Były one prowadzone przez Stowarzyszenia Starożytników w związku z planami, by na działce mogły powstać dwa siedmiokondygnacyjne obiekty, czyli budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego i nowa siedziba Sądu Apelacyjnego. Inwestycja ma zakończyć się w II połowie 2029 roku.

Badacze odsłonili relikty dawnej zabudowy Warszawy ukazujące układ historycznych posesji i codzienne życie mieszkańców tej części miasta. Odkrycia od strony ulic Długiej, Świętojerskiej i Nowiniarskiej pokazały, jak przez wieki rozwijała się i zagęszczała zabudowa tego obszaru.

- Badania przy ul. Świętojerskiej 9 nie były poszukiwaniem skarbów. Ich zadanie było znacznie szersze: rozpoznać, zabezpieczyć i udokumentować ślady wcześniejszej zabudowy i życia mieszkańców przed rozpoczęciem prac budowlanych. Za realizację badań odpowiada Stowarzyszenie Starożytników, któremu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i troskę o dziedzictwo Warszawy - mówił na spotkaniu z dziennikarzami 5 listopada marszałek Adam Struzik.

Prace trwały od czerwca do połowy października.

- Pamiętamy o historii miejsca, w którym powstanie nowa siedziba sejmiku. Dlatego przed rozpoczęciem budowy zadbaliśmy o przeprowadzenie kompleksowych badań archeologicznych i zabezpieczenie cennych znalezisk. Teraz wykonawca może ruszyć z pracami budowlanymi - dodał Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Znalezione obiekty zostaną poddane opracowaniu, co może zająć 2-3 lata, a następnie zostaną zdeponowane w Państwowym Muzeum Archeologicznym.

Odkryto m.in. ołowiane kule muszkietowe z czasów insurekcji warszawskiej z 1794 roku, ceglane fundamenty, które mogą być reliktami XVII-wiecznej kuźni, fundamenty, piwnice i pozostałości oficyn, studnię i elementy dawnej infrastruktury sanitarnej, depozyt sztukaterii i detali kamiennych, w tym fragmenty ozdobione motywami krzyża oraz tablica z datą 1863 roku. Odkryto także kamienie litograficzne, które są związane z działalnością drukarni Bolesława Wierca. Badacze wydobyli też liczne przedmioty codziennego użytku, takie jak fragmenty ceramiki, porcelany, kafli piecowych, fajek oraz monety. Odnaleziono też przejście prowadzące do lub z getta warszawskiego, które mogło być wykorzystywane przez szmuglerów podczas II wojny światowej.

Największym i niespodziewanym odkryciem archeologicznym podczas prac przy ul. Świętojerskiej 9 było wykopanie stiuków z kaplicy teatynów.

- Budynek teatynów stał przy ul. Długiej, ale działka ciągnęła się aż do Świętojerskiej. Kaplica i cały konwikt zostały zlikwidowane w XVIII wieku, a teatyni wyjechali z Polski. Odnalezione pozostałości muszą być znacznie starsze. Były zakopane w jamie. Pochodzą z kaplicy, która została skuta i rozebrana. Tych fragmentów się w ogóle nie spodziewaliśmy, tym bardziej, że nie wiele o kaplicy teatynów wiadomo. Te zabytki byłyby pierwszymi, które coś o niej i o jej wystroju mogą powiedzieć. Zastanawialiśmy się, czy nie pochodzą z Kościoła św. Jerzego, o którym też mało wiadomo, ale to jest chyba troszeczkę za daleko – mówi Marzenna Kasprzycka, prezes Stowarzyszenia Starożytników.

Znaleziska nie przedstawiają wielkiej wartości materialnej, ale dla historyków, znawców dzieł sztuki i archeologów są kopalnią wiedzy.