Radość na placu przed katedrą

Album autorstwa ks. prof. Piotra Roszaka, wykładowcy Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, specjalizującego się w teologii analitycznej oraz fenomenie pielgrzymek do Satiago de Compostela, i dr. Francisco Singula, hiszpańskiego historyka sztuki, członka Międzynarodowego Komitetu Ekspertów Camino de Santiago, oraz z fotografiami Janusza Rosikonia, autora unikatowej dokumentacji zdjęciowej miejsc świętych i dziedzictwa kulturowego Europy, to wiele ciekawych historii i odpowiedzi na frapujące pytania. Podejmuje ze szczegółowością fenomen jednego z trzech, obok Rzymu i Jerozolimy, najbardziej popularnych miejsc pielgrzymkowych świata. Przedstawia przeszłość i teraźniejszość, które budują przyszłość.

Patronem medialnym publikacji jest „Gość Niedzielny”. Agnieszka Kurek-Zajaczkowska /Foto Gość

Spośród wszystkich ciekawych tematów na uwagę zasługuje odsłanianie sekretów samej katedry w Composteli, a szczególnie projekty romańskiej świątyni, Portyk Chwały oraz Kodeks Kaliksta – bezcennego dzieła z XII wieku zawierającego teksty liturgii w Santiago, cuda św. Jakuba oraz opis trasy z Francji do Composteli.

Uroczysta premiera książki odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich 26 października z udziałem autorów: ks. prof. Piotra Roszaka i Janusza Rosikonia oraz zdalnie - dr. Francisco Singula. Wydarzenie poprowadził red. Grzegorz Górny.

Ks. Roszak przypomniał, że św. Jakub to jeden z trójki najbliższych uczniów Pana, który jest patronem nadziej.

- Droga do Composteli to droga zmiany, nowej mentalności. To jest jedna z tych motywacji, która leży na dnie serca wielu podejmujących pielgrzymk. Oni nie chcą się jedynie sprawdzić, ale coś zrozumieć. To jest bardzo wyjątkowa pielgrzymka, inna niż do Częstochowy czy Fatimy. Pielgrzym Jakubowy w świece zsekularyzowanym, nie poddaje się tej narracji, czując, że pod taką powłoką coś jest. Przypomina mi to kogoś, kto kopie w ziemi, przekonany, że tam jest skarb. To jest motywacja, która wśród wyruszających do Composteli jest. Nie wszyscy nazywają to motywacją religijną na początku, ale często zaczynają jako turyści, a kończą jako pielgrzymi. (...) Religijność jest pewną cnotą – mówi św. Tomasz z Akwinu, która ukierunkowuje wszystko, co jest treścią naszego życia, na to co ostateczne. To nie jest osobny cel pośród innych, a ukierunkowanie innych spraw, by one doprowadziły mnie do sedna – mówił ks. Roszak.

Fotografie w książce są dziełem Janusza Rosikonia. Artysta wykonał je podczas kilkunastu pielgrzymek do Composteli, obserwując nie tylko dzieła sztuki, ale i ludzi.

- Przebywanie na placu przed katedrą, na końcu drogi, jest niezwykłe. Czuć radość, ludzie się za bardzo nie modlą. Spotkałem sześc pań z Alaski, które tańczyły, skakały i śpiewały. Szły z Portugalii. To była babcia, dwie córki i trzy wnuczki. Budujące świadectwo. Fotografując je starałem się oddać atmosferę. Poruszyła mnie historia młodej dziewczyny, która szła siódmy raz. Pierwszy był w poszukiwaniu. Po nim postanowiła, że co roku w wakacje zamiast na plażę będzie szła do Composteli inną drogą – mówił Janusz Rosikoń.

Pytany o techniki fotografii i noszenie ciężkiego sprzętu, podkreślił, że jest to niezbędne, by oddać ducha miejsca.

- Staram się oddać atmosferę przez rzeźbę, malarstwo, jak i przez emocje i uczucia pielgrzymów. Bardzo lubię swoją pracę. Na pielgrzymki biorę różne obiektywy, by móc wszystko, co chcę, dobrze sfotografować. To ciężar ok. 10 kg. Nowoczesne aparaty są lżejsze, bo jeszcze kilka lat temu to było 12 kg. Od kilkunastu lat fotografuję lustrzankami – mówił J. Rosikoń.

„Sekrety Composteli” zapoczątkowują cykl „Święte szlaki” w Rosikoń Press. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość



W spotkaniu uczestniczył także metropolita warszawski, który podzielił się kilkunastokrotnym doświadczeniem drogi do Santago de Compostela.

- Dwa razy są dla mnie szczególne: kiedy pielgrzymowałem trasą francuską i raz fragmentem trasy północnej. Trasę francuską mogę nawet zakwalifikować jako jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu duchowym, która ma takie piękno w sobie, że ona zaczęła żyć we mnie, kiedy się już skończyła. Kiedy ja skończyłem pielgrzymkę, zaczęła się pielgrzymka we mnie, która trwa w kilku wymiarach. Po pierwsze zostało ze mną zdanie „Pamiętaj, że to nie twoja droga jest trudna, ale trudności są twoją drogą”. Ilekroć napotkasz trudności masz dwie możliwości: albo cię one zatrzymają i sparaliżują, co będzie rodziło w tobie smutek, rozpacz, zgorzknienie, aż po bunt i bluźnierstwo, albo przeciwnie – te trudności cię zmobilizują, one staną się twoją drogą do życia nieporównywalnie bardziej dojrzałego i głębokiego, niż to, które prowadziłeś wcześniej. Druga myśl dotyczy skrzyni, które znajdują się w schroniskach zwłaszcza na początku trasy z napisem „Zostaw co zbędne, zabierz to, co konieczne”. To znowu jest prawda na życie. Jesteśmy przeciążeni zbędnymi troskami, toksycznymi relacjami, ciężarami, wspomnieniami, które dźwigamy w sobie, które nas dołują i dobijają. Trzecia mądrość to szacunek dla monotonii życia codziennego – mówił abp Adrian Galbas.

Wydawnictwo ufundowało dla Czytelników „Gościa Niedzielnego” 5 egz. książki. Otrzymają go nadawca 1., 5. ,10., 15, i 20. e-maili, wysłanych na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Sekrety Composteli” i danymi niezbędnymi do wysyłki.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów w „Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.