
Różaniec przed Sejmem

Foto Gość DODANE 22.10.2026

Różaniec przed Sejmem

​Wydarzenie zorganizowała Fundaja Życie i Rodzina, a jego celem była modlitwa o pełną ochronę życia nienarodzonych dzieci oraz apel o powstrzymanie projektów liberalizujących przepisy aborcyjne w Polsce.  
TAGI:

Podobne treści

Polecane w subskrypcji

Sklep Karuzela

Zobacz, co przygotowaliśmy w ofercie!

Mały Gość Niedzielny nr 11/2026

Mały Gość Niedzielny nr 11/2026

10 zł
Gość Niedzielny nr 43/2026

Gość Niedzielny nr 43/2026

12 zł
Gość Extra nr 03/2026 Medjugorie - konfesjonał Europy (17)

Gość Extra nr 03/2026 Medjugorie - konfesjonał Europy (17)

16 zł
Oremus grudzień 2026

Oremus grudzień 2026

13 zł
Mały Gość Niedzielny nr 10/2026

Mały Gość Niedzielny nr 10/2026

10 zł
Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - dekoracja do kościoła z naklejkami

Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - dekoracja do kościoła z naklejkami

150 zł
Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (25 kompletów)

Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (25 kompletów)

110 zł
Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (50 kompletów)

Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (50 kompletów)

200 zł
Indeks bierzmowanych

Indeks bierzmowanych

6 zł
Kalendarz 2027 Rok pełen smaku

Kalendarz 2027 Rok pełen smaku

25 zł
Rok na pełnej petardzie
PROMOCJA

Rok na pełnej petardzie

6.00 zł

oszczędności
39.9 zł 45.9 zł
Najniższa cena z 30 dni 45.9 zł
Kalendarz 2027 Czas na radość

Kalendarz 2027 Czas na radość

18.95 zł
Kalendarz 2027 Jan Paweł II

Kalendarz 2027 Jan Paweł II

29.95 zł
Różaniec 2026 „Matka Boża Gietrzwałdzka” – materiały dla dzieci (25 kompletów)

Różaniec 2026 „Matka Boża Gietrzwałdzka” – materiały dla dzieci (25 kompletów)

160 zł
Oremus listopad 2026

Oremus listopad 2026

13 zł
Obrzęd ustanowienia katechistów

Obrzęd ustanowienia katechistów

49 zł
Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

195 zł
O siłach zła
PROMOCJA

O siłach zła

8.00 zł

oszczędności
39.9 zł 47.9 zł
Najniższa cena z 30 dni 47.9 zł
Ewangelia 2027 (mała, twarda)

Ewangelia 2027 (mała, twarda)

18 zł
Serce9 dla dziewczyn

Serce9 dla dziewczyn

45 zł
Najświętsze Serce9 dla kobiet
PROMOCJA

Najświętsze Serce9 dla kobiet

5.00 zł

oszczędności
45 zł 50 zł
Najniższa cena z 30 dni 50 zł
Różaniec 2026 „Matka Boża Gietrzwałdzka” – dekoracja do kościoła

Różaniec 2026 „Matka Boża Gietrzwałdzka” – dekoracja do kościoła

140 zł

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 