Tchnienie szalonej miłosci, które przekracza bariery

W katedrze praskiej 6 listopada, w 37. rocznicę śmierci założycielki zgromadzenia, siostry dziękowały za działo Magdaleny Hutin oraz prosiