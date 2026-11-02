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Odkryj adorację!

 
O. Krzysztof Pałys jest dominikaninem, rekolekcjonistą, autorem książek oraz aktywnym mówcą i blogerem. Prowadzi blog "Światła Miasta". Jest cenionym mówcą, a jego refleksje na temat życia duchowego cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród wiernych, ale i agnostyków poszukujących głębszego sensu życia. Tomasz Gołąb/ Foto Gość

O. Krzysztof Pałys OP poprowadzi nauki o adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii na Wrzecionie, a ks. Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji siedleckiej będzie gościem trzydniowego spotkania o adoracji na Grochowie.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

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2 listopada 2026 GOSC.PL

dodane 2 listopada 2026
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W niedzielę 8 listopada homilie na temat adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP będzie głosił o. Krzysztof Pałys. Podczas wszystkich Mszy Świętych podzieli się słowem o niezwykłych owocach trwania przed Panem Jezusem.

- Najpiękniejszym i najsłodszym owocem każdego zawierzenia jest rozkwit adoracji Najświętszego Sakramentu. Wielu doświadczyło już głębokiej, przemieniającej mocy tej modlitwy w ciszy. ​Nie mam najmniejszych wątpliwości: to właśnie w cichej obecności przed Panem ukrytym w Eucharystii bije życiodajne źródło naszej osobistej świętości, siła naszych rodzin i fundament wszystkich inicjatyw parafialnych - zaprasza ks. dr Wojciech Janyga, proboszcz    parafii Niepokalanego Poczęcia NMP .

Po sumie uroczyste nabożeństwo adoracyjne z procesją eucharystyczną.

Po wszystkich Mszach św. będzie możliwość nabycia materiałów, które pomogą odkryć adorację Pana Jezusa w ciszy. Od poniedziałku 10 listopada rozpoczną się w parafii 9-dniowe rekolekcje o adoracji, które będzie można przeżywać w domu, na podstawie zakupionych książek.

Msze św. o 7.00, 8.30, 10.00 (dla rodzin), 12.00 (suma z nabożeństwem), 18.00 i 20.00 (akademicka). Różaniec o 17.15. Kaplica adoracji będzie otwarta w godz. 6 - 22.

W dniach 6 – 8 listopada w parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła na Grochowie przy ul. Kobielskiej 10 odbędą się rekolekcje adoracyjne „Pan mój i Bóg mój”, skierowane zarówno do osób adorujących Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jak i do tych, którzy pragną wejść na drogę modlitwy przez adorację. Poprowadzi je ks. Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji siedleckiej.

Program rekolekcji:

Piątek, 6 listopada – dzień pierwszy: rozpoczęcie udziałem we Mszy Świętej o 18.30, a następnie wieczór adoracyjny prowadzony przez Wspólnotę Adoracyjny Rozpaleni Ogniem Pana, zakończony indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i Apelem Jasnogórskim. Udział otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Sobota, 7 listopada – dzień drugi: dzień formacyjny obejmujący konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, Mszę Świętą, modlitwę uwielbienia, koronkę do Bożego Miłosierdzia, warsztaty w grupach oraz osobiste świadectwa. Rozpoczęcie o 9.30, zakończenie o 17.45. Obowiązuje rejestracja – liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy w zakrystii oraz przez link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdciarXLSNW3yL84dn0iC2d-SNblaf2OMqA_NmpcAKvyDRPag/viewform.

Niedziela, 8 listopada – dzień trzeci: udział w niedzielnej Mszy Świętej z homilią o tematyce adoracyjnej. Będzie to również okazja do podjęcia Godziny Świętej, czyli jednej, stałej godziny adoracji Pana Jezusa w tygodniu w ramach dzieła wieczystej adoracji. Niedzielne Msze Święte odbywają się o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 19.30. Udział otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

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