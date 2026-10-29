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Da Vinci w Szpitalu Bielańskim. 109 milionów złotych na medycynę przyszłości przejdź do galerii

 
Dzięki adaptacji pomieszczeń i przygotowaniu specjalistycznej infrastruktury w szpitalu powstała przestrzeń do zabiegów robotem chirurgicznym da Vinci w leczeniu nowotworów. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Centrum robotyki, ultranowoczesne pracownie endoskopii i kardiologii inwazyjnej, a także zrobotyzowana apteka przygotowująca leki onkologiczne w warunkach kosmicznej sterylności.

Tomasz Gołąb

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29 października 2026 GOSC.PL

dodane 29 października 2026
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Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie zakończył realizację trzech strategicznych projektów współfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Łączny koszt inwestycji to niemal 109 mln zł, z czego ponad 20 mln zł wyłożyło miasto stołeczne Warszawa.

Inwestycje w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie
 Gość Warszawski

Zrealizowanie potężnych prac budowlanych i logistycznych w niespełna siedem miesięcy, przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości leczenia i przygotowaniach do ministerialnej akredytacji Centrum Monitorowania Jakości nie było proste. Największą pulę środków, blisko 59 mln zł (z czego 50 mln zł to dofinansowanie unijne, a niemal 9 mln zł wkład Warszawy), pochłonął projekt onkologiczny. W jego ramach zaadaptowano 1800 mkw powierzchni i zakupiono 142 sztuki nowoczesnej aparatury.

Sercem zmian w chirurgii stało się Centrum Robotyki. System robotyczny da Vinci (kupiony wcześniej ze środków miejskich za 14,5 mln zł) zyskał dedykowaną salę operacyjną o powierzchni 560 mkw w dawnym bloku operacyjnym, wyposażoną w zaawansowaną wentylację laminarną.

– Od marca 2023 r. wykonaliśmy niemal 500 operacji w asyście robota, przede wszystkim w zakresie urologii, ginekologii i chirurgii ogólnej. Dedykowana sala pozwala nam wejść w tryb pracy pięć dni w tygodniu, a w planach mamy kompleksowe zabiegi leczenia endometriozy – podkreśla urolog dr n. med. Krzysztof Wołyniec.

Szpital Bielański

Foto Gość DODANE 29.10.2026

Szpital Bielański

​Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy oraz wsparciu z budżetu Warszawy szpital zwiększył swoje możliwości w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych oraz kardiologicznych, a także rozwinął nowoczesne rozwiązania cyfrowe wspierające opiekę nad pacjentami.  

Przełom nastąpił również na Oddziale Chemioterapii Dziennej. W zaadaptowanych przestrzeniach powstała 12-łóżkowa sala chemioterapii, a w aptece szpitalnej ruszyła pracownia cytostatyczna. Jej najważniejszym elementem jest CytoRobot – drugi tego typu automat na Mazowszu. Urządzenie wyposażone w kamery i wagi analityczne precyzyjnie dawkuje agresywne leki onkologiczne, minimalizując ryzyko błędu oraz całkowicie izolując personel od kontaktu z toksycznymi oparami. Pracownia rozpocznie seryjną pracę 2 listopada.

Zaplecze onkologiczne dopełnił zmodernizowany Zakład Patomorfologii pod kierunkiem prof. Anny Nasierowskiej-Guttmejer. Zyskał on stacje makroskopowe, nowoczesne mikroskopy i skanery preparatów, stając się w pełni cyfrowym ośrodkiem gotowym do konsultacji na odległość. Oddział gastroenterologii, na którym rocznie przeprowadza się 6 tys. procedur (w tym niemal połowę zabiegowych), powiększył się o dwie sale endoskopowe z zapleczem wybudzeniowym.

Szpital Bielański i system robotyczny da Vinci
 Gość Warszawski

– Nowa infrastruktura pozwala nam rozdzielić ścieżki pacjentów szpitalnych od osób przychodzących ambulatoryjnie i na profilaktykę. Dzięki technologii ultrasonografii endoskopowej możemy wykrywać i usuwać nowotwory układu pokarmowego na najwcześniejszym etapie, całkowicie bez użycia skalpela – tłumaczy ordynator oddziału dr n. med. Anna Pietrzak.

Z kolei projekt kardiologiczny, kosztujący 28 mln zł, pozwolił na modernizację 1300 mkw i zakup ponad 260 urządzeń. Kluczową inwestycją (wartą 11 mln zł) było oddanie drugiej sali elektrofizjologii do małoinwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca.

– Dotychczas wykonywaliśmy ok. 200 takich zabiegów rocznie. Nowa sala pozwoli nam zwiększyć tę liczbę do 600. Co najważniejsze, technologia umożliwia wykonywanie skomplikowanych ablacji w znieczuleniu ogólnym oraz stanowi bufor bezpieczeństwa w razie awarii sali hemodynamicznej przy ostrych zawałach – wskazuje prof. Wacław Kochman.

Ponad 110 mln zł dla Szpitala Bielańskiego

Foto Gość DODANE 29.10.2026

Ponad 110 mln zł dla Szpitala Bielańskiego

​Nowe centrum chirurgii robotycznej, rozbudowana diagnostyka nowotworów, nowoczesne zaplecze kardiologiczne oraz zaawansowane systemy cyfrowe wspierające leczenie pacjentów. Szpital Bielański zakończył realizację kluczowych inwestycji współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Łączna wartość projektów w placówce przekroczyła 100 mln zł.  

W ramach kardiologii powstał też pododdział szybkiej diagnostyki (12 łóżek za 6 mln zł) oraz unowocześniona sala intensywnego nadzoru kardiologicznego z aparatami wspomagania krążenia (7,5 mln zł). Trzeci z komponentów KPO (22 mln zł) objął cyfryzację i cyberbezpieczeństwo obu placówek szpitala: przy ul. Cegłowskiej oraz Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet przy ul. Inflanckiej. Systemy wzbogacono m.in. o moduły sztucznej inteligencji wspierające analizę obrazów medycznych.

– Warszawa stanęła na wysokości zadania, finansując m.in. podatek VAT, który w projektach KPO nie podlega refundacji. Bez tych ponad 20 milionów złotych z budżetu miasta realizacja inwestycji w takim standardzie nie byłaby możliwa – podsumowała obecna na otwarciu wiceprezydent Warszawy, Izabela Marcewicz-Jendrysik.

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Szpital Bielański

Foto Gość DODANE 29.10.2026

Szpital Bielański

​Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy oraz wsparciu z budżetu Warszawy szpital zwiększył swoje możliwości w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych oraz kardiologicznych, a także rozwinął nowoczesne rozwiązania cyfrowe wspierające opiekę nad pacjentami.  
Ponad 110 mln zł dla Szpitala Bielańskiego

Foto Gość DODANE 29.10.2026

Ponad 110 mln zł dla Szpitala Bielańskiego

​Nowe centrum chirurgii robotycznej, rozbudowana diagnostyka nowotworów, nowoczesne zaplecze kardiologiczne oraz zaawansowane systemy cyfrowe wspierające leczenie pacjentów. Szpital Bielański zakończył realizację kluczowych inwestycji współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Łączna wartość projektów w placówce przekroczyła 100 mln zł.  
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