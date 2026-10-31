Suplikacja na koniec Mszy św. 1 listopada

„Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani, aby być ludźmi pokoju, budować wzajemny szacunek i szukać dróg porozumienia nawet tam, gdzie pojawiają się głębokie podziały. Niech nasza modlitwa będzie wołaniem o mądrość dla osób sprawujących władzę, o odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji, a także o ducha dialogu, który pozwala szukać rozwiązań służących dobru wszystkich obywateli. Prośmy Boga, aby uchronił naszą Ojczyznę przed dalszym pogłębianiem podziałów, niepokojem i wzajemną wrogością, a wszystkim Polakom dał serca otwarte na pojednanie” - napisał biskup diecezji warszawsko-praskiej.

Zachęcił, by w uroczystość Wszystkich Świętych, na zakończenie każdej Mszy Świętej odśpiewać suplikacje jako wspólne błaganie o Boże miłosierdzie, pokój i zgodę.

„Proszę również osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych świeckich, aby włączyli się w tę modlitwę, ofiarując ją w intencji naszej Ojczyzny, jej pokojowej przyszłości oraz przezwyciężenia obecnych napięć. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam, że jesteśmy powołani do świętości, której owocami są miłość, pokój, sprawiedliwość i miłosierdzie. Prośmy więc tych, którzy poprzedzili nas w drodze do domu Ojca, aby orędowali za nami i za naszą Ojczyzną. Niech Maryja, Królowa Pokoju, otacza nas swoją opieką i wyprasza nam łaskę jedności, wzajemnego szacunku oraz odpowiedzialności za wspólne dobro. Wierzę, że wspólna modlitwa może stać się źródłem duchowej siły i nadziei, a także świadectwem naszej troski o przyszłość Polski. Odpowiedzmy na obecne wyzwania nie gniewem i wzajemnym oskarżaniem, lecz modlitwą, odpowiedzialnością i pragnieniem pokoju” - wskazał bp Romuald Kamiński.