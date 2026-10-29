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Warszawa - miasto wierzących

 
Zaskakuje już punkt wyjścia: ponad 51 proc. warszawiaków deklaruje się jako osoby religijne. W wielkiej metropolii, gdzie powszechnie zakłada się postępującą i jednolitą laicyzację, to wciąż wyraźna większość. Co ciekawe, aż 22 proc. badanych zadeklarowało, że uczestniczy w praktykach religijnych co tydzień - mówi Bartosz Wieczorek. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało pionierski raport poświęcony aksjologii mieszkańców stolicy i jej wpływowi na uczestnictwo w kulturze.

Tomasz Gołąb

|

29 października 2026 GOSC.PL

dodane 29 października 2026
aktualizacja Dziś 12:36
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Tomasz Gołąb: Do tej pory badano przede wszystkim frekwencję i bariery uczestnictwa w życiu kulturalnym stolicy. Skąd pomysł, by zapytać warszawiaków o wartości?

Bartosz Wieczorek: Dotychczasowe badania – m.in. te prowadzone przez Narodowe Centrum Kultury w latach 2015 i 2017 – skupiały się na formach uczestnictwa i barierach, takich jak finanse czy brak czasu. Nie pytano jednak o filtr aksjologiczny. Często powtarza się, że mieszkańcy Warszawy są różnorodni i oferta powinna być dopasowana do każdego. Ale samo słowo „różnorodność” niewiele wyjaśnia, jeśli nie zbadamy profilu wartości ludzi. Chcieliśmy sprawdzić, czym warszawiacy kierują się w wyborach, co motywuje ich do wyjścia do teatru czy kina i czego tam szukają: utwierdzenia we własnych przekonaniach czy raczej wyzwań skłaniających do dyskusji.

Na czym polegało badanie i kogo objęło?

Zrealizowaliśmy badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie 1200 mieszkańców Warszawy, w większości w formie wywiadów telefonicznych uzupełnionych ankietami. Następnie przeprowadziliśmy 15 pogłębionych wywiadów jakościowych. Zwracaliśmy uwagę na zróżnicowanie pod względem miejsca zamieszkania – od ścisłego centrum po dzielnice peryferyjne – a także na stosunek do religii i tradycji.

Co w wynikach okazało się największym zaskoczeniem?

Zaskakuje już punkt wyjścia: ponad 51 proc. warszawiaków deklaruje się jako osoby religijne. W wielkiej metropolii, gdzie powszechnie zakłada się postępującą i jednolitą laicyzację, to wciąż wyraźna większość. Co ciekawe, aż 22 proc. badanych zadeklarowało, że uczestniczy w praktykach religijnych co tydzień. Oczywiście deklaracje w badaniach ankietowych bywają zawyżane w stosunku do twardych danych frekwencyjnych, np. badań ISKK, ale sam fakt tak powszechnej potrzeby określania się przez pryzmat wiary jest znaczący. Jednocześnie wielu respondentów zaznaczało, że realizuje swoją duchowość poza instytucjami, bez pośrednictwa hierarchii.

Bartosz Wieczorek, CMJPII, Raport o wartościach warszawiaków
 Gość Warszawski

Jak ten podział przekłada się na oczekiwania wobec kultury?

Populacja dzieli się tu niemal po połowie. Część mieszkańców oczekuje od oferty kulturalnej potwierdzenia własnego świata wartości, zakorzenienia w tym, co bliskie, lokalne i tożsame. Druga połowa szuka w sztuce prowokacji, impulsu do rewizji poglądów i kontaktu z odmiennymi kulturami. Pomiędzy tymi dwiema postawami rodzi się naturalne napięcie.

I to napięcie bywa zarzewiem konfliktów wokół spektakli czy wystaw.

Prawie 30 proc. respondentów uważa, że obecna oferta kulturalna stolicy nie odpowiada ich wrażliwości aksjologicznej – i to poczucie niedopasowania znacznie częściej deklarują osoby o poglądach religijnych i konserwatywnych. Z kolei jedynie 5 proc. przyznaje, że zdarzyło im się ostentacyjnie opuścić spektakl czy seans filmowy z powodu sprzeciwu wobec prezentowanych treści. Badani nie oczekują przy tym nachalnej agitacji religijnej; zależy im raczej na braku pogardy i unikaniu wulgaryzacji sfery sacrum. Sztuka z natury przekracza granice, ale odbiorcy chcą pluralizmu, a nie wykluczania.

Czy instytucje miejskie dostrzegają tę grupę odbiorców?

To kluczowe pytanie, które stawiamy w raporcie: czy i co miejskie teatry, muzea czy domy kultury mają do zaoferowania ludziom poszukującym głębszej duchowości? Warszawa ma pod tym względem ogromny potencjał. Doświadczenie uczy, że projekty dotykające poszukiwania sensu, pokoju czy spotkań międzyreligijnych – od chrześcijaństwa po islam, buddyzm czy judaizm – cieszą się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy są otwarci na dialog, o ile jest on prowadzony z szacunkiem.

Czy projekt będzie kontynuowany?

To dopiero pierwszy krok i punkt odniesienia. Rozpoczynamy konsultacje ze środowiskami badawczymi i instytucjami kultury, m.in. z zespołem prof. Mirosławy Grabowskiej i prof. Wojciecha Sadłonia. Zależy nam, aby badanie powtarzać cyklicznie co kilka lat – na wzór Europejskiego Sondażu Wartości. Tylko w ten sposób zaobserwujemy, jak w dłuższej perspektywie ewoluuje mapa aksjologiczna stolicy.

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