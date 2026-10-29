Prenumerata z

Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Ponad 50 proc. warszawiaków deklaruje się jako osoby religijne

Ponad 50 proc. warszawiaków deklaruje się jako osoby religijne przejdź do galerii

 
Niemal co drugi praktykujący warszawiak, czyli 45 proc., twierdzi, że w ofercie stołecznych instytucji rzadko znajduje propozycje zgodne ze swoimi wartościami. Tomasz Gołąb /Foto Gość

W Centrum Myśli Jana Pawła II odbyła się premiera raportu "Wartości mieszkańców Warszawy".

Tomasz Gołąb

|

29 października 2026 GOSC.PL

dodane 29 października 2026
aktualizacja Dziś 12:36
Chcesz częściej widzieć treści z Gościa Niedzielnego w Google? Dodaj nas do ulubionych źródeł

W wydarzeniu i panelu dyskusyjnym uczestniczyli dr Bartosz Wieczorek, koordynator projektu z ramienia Centrum, dr hab. Sławomir Mandes z Uniwersytetu Warszawskiego jako kierownik naukowy badań oraz analityk statystyczny ks. dr hab. Wojciech Sadłoń z UKSW. Diagnoza łączy reprezentatywne badanie ilościowe na próbie 1206 dorosłych warszawiaków z 15 pogłębionymi wywiadami jakościowymi, stanowiąc pionierską próbę zbadania wpływu systemów wartości i religijności na uczestnictwo w kulturze, co do tej pory pomijano w miejskich raportach frekwencyjnych.

CMJPII i raport o wartościach warszawiaków

Foto Gość DODANE 29.10.2026

CMJPII i raport o wartościach warszawiaków

​Osoby religijne znacznie częściej niż niereligijne oczekują od kultury pogłębiania wiedzy o własnych tradycjach, utwierdzania w wyznawanych przekonaniach, a także podejmowania wątków związanych z tożsamością lokalną, historią i relacjami międzypokoleniowymi.  

Głównym wnioskiem płynącym z badania jest zakwestionowanie mitu o całkowitej sekularyzacji stolicy, ponieważ ponad połowa dorosłych warszawiaków, czyli 50,5–51 proc., wciąż deklaruje się jako osoby religijne. Co trzeci mieszkaniec uważa się za niereligijnego lub ateistę, a kilkanaście procent nie potrafi jednoznacznie zdefiniować swojej przynależności. Równocześnie do regularnych praktyk niedzielnych przyznaje się 21,6–22 proc. badanych, co stanowi odsetek zaskakująco wysoki na tle twardych wskaźników kościelnych. Zjawisku temu towarzyszy jednak głęboka zmiana pokoleniowa oraz prywatyzacja wiary. Wśród osób w wieku 18–64 lata do kościoła w wieku 12 lat co tydzień chodziło blisko 59 proc., podczas gdy obecnie w tej samej grupie praktykuje regularnie tylko co piąty respondent, a powroty do sakramentów są marginalne. Co więcej, aż 60 proc. wszystkich warszawiaków i 68 proc. osób religijnych zgadza się ze stwierdzeniem, że do kontaktu z Bogiem nie potrzebuje instytucji Kościoła ani Mszy Świętej.

Badanie całkowicie obala stereotyp religijnego mieszkańca jako osoby biernej kulturalnie. Osoby religijne regularnie praktykujące uczestniczą w ofercie instytucji kultury częściej niż mieszkańcy niewierzący – do systematycznych bywalców zalicza się 81 proc. z nich, podczas gdy wśród osób niereligijnych i ateistów odsetek ten wynosi 71 proc. Przewaga ta utrzymuje się również po skontrolowaniu czynników demograficznych i materialnych. Specyfika uczestnictwa osób wierzących polega jednak na wyraźnej preferencji dla wydarzeń lokalnych, plenerowych i rodzinnych. To właśnie praktykujący religijnie znacznie częściej niż pozostali odwiedzają osiedlowe domy kultury, biblioteki, imprezy plenerowe oraz parki rozrywki. Dodatkowo ponad 31 proc. dorosłych mieszkańców aktywnie włącza się w praktyki religijno-kulturalne, takie jak festyny parafialne, koncerty chórów czy wyjazdy o charakterze pielgrzymkowym.

Aktywności tej towarzyszy jednak wyraźne poczucie dysonansu i niedosytu wobec dostępnej oferty artystycznej. Niemal co drugi praktykujący warszawiak, czyli 45 proc., twierdzi, że w ofercie stołecznych instytucji rzadko znajduje propozycje zgodne ze swoimi wartościami, podczas gdy wśród niewierzących taki zarzut stawia jedynie 24 proc. Aż 43 proc. praktykujących deklaruje brak tematów duchowych oraz egzystencjalnych, a 40 proc. przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z uczestnictwa z powodu sprzeczności prezentowanych treści z własnym światopoglądem. Osoby religijne znacznie częściej niż niereligijne oczekują od kultury pogłębiania wiedzy o własnych tradycjach, utwierdzania w wyznawanych przekonaniach, a także podejmowania wątków związanych z tożsamością lokalną, historią i relacjami międzypokoleniowymi.

