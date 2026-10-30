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warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Modlitwa pasterzy diecezji 1 listopada

Modlitwa pasterzy diecezji 1 listopada

 
W dniach 1 - 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza, odmówienie modlitw w intencjach Ojca Świętego, będąc w stanie łaski uświęcającej i bez przywiązania do grzechu można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych z czyśćca. Każdego dnia za jedną dusze. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

W uroczystość Wszystkich Świętych metropolita warszawski oraz biskupi pomocniczy obu stołecznych diecezji odprawią Msze Święte i poprowadzą procesje żałobne na cmentarzach w Warszawie i okolicy.

AKZ

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30 października 2026 GOSC.PL

dodane 30 października 2026
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Abp Adrian Galbas 1 listopada będzie przewodniczył o 12.30 Mszy św. w parafii św. Karola Boromeusza, a po niej procesji z modlitwą za zmarłych na Cmentarzu Powązkowskim.

O 11.30 w parafii św. Ignacego z Loyoli zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem bp. Rafała Markowskiego, połączona z procesją na Cmentarz Północny na Wólce Węglowej.

Bp Piotr Jarecki będzie przewodniczył o godz. 13 Mszy św. w Kościele św. Katarzyny na Służewie, a następnie poprowadzi procesję żałobną na starym cmentarzu przy kościele.

W parafii św. Marii Magdaleny o godz. 13 Mszy Świętej i procesji na Cmentarzu Wawrzyszewskim będzie przewodniczył bp Michał Janocha.

2 listopada we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych metropolita warszawski poprowadzi o godz. 18 procesję żałobną do krypt archikatedry warszawskiej, gdzie pochowani są m.in. arcybiskupi warszawscy i książęta mazowieccy.
O godz. 19 rozpocznie się Eucharystia. Chór i Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej wykona „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta jako prawdziwą Mszą za zmarłych – tak, jak pierwotnie zamierzył to kompozytor, a nie  w wersji koncertowej.


W diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński odprawi Mszę Świętą o godz. 11 na cmentarzu parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, a bp Jacek Grzybowski – o godz. 12 na Cmentarzu Bródnowskim w Kościele św. Wincentego à Paulo. Biskup Tomasz Sztajerwald odprawi Mszę św. o godz. 11 na cmentarzu w Marysinie Wawerskim.
      
Krypta z grobami abp. Henryka Hosera i bp. Kazimierza Romaniuka w podziemiach katedry warszawsko-praskiej będzie otwarta 1 listopada od 8.30 do 19.30 oraz w dniach 2 - 8  listopada w godz. 8.30 – 18.00  (wejście przez bramę od ulicy Floriańskiej i zejście do krypty od strony kancelarii).

w Dzień Zaduszny Kuria Metropolitalna Warszawska będzie nieczynna.

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