Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie zakończył realizację trzech strategicznych projektów współfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Łączny koszt inwestycji to niemal 109 mln zł, z czego ponad 20 mln zł wyłożyło miasto stołeczne Warszawa.

Inwestycje w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie

Gość Warszawski

Zrealizowanie potężnych prac budowlanych i logistycznych w niespełna siedem miesięcy, przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości leczenia i przygotowaniach do ministerialnej akredytacji Centrum Monitorowania Jakości nie było proste. Największą pulę środków, blisko 59 mln zł (z czego 50 mln zł to dofinansowanie unijne, a niemal 9 mln zł wkład Warszawy), pochłonął projekt onkologiczny. W jego ramach zaadaptowano 1800 mkw powierzchni i zakupiono 142 sztuki nowoczesnej aparatury.

Sercem zmian w chirurgii stało się Centrum Robotyki. System robotyczny da Vinci (kupiony wcześniej ze środków miejskich za 14,5 mln zł) zyskał dedykowaną salę operacyjną o powierzchni 560 mkw w dawnym bloku operacyjnym, wyposażoną w zaawansowaną wentylację laminarną.

– Od marca 2023 r. wykonaliśmy niemal 500 operacji w asyście robota, przede wszystkim w zakresie urologii, ginekologii i chirurgii ogólnej. Dedykowana sala pozwala nam wejść w tryb pracy pięć dni w tygodniu, a w planach mamy kompleksowe zabiegi leczenia endometriozy – podkreśla urolog dr n. med. Krzysztof Wołyniec.

Przełom nastąpił również na Oddziale Chemioterapii Dziennej. W zaadaptowanych przestrzeniach powstała 12-łóżkowa sala chemioterapii, a w aptece szpitalnej ruszyła pracownia cytostatyczna. Jej najważniejszym elementem jest CytoRobot – drugi tego typu automat na Mazowszu. Urządzenie wyposażone w kamery i wagi analityczne precyzyjnie dawkuje agresywne leki onkologiczne, minimalizując ryzyko błędu oraz całkowicie izolując personel od kontaktu z toksycznymi oparami. Pracownia rozpocznie seryjną pracę 2 listopada.

Zaplecze onkologiczne dopełnił zmodernizowany Zakład Patomorfologii pod kierunkiem prof. Anny Nasierowskiej-Guttmejer. Zyskał on stacje makroskopowe, nowoczesne mikroskopy i skanery preparatów, stając się w pełni cyfrowym ośrodkiem gotowym do konsultacji na odległość. Oddział gastroenterologii, na którym rocznie przeprowadza się 6 tys. procedur (w tym niemal połowę zabiegowych), powiększył się o dwie sale endoskopowe z zapleczem wybudzeniowym.

Szpital Bielański i system robotyczny da Vinci

Gość Warszawski

– Nowa infrastruktura pozwala nam rozdzielić ścieżki pacjentów szpitalnych od osób przychodzących ambulatoryjnie i na profilaktykę. Dzięki technologii ultrasonografii endoskopowej możemy wykrywać i usuwać nowotwory układu pokarmowego na najwcześniejszym etapie, całkowicie bez użycia skalpela – tłumaczy ordynator oddziału dr n. med. Anna Pietrzak.

Z kolei projekt kardiologiczny, kosztujący 28 mln zł, pozwolił na modernizację 1300 mkw i zakup ponad 260 urządzeń. Kluczową inwestycją (wartą 11 mln zł) było oddanie drugiej sali elektrofizjologii do małoinwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca.

– Dotychczas wykonywaliśmy ok. 200 takich zabiegów rocznie. Nowa sala pozwoli nam zwiększyć tę liczbę do 600. Co najważniejsze, technologia umożliwia wykonywanie skomplikowanych ablacji w znieczuleniu ogólnym oraz stanowi bufor bezpieczeństwa w razie awarii sali hemodynamicznej przy ostrych zawałach – wskazuje prof. Wacław Kochman.

W ramach kardiologii powstał też pododdział szybkiej diagnostyki (12 łóżek za 6 mln zł) oraz unowocześniona sala intensywnego nadzoru kardiologicznego z aparatami wspomagania krążenia (7,5 mln zł). Trzeci z komponentów KPO (22 mln zł) objął cyfryzację i cyberbezpieczeństwo obu placówek szpitala: przy ul. Cegłowskiej oraz Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet przy ul. Inflanckiej. Systemy wzbogacono m.in. o moduły sztucznej inteligencji wspierające analizę obrazów medycznych.

– Warszawa stanęła na wysokości zadania, finansując m.in. podatek VAT, który w projektach KPO nie podlega refundacji. Bez tych ponad 20 milionów złotych z budżetu miasta realizacja inwestycji w takim standardzie nie byłaby możliwa – podsumowała obecna na otwarciu wiceprezydent Warszawy, Izabela Marcewicz-Jendrysik.