Z wywiadów pogłębionych wynika, że wiara nie narzuca sztywnych ram wyboru i rzadko oznacza poszukiwanie wyłącznie twórczości konfesyjnej, lecz działa jako swoisty filtr eliminacyjny. Odbiorcy wierzący instynktownie rezygnują z propozycji, które odbierają jako wulgarne, epatujące tanią prowokacją, nihilizmem czy wprost znieważające sferę sacrum. W wypowiedziach otwartych osoby te rzadziej wskazywały na barierę cenową, znacznie częściej krytykując ideologizację, odchodzenie od tekstu źródłowego w klasyce oraz nadmierne faworyzowanie eksperymentu. Obie strony sporu światopoglądowego wykazują przy tym awersję do nachalności: wierzący nie chcą moralizatorstwa ani agitacji, a niewierzący chętnie obcują ze sztuką sakralną, o ile stoi za nią autentyczna jakość estetyczna i uniwersalny wymiar humanistyczny. Raport pokazuje zatem, że warszawska widownia jest wewnętrznie pęknięta, a prawdziwym wyzwaniem dla miejskiej polityki kulturalnej staje się budowanie repertuaru pluralistycznego, który nie wyklucza z dyskursu wrażliwości religijnej i tradycyjnej.

« 1 »
CMJPII i raport o wartościach warszawiaków

Foto Gość DODANE 29.10.2026

CMJPII i raport o wartościach warszawiaków

​Osoby religijne znacznie częściej niż niereligijne oczekują od kultury pogłębiania wiedzy o własnych tradycjach, utwierdzania w wyznawanych przekonaniach, a także podejmowania wątków związanych z tożsamością lokalną, historią i relacjami międzypokoleniowymi.  
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Podobne treści

Polecane w subskrypcji

Sklep Karuzela

Zobacz, co przygotowaliśmy w ofercie!

Gość Niedzielny nr 44/2026

Gość Niedzielny nr 44/2026

12 zł
Mały Gość Niedzielny nr 11/2026

Mały Gość Niedzielny nr 11/2026

10 zł
Gość Extra nr 03/2026 Medjugorie - konfesjonał Europy (17)

Gość Extra nr 03/2026 Medjugorie - konfesjonał Europy (17)

16 zł
Oremus grudzień 2026

Oremus grudzień 2026

13 zł
Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - dekoracja do kościoła z naklejkami

Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - dekoracja do kościoła z naklejkami

150 zł
Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (25 kompletów)

Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (25 kompletów)

110 zł
Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (50 kompletów)

Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (50 kompletów)

200 zł
Indeks bierzmowanych

Indeks bierzmowanych

6 zł
Kalendarz 2027 Rok pełen smaku

Kalendarz 2027 Rok pełen smaku

25 zł
Rok na pełnej petardzie
PROMOCJA

Rok na pełnej petardzie

6.00 zł

oszczędności
39.9 zł 45.9 zł
Najniższa cena z 30 dni 45.9 zł
Kalendarz 2027 Czas na radość

Kalendarz 2027 Czas na radość

18.95 zł
Kalendarz 2027 Jan Paweł II

Kalendarz 2027 Jan Paweł II

29.95 zł
Obrzęd ustanowienia katechistów

Obrzęd ustanowienia katechistów

49 zł
O siłach zła
PROMOCJA

O siłach zła

8.00 zł

oszczędności
39.9 zł 47.9 zł
Najniższa cena z 30 dni 47.9 zł
Ewangelia 2027 (mała, twarda)

Ewangelia 2027 (mała, twarda)

18 zł
Serce9 dla dziewczyn

Serce9 dla dziewczyn

45 zł
Najświętsze Serce9 dla kobiet
PROMOCJA

Najświętsze Serce9 dla kobiet

5.00 zł

oszczędności
45 zł 50 zł
Najniższa cena z 30 dni 50 zł
Różaniec 2026 „Matka Boża Gietrzwałdzka” – dekoracja do kościoła

Różaniec 2026 „Matka Boża Gietrzwałdzka” – dekoracja do kościoła

140 zł
Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

195 zł

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

Ułatwienia dostępu

Dostosuj stronę tak, aby wygodniej Ci się czytało.

Tekst i nagłówki
Wielkość treści
Wielkość nagłówków
Kolory i obrazy
Nawigacja i animacje

Ustawienia zapamiętamy w tej przeglądarce.

Gość Niedzielny
 