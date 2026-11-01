Do nieba nie idzie się przez cudowność, lecz przez codzienność

Kościół pw. Świętego Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach stał się w uroczystość Wszystkich Świętych miejscem szczególnej modlitwy za żywych i umarłych. W murach świątyni przylegającej do zabytkowej nekropolii sprawowano uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Przy ołtarzu zgromadzili się duchowni dekanatu wolskiego z dziekanem ks. Zbigniewem Godlewskim na czele, siostry zakonne, Bractwo Przedmurza, Bractwo Kurkowe oraz tłumnie przybyli mieszkańcy stolicy.

Wszystkich zebranych na początku liturgii powitał proboszcz parafii, ks. Jacek Laskowski, zwracając uwagę na wyjątkowy charakter otaczającego cmentarza.

- Stare Powązki to miejsce, w którym jest druga Warszawa, bo spoczywa tu tylu ludzi, ile dziś liczy miasto. Stare Powązki to miejsce, w którym można zobaczyć Warszawę, której nigdzie indziej nie zobaczymy. I Stare Powązki to wreszcie dusza Warszawy. I dobrze to czują warszawiacy, kiedy w tych dniach tak licznie tutaj przybywają. Czy mają groby, czy ich nie mają, chcą być w tym miejscu - mówił ks. Jacek Laskowski, proboszcz powązkowskiej parafii.

Duszpasterz poprosił arcybiskupa o przewodniczenie Najświętszej Ofierze w intencjach całej wspólnoty oraz o poprowadzenie procesji alejkami cmentarza.

W homilii abp Adrian Galbas skupił się na tajemnicy nieba, przypominając, że uroczystość Wszystkich Świętych to jeden z najbardziej radosnych momentów w kalendarzu liturgicznym, poświęcony wspólnocie zbawionych.

- Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów o niebie, z którym mamy przecież tylko same dobre skojarzenia. Mówimy, że mamy niebo w gębie albo że jesteśmy w siódmym niebie; że jest nam niebiańsko albo że coś jest niebiańskie. Kościół uczy, że niebo jest celem naszego życia - zauważył metropolita warszawski.

Hierarcha zwrócił uwagę na to, czym w istocie jest stan wiecznej szczęśliwości w Bogu i przestrzegał przed infantylnymi wyobrażeniami.

- Kościół, kiedy mówi o niebie, nigdy nie mówi o miejscu. Przeciwnie, unika domysłów, ku którym chętnie byśmy pobiegli, że to chmurki, że aniołki, że słodko. Owszem, gdy myślimy o niebie, wyobrażamy sobie, że jest to piękny stan, pełen światła, pokoju i szczęścia, stan, w którym nie ma cierpienia, łez, chorób ani śmierci. Kiedy Kościół mówi o niebie, mówi o relacjach - wyjaśniał abp Adrian Galbas, zaznaczając, że niebo to przede wszystkim osobowa więź z Bogiem, w której człowiek odnajduje pełnię prawdy o sobie samym. - Niebo to nie coś, co otrzymamy. To przede wszystkim Ktoś, kogo zobaczymy - dodał.

Wskazując na teologiczny wymiar zjednoczenia z Bogiem, arcybiskup odwołał się do papieskiego nauczania oraz słów św. Augustyna.

- Papież Benedykt XVI w encyklice Spe salvi powie, że niebo nie jest po prostu niekończącym się następstwem dni, ale zanurzeniem w oceanie nieskończonej miłości, w którym czas – przed i potem – przestaje mieć znaczenie. Piękne słowa i ważne. Niebo nie jest nieskończonym przedłużeniem ziemskiej egzystencji. Jest wejściem w zupełnie nową jakość życia. „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie – mówi święty Augustyn – i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie” - przypomniał kaznodzieja.

Hierarcha wyjaśniał również, że oglądanie Boga twarzą w twarz nie pozbawia człowieka jego indywidualności, lecz pozwala mu w pełni odkryć własną tożsamość.

- To bardzo pocieszająca prawda. Niebo nie oznacza utraty naszej osobowości. Nie staniemy się anonimową częścią jakiejś bezosobowej całości. Każdy pozostanie sobą, ale sobą przemienionym, oczyszczonym, doprowadzonym do pełni - nauczał arcybiskup. Odnosząc się do obietnicy otarcia wszelkich łez, podkreślił głęboką czułość Boga wobec ludzkiego losu. - Bóg nie jest obojętny na nasze cierpienie. Zna każdą łzę, każdą krzywdę, każdą samotność, każde cierpienie, także to, którego nikt nie zauważył. W niebie te łzy otrze. Nie będzie już cierpienia, ponieważ wszystko zostanie ogarnięte i przemienione przez miłość Boga - przekonywał arcybiskup warszawski.

Wskazał także na wspólnotowy wymiar zbawienia, w którym znikają ziemskie podziały i wrogość.

- Niebo nie jest tylko wspólnotą z Bogiem i ze sobą samym, jest także wspólnotą z innymi. Nie jest samotnym szczęściem. Niebo nie jest przeznaczone dla jednej narodowości, jednej kultury, jednego języka. Jest otwarte dla ludzi wszystkich narodów. Wszyscy stoją przed tronem Boga i przed Barankiem. Nie ma już podziałów, które tak boleśnie znaczą naszą ziemską historię. Nie ma nienawiści, przemocy, pogardy, rywalizacji o pierwszeństwo. Jest jedynie miłość, jest jedność w miłości - akcentował metropolita.

Nawiązując do wezwania papieża Franciszka o „świętych z sąsiedztwa”, hierarcha przypomniał, że więź ze zmarłymi i świętymi trwa nieprzerwanie w Chrystusie.

- Dzisiejsze święto jest po to, bracia i siostry, abyśmy i my skomunikowali się duchowo z tymi, którzy są w niebie. Z tymi świętymi powszechnymi, z naszymi patronami, ze świętymi, których kochamy, do których się modlimy, z pomocy których korzystamy, ale też z tymi świętymi naszymi, świętymi z sąsiedztwa, jak lubił mówić papież Franciszek: z mamą, babcią, żoną, ojcem, mężem, dzieckiem, z przyjaciółką i kumplem z pracy, z tymi, którzy przeszli już przez drzwi śmierci - zachęcał abp Adrian Galbas.

Metropolita warszawski stanowczo przeciwstawił się przekonaniu, że wiara w życie wieczne odrywa człowieka od ziemskich realiów, przypominając, że prawdziwa świętość wykuwa się w trudach każego dnia.

- Do nieba nie idzie się przez cudowność, lecz przez codzienność. Do nieba idzie się przez ziemię. Ziemię polską, mazowiecką, warszawską, ale także przez ziemię naszą: małżeńską, rodzinną, kapłańską, zawodową, przez ziemię moją i twoją. Aby dotrzeć do nieba, nie musimy prężyć duchowych muskułów, nie musimy być jakimiś Herkulesami. Wystarczy podłączyć się i podłączać się każdego dnia do Chrystusa - zaznaczył hierarcha.

Kończąc swoje rozważanie, arcybiskup przywołał myśl Czesława Miłosza, wskazując na cel, do którego powołany jest każdy chrześcijanin.

- Oni już wrócili do domu i mają święty spokój. My do domu dopiero wracamy. Przeżyjmy ten dzień ze spokojną, głęboką radością i z nadzieją na niebo, które jest celem tego całego naszego życia - spuentował abp Adrian Galbas, metropolita warszawski.

Po Mszy św. metropolita warszawski poprowadził procesję po alejkach Cmentarza Powązkowskiego.