W wydarzeniu i panelu dyskusyjnym uczestniczyli dr Bartosz Wieczorek, koordynator projektu z ramienia Centrum, dr hab. Sławomir Mandes z Uniwersytetu Warszawskiego jako kierownik naukowy badań oraz analityk statystyczny ks. dr hab. Wojciech Sadłoń z UKSW. Diagnoza łączy reprezentatywne badanie ilościowe na próbie 1206 dorosłych warszawiaków z 15 pogłębionymi wywiadami jakościowymi, stanowiąc pionierską próbę zbadania wpływu systemów wartości i religijności na uczestnictwo w kulturze, co do tej pory pomijano w miejskich raportach frekwencyjnych.

Głównym wnioskiem płynącym z badania jest zakwestionowanie mitu o całkowitej sekularyzacji stolicy, ponieważ ponad połowa dorosłych warszawiaków, czyli 50,5–51 proc., wciąż deklaruje się jako osoby religijne. Co trzeci mieszkaniec uważa się za niereligijnego lub ateistę, a kilkanaście procent nie potrafi jednoznacznie zdefiniować swojej przynależności. Równocześnie do regularnych praktyk niedzielnych przyznaje się 21,6–22 proc. badanych, co stanowi odsetek zaskakująco wysoki na tle twardych wskaźników kościelnych. Zjawisku temu towarzyszy jednak głęboka zmiana pokoleniowa oraz prywatyzacja wiary. Wśród osób w wieku 18–64 lata do kościoła w wieku 12 lat co tydzień chodziło blisko 59 proc., podczas gdy obecnie w tej samej grupie praktykuje regularnie tylko co piąty respondent, a powroty do sakramentów są marginalne. Co więcej, aż 60 proc. wszystkich warszawiaków i 68 proc. osób religijnych zgadza się ze stwierdzeniem, że do kontaktu z Bogiem nie potrzebuje instytucji Kościoła ani Mszy Świętej.

Badanie całkowicie obala stereotyp religijnego mieszkańca jako osoby biernej kulturalnie. Osoby religijne regularnie praktykujące uczestniczą w ofercie instytucji kultury częściej niż mieszkańcy niewierzący – do systematycznych bywalców zalicza się 81 proc. z nich, podczas gdy wśród osób niereligijnych i ateistów odsetek ten wynosi 71 proc. Przewaga ta utrzymuje się również po skontrolowaniu czynników demograficznych i materialnych. Specyfika uczestnictwa osób wierzących polega jednak na wyraźnej preferencji dla wydarzeń lokalnych, plenerowych i rodzinnych. To właśnie praktykujący religijnie znacznie częściej niż pozostali odwiedzają osiedlowe domy kultury, biblioteki, imprezy plenerowe oraz parki rozrywki. Dodatkowo ponad 31 proc. dorosłych mieszkańców aktywnie włącza się w praktyki religijno-kulturalne, takie jak festyny parafialne, koncerty chórów czy wyjazdy o charakterze pielgrzymkowym.

Aktywności tej towarzyszy jednak wyraźne poczucie dysonansu i niedosytu wobec dostępnej oferty artystycznej. Niemal co drugi praktykujący warszawiak, czyli 45 proc., twierdzi, że w ofercie stołecznych instytucji rzadko znajduje propozycje zgodne ze swoimi wartościami, podczas gdy wśród niewierzących taki zarzut stawia jedynie 24 proc. Aż 43 proc. praktykujących deklaruje brak tematów duchowych oraz egzystencjalnych, a 40 proc. przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z uczestnictwa z powodu sprzeczności prezentowanych treści z własnym światopoglądem. Osoby religijne znacznie częściej niż niereligijne oczekują od kultury pogłębiania wiedzy o własnych tradycjach, utwierdzania w wyznawanych przekonaniach, a także podejmowania wątków związanych z tożsamością lokalną, historią i relacjami międzypokoleniowymi.

Z wywiadów pogłębionych wynika, że wiara nie narzuca sztywnych ram wyboru i rzadko oznacza poszukiwanie wyłącznie twórczości konfesyjnej, lecz działa jako swoisty filtr eliminacyjny. Odbiorcy wierzący instynktownie rezygnują z propozycji, które odbierają jako wulgarne, epatujące tanią prowokacją, nihilizmem czy wprost znieważające sferę sacrum. W wypowiedziach otwartych osoby te rzadziej wskazywały na barierę cenową, znacznie częściej krytykując ideologizację, odchodzenie od tekstu źródłowego w klasyce oraz nadmierne faworyzowanie eksperymentu. Obie strony sporu światopoglądowego wykazują przy tym awersję do nachalności: wierzący nie chcą moralizatorstwa ani agitacji, a niewierzący chętnie obcują ze sztuką sakralną, o ile stoi za nią autentyczna jakość estetyczna i uniwersalny wymiar humanistyczny. Raport pokazuje zatem, że warszawska widownia jest wewnętrznie pęknięta, a prawdziwym wyzwaniem dla miejskiej polityki kulturalnej staje się budowanie repertuaru pluralistycznego, który nie wyklucza z dyskursu wrażliwości religijnej i tradycyjnej.