Nowy ceremoniarz archidiecezji

Abp Adrian Galbas mianował ks. dr. Mateusza Kielarskiego nowym ceremoniarzem Archidiecezji Warszawskiej oraz przewodniczącym Komisji Liturgicznej Archidiecezji Warszawskiej. Jest to związane z potrzebą reorganizacji duszpasterstwa liturgicznego Archidiecezji.

Ks. dr Mateusz Kielarski zastąpi w pełnieniu obu tych funkcji ks. dr. Roberta Bańdura, sekretarza i kapelana metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa.

W dekrecie abp Adrian Galbas wyjaśnia, że zmiany wynikają z "potrzeby reorganizacji duszpasterstwa liturgicznego Archidiecezji Warszawskiej".

Ks. Robert Bańdur pozostanie członkiem Komisji Liturgicznej Archidiecezji Warszawskiej.

Ks. Mateusz Kielarski był dotychczas wiceceremoniarzem Archidiecezji Warszawskiej. Od niedawna jest także kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego oraz wikariuszem rektorskim kościoła seminaryjnego na Krakowskim Przedmieściu.