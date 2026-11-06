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Trzeba marzyć

 
Joanna i Ryszard na premierze filmu "Trzeba marzyć" w stołecznym Kinie Wisła. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Prawdziwa historia miłości dwojga artystów krakowskiego Teatru Exit doczekała się premiery na dużym ekranie.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

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Dziś 11:07 Foto Gość

dodane Dziś 11:07
aktualizacja Dziś 13:01
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Joanna ma 53 lata i od urodzenia cierpi na wielokończynowe porażenie mózgowe. Ryszard ma 64 lata i od 51 lat nie widzi. Są parą od 14 lat,  a w czerwcu tego roku wzięli ślub w obecność kard. Rysia w Krakowie. Ich historia stała się tematem filmu „Trzeba marzyć”.

-  Asię i Ryśka poznałem 9 lat temu. Zjawili się w Teatrze Exit jako para. Widziałem, że mają się ku sobie. Kilka lat temu pojawił się plan, marzenie, by zostali mężem i żoną. Jestem przyzwyczajony do szaleństwa, ale na początku nie wiedziałem, jak mam to traktować. To była gruba sprawa, która wymagała namysłu. Przeszliśmy przez to razem. Poczułem w pewnym momencie, że mam obowiązek, wewnętrzny przymus, by historię pokazać światu, bo ona jest absolutnie niezwykła. Wiele razy Rysiek mnie zawstydzał jako faceta, opiekując się swoją dziewczyną, a teraz żoną. Wpadałem w kompleksy, myśląc że, ja aż tak o żonę nie dbam, a już na pewno Ryśka nie jestem w stanie prześcignąć w tym temacie. Także ten film powstał z konieczności - mówił przed projekcją w warszawskim Kinie Wisła 5 listopada Maciej Sikorski, reżyser, dyrektor Teatru Exit.

Film porusza wiele wątków społecznych, rodzinnych i systemowych. Nie pozwala obok stawianych pytań przejść obojętnie.

Został bardzo ciepło przyjęty przez widzów, z owacją na stojąco na końcu.

- Film jest niesamowity, bo jego historia jest niesamowita. Opowiada o trudnościach, z którymi człowiek boryka się, nie tylko ze względu na niepełnosprawność, a bardziej dlatego, że nie jest przyjmowany przez społeczeństwo. System, w którym funkcjonujemy, nie do końca mu pomaga. Ta historia kończy się szczęśliwie. Dochodzi do małżeństwa, ale po nim każdy wraca do swojego domu. Nie mieszkają razem. Ten film przypomina, by cieszyć się każdą chwilą dnia, mimo niedogodności. Wobec tego co dzieje się na filmie, to można powiedzieć, że to my sprawni jesteśmy bardziej niepełnosprawni, niż bohaterowie filmu, którzy przezwyciężają bariery i udaje im się w końcu dzielić życie i miłość – mówił „Gościowi Niedzielnemu” o. Ryszard Koczwara.

- Film pokazuje wartość sakramentu małżeństw. To jest ważne w dobie, gdzie podważa się jego sens. Ślubowanie miłości przed Bogiem, który jest miłością, jest jedną z najpiękniejszych z rzeczy, które człowiek może doświadczyć i ofiarować sobie nawzajem – dodał franciszkanin.

Film „Trzeba marzyć” będzie można oglądać na specjalnych pokazach w całej Polsce. 

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