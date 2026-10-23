Głównymi bohaterami są 17-letni chuligan i nauczycielka w wieku zbliżonym do jego matki, która została zawieszona w prawach wykonywania zawodu. Oboje wyruszają do Santiago de Compostela, choć inicjatywa drogi nie pochodzi od nich. Mają różne perypetie, ale się nie poddają. Jedno nie rezygnuje z drugiego, co każdemu daje motywację i nadzieję.

CAMINO DLA OPORNYCH | oficjalny zwiastun | w kinach od 30 października

Rafael Film

Film szczególnie wart obejrzenia przez rodziców, nie tylko tych problematycznych dzieci. Pokazuje, jak wielka jest siła miłości synów i córek, także w sytuacji, gdy ojciec czy matka nie stają na wysokości zadania.

Uroczysta premiera miała miejsce w stołecznym kinie „Wisła” 22 października i była połączona z dyskusją o camino i o wychowaniu młodego pokolenia.

- Dziecko rodzi się jako biała kartka, którą zapisujemy w procesie wychowania i socjalizacji, z ogromnym wpływem kultury. Jeśli zastanawiamy się, dlaczego w Polsce mamy 630 tys. trudnych dzieci, bo tylu młodych ludzi jest pod opieką specjalistów, z których 220 tys. bierze codzienni leki psychotropowe, a nie mamy już gdzie leczyć dzieci, bo brakuje miejsc, to musimy wpierw zajrzeć w głąb siebie i odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego my im to urządziliśmy?”. Przecież oni sami takiej ścieżki nie wybrali. To co możemy zrobić, to powiedzieć im: „Nieważne, jak głęboko upadłeś, z każdego miejsca wyjdziesz, jeśli będziesz umiał odpowiedzieć sobie na pytania: «Kim jesteś?», «Do czego zmierzasz?», «Czy tam u góry coś jest?»” – mówił przed projekcją prof. Mariusz Jędrzejko, pedagog i socjolog, który kieruje Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci i Dorosłych z Uzależnieniami i Zaburzeniami w Józefowie.

- Ten film pokazuje, jak uzdrowić siebie przez relację do drugiego człowieka. Powiedziałabym jeszcze, że pokazuje, że ten kto nas kocha, ten nas wzmocni – podsumowała dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin z UPJPII w Krakowie.

Film, nad którym patronat objął „Gość Niedzielny", wejdzie na ekrany kin 30 października.