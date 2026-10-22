Oblicza kobiet w Kordegardzie  

Część eksponatów pokazywanych na wystawie zaginęła w czasie II wojny światowej, inne zostały skradzione w latach powojennych, a jeden w 2 poł. XX w. Powróciły do Polski dzięki wysiłkom resortu kultury. Czasami zostały „wypatrzone” przez pracowników ministerstwa, ale zdarzały się przypadki, że zwrócili je uczciwi członkowie rodzin, w których one przebywały.

- „Jest etycznie słuszne domagać się i usiłować odzyskać to, co nam niesłusznie zostało odjęte" – te słowa prof. Władysława Tatarkiewicza pochodzą z rozprawy „Etyczne podstawy rewindykacji i odszkodowań”, która została wydana w 1945 roku. One przypominają o moralnym wymiarze odzyskiwania utraconych dziedzictwa – mówił 21 października na wernisażu Robert Piastowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, który przypomniał, że na przestrzeni 10 lat do Polski wróciły znakomite dzieła.

Dyrektor NCK o etycznych podstawach odzyskiwania dziedzictwa narodowego

Gość Warszawski

- To każdorazowo jest niebywały festiwal historii, pracy badawczej, odzyskiwania, pracy muzealników, konserwatorów, prawników, przedstawicieli instytucji państwowych. Historia tych dzieł pokazuje, jak silnie obrazy mogą wpisać się w zbiorową pamięć. Strata nie tylko dotyka muzeum, ale także publiczności i naszej kultury – dodał.

Maciej Wróbel o restytucji dzieł sztuki

Gość Warszawski

Jubileuszowa wystawa z cyklu „Utracone /Odzyskane” poświęcona jest kobietom i ich wizerunkom w sztuce. Promuje ją obraz „Lato" Bertha Wegmanna, który po wojnie został nielegalnie wywieziony z Polski. W październiku 2025 roku obraz ponownie trafił do Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Kurator o wystawie "Oblicza kobiet"

Gość Warszawski

Sercem wystawy jest „Madonna z Dzieciątkiem", przypisywany Alessandro Turchiemu, który powstał w pierwszej połowie XVII wieku i przed wojną znajdował się w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku. W 1940 roku ukradli go Niemcy. Pod koniec lat 90. sprzedano go na aukcji w Nowym Jorku. Pracownik ministerstwa kultury rozpoznał dzieło na aukcji w Tokio. Po potwierdzeniu jego pochodzenia i interwencji strony polskiej obraz został zwrócony. W 2023 roku wrócił do Polski.

- Prezentowane wizerunki są bardzo różne. Może się wydawać, że one są przypadkowe, natomiast one pokazują różnorodność kobiet, różnorodność ich oblicz. Mamy dziewczynkę, wieśniaczkę, portrety dam, groźne oblicza Meduzy, piękną Madonnę z Dzieciątkiem. One też pokazują skalę grabieży, jak różnorodne obiekty padały łupem grabieży – mówiła Ewa Witkowska, kurator wystawy.

Ekspozycja prezentuje wybrane dzieła pochodzące ze zbiorów m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Śląskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Łazienek Królewskich i Zamku Królewskiego na Wawelu.

Wystawa jest czynna do 6 grudnia w godz. 11 -19. Wstęp wolny. W piątki – oprowadzanie kuratorskie.

Ekspozycji towarzyszy katalog dzieł odzyskanych z kolekcji wrocławskich, gołuchowskiej, warszawskich i gdańskich.

Odzyskiwanie utraconych zabytków trwa. MKiDN prowadzi ponad 200 spraw o restytucję w 18 krajach. Ważną rolę w pracach odgrywają dokumentacja, archiwalne fotografie i upowszechnianie wiedzy o zaginionych obiektach.