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Abp Galbas: Módlmy się za Ojczyznę

 
Metropolita warszawski abp Adrian Galbas wezwał wiernych do modlitwy w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski oraz wielkich Patronów naszej Ojczyzny. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Metropolita warszawski tonuje nastroje podczas eskalacji sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Tomasz Gołąb

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Dziś 06:38 GOSC.PL

dodane Dziś 06:38
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"W kontekście działań wokół Trybunału Konstytucyjnego, bardzo proszę wszystkich wierzących o modlitwę w intencji Ojczyzny. Módlmy się o pokój społeczny, a dla rządzących o dar roztropności i pokory. Oby wszyscy sprawujący władzę postępowali uczciwie i praworządnie. Prośmy o to za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski i wielkich Patronów naszej Ojczyzny" - napisał w piątkowy wieczór metropolita warszawski na Facebooku.

Przez całą noc przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwały protesty opozycji. Teren wokół oraz dziedziniec Trybunału zabezpieczyły znaczne siły policji. Funkcjonariusze odgrodzili budynek barierkami i zamknęli ruch na przyległej ulicy. Prezydent Karol Nawrocki przerwał oficjalną wizytę w drodze do Senegalu, zawrócił samolot do Warszawy i w nocy pojawił się w siedzibie TK.

30 października wieczorem sędzia Anna Korwin-Piotrowska (uznająca się za sędziego z najdłuższym stażem kierującego pracami TK) wydała zarządzenie o miesięcznej przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przedstawiciele koalicji rządzącej podkreślają, że działania mają na celu przywrócenie praworządności i zabezpieczenie instytucji przed bezprawnym blokowaniem jej funkcjonowania.

Prezydent zaapelował zapowiedział pilne konsultacje z siłami parlamentarnymi w celu zażegnania kryzysu konstytucyjnego.

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