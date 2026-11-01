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warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Abp Adrian Galbas: Oni mają święty spokój, my dopiero do niego dążymy

Abp Adrian Galbas: Oni mają święty spokój, my dopiero do niego dążymy

 

- Myśleliśmy, że odeszli, a oni są tak bardzo blisko - mówił metropolita warszawski w uroczystość Wszystkich Świętych w Wilanowie.

Tomasz Gołąb

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Dziś 10:08 GOSC.PL

dodane Dziś 10:08
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- Mamy dzisiaj jedną z najradośniejszych i najpiękniejszych uroczystości liturgicznych, którą właściwie można by porównać z samą uroczystością Wielkanocy - mówił abp Adrian Galbas podczas Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie w uroczystość Wszystkich Świętych. - W Wielkanoc patrzymy na Chrystusa i czcimy Jego zwycięstwo nad śmiercią. Dzisiaj patrzymy na tych, którzy w ciągu ziemskiego swojego życia jakby podłączyli się do Chrystusa, naśladowali Go, jak tylko mogli najlepiej, i czcimy ich zwycięstwo nad śmiercią osiągnięte dzięki Chrystusowi - stwierdził hierarcha.

Nawiązując do odczytanej Ewangelii, metropolita zaznaczył, że osiem błogosławieństw to przede wszystkim wierny portret samego Zbawiciela. Dopiero w dalszej kolejności odzwierciedla ono rzeszę Jego naśladowców, na czele z Matką Bożą.

- Kiedy Chrystus mówi o błogosławionych, mówi najpierw o sobie. To On jest ubogi w duchu, On jest tym, który się smucił, był cichy, to Chrystus łaknął i pragnął sprawiedliwości, Chrystus jest miłosierny, czystego serca, Chrystus wprowadza pokój, Chrystus cierpi prześladowanie dla sprawiedliwości - wskazywał arcybiskup. - A potem osiem błogosławieństw to jest portret tych wszystkich, którzy w ciągu swojego ziemskiego życia byli blisko Chrystusa, którzy chcieli żyć jak On - zauważył kaznodzieja.

Kaznodzieja odniósł się także do wizji z Apokalipsy św. Jana i symbolicznej liczby 144 tysięcy odkupionych. Wyjaśnił, że nie chodzi tu o matematyczny rachunek, lecz o biblijną pełnię, której ludzką miarą nie sposób ogarnąć. W tym wielkim tłumie obecni są zarówno kanonizowani patroni z litanii, jak i nasi bliscy zmarli: rodzice, przyjaciele czy znajomi, których twarze, uśmiechy i wspólne chwile wciąż nosimy w sercu.

- Pamiętamy dlatego, że ich kochaliśmy i że oni kochali nas. I ta miłość, i o tym właśnie mówi to dzisiejsze święto, nie zatrzymała się wraz z ich śmiercią. Nie łączy nas już z nimi wiara i nie łączy nas z nimi nadzieja, ale miłość jest ciągle mostem. Miłość, która przebija się przez grób śmierci i przebija się przez samą śmierć - mówił abp Galbas. - Myśleliśmy, że gdy umarli, od nas odeszli, a oni paradoksalnie są i są bardzo blisko - dopowiedział hierarcha.

Wskazując na drogę ku świętości w codziennym życiu, pasterz archidiecezji warszawskiej zachęcał do bezgranicznego zaufania Bogu i unikania krzywdzenia drugiego człowieka. Jeśli zaś dojdzie do zranienia bliźniego, prosił by nie odkładać pojednania. W relacjach z tymi, którzy wyrządzają nam przykrość, wezwał do ewangelicznego spojrzenia:

- Jeśli zaś ktoś nas skrzywdzi, traktujmy tego kogoś, a przynajmniej się starajmy, jak kogoś słabego, nie jak złego. To wielka różnica, bo słabemu trzeba pomóc, a złego trzeba ukarać - zauważył metropolita.

Abp Adrian Galbas zaapelował też o mądre przeżywanie darowanego nam czasu. Odwołując się do słów św. Teresy od Dzieciątka Jezus, arcybiskup przypomniał o kruchości każdej chwili i potrzebie intensywnego dążenia do nieba.

- Gdyby zmarli mogli powstać z grobu, to żyliby jeszcze doskonalej, jeszcze wspanialej, jeszcze intensywniej - podkreślił abp Adrian Galbas. - Czas może być zmarnowany albo przeżyty jak najbardziej pożytecznie. Módlmy się więc dzisiaj o świętość dla siebie nawzajem, o świętość dla każdej i każdego z nas. Resztę niech wam powiedzą wasi święci, teraz w czasie tej liturgii i potem na cmentarzu. Oni wrócili już do domu i mają święty spokój, my do domu dopiero wracamy - zakończył arcybiskup.

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