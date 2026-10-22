Fundacja Życie i Rodzina zapowiedziała zbieranie podpisów pod petycją o zawetowanie ustaw przez Karola Nawrockiego i modlitwę w dłuższym czasie, by przyszły parlament Polski był pro-life. Przypominała, że aborcja jest wbrew Konstytucji RP i woła o pomstę do nieba.

Kaja Godek mówiła 21 października przed Sejmem, że zgromadzenie publiczne chce zamanifestować brak zgody, by politycy wybrani przez naród głosowali przeciwko narodowi. Przekonywała, że bezpieczeństwo najmłodszych i najsłabszych jest fundamentem bezpieczeństwa.

Cel publicznego Różańca przed Sejmem

Gość Warszawski

- Nie chcemy odsyłania ustaw do trybunału, bo wiadomo jaka jest tam sytuacja. Trybunał może być w maszynkę do legalizowania wszystkiego, co będzie chciał premier. Chcemy jednoznacznego veta, bo aborcja nie jest sprawą światopoglądową, ani osobistą, ani delikatną. Trzeba jednoznacznie zahamować to, co się dzieje w Sejmie. W tym roku minęło 70 lat od Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, w których naród polski zobowiązał się do obrony każdego życia od poczęcia. To, że tu jesteśmy, jest wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu. One są zadaniem do realizacji codziennie. Naszą cywilizację zbudowano według zasady „Ora et labora”. Budowali ją mnisi, katolicy, chrześcijanie. Budujemy ją dzisiaj my. Modlimy się i pracujemy. Pokazujemy prawdę o tej zbrodni. Skandaliczne rzeczy, które działy się wczoraj w Sejmie zasługują na najwyższe potępienie. Dwie ustawy, które przeszły przez Sejm są obiektem sprzeciwu wielu środowisk medycznych, prawniczych, inteligencji i ludzi, którzy mają sumienie – mówił Kaja Godek.

Apel Wojowników Maryi

Gość Warszawski

Na modlitwie było dużo mężczyzn, w tym Wojowników Maryi, którzy przynieśli ze sobą dużą figurę Matki Bożej. Powiewała też flaga z Matką Bożą z Guadelupe, Patronką Życia.

- Jesteśmy tu dziś, by zamanifestować nasze przywiązanie do prawa Bożego, które zostało wczoraj podeptane przez większość sejmową. Modlimy się, by zadośćuczynić Panu Bogu. To wielka zniewaga, że posłowie wypowiedzieli się przeciwko nienarodzonemu życiu. Te dzieci nie mogą się same obronić. Przyjęte ustawy to kolejny krok, by nasze państwo przeszło w kierunku cywilizacji śmierci. Tego nie chcemy. Chcemy, by prawo stanowione odzwierciedlało prawo Boże. Chcemy rozszerzania królestwa Bożego na ziemi. To, co się stało wczoraj w Sejmie temu przeczy – mówił „Gościowi Niedzielnemu” przed modlitwą Maciej Maleszyk z kampanii „Polska katolicka, nie laicka”.

Rozpoczęcie publicznego Różańca przed Sejmem

Gość Warszawski

Manifestujący mieli też baneru ukazujące, jak wygląda dziecko po zabiciu.

Zgromadzenie obserwowała i rejestrowała zwolenniczka aborcji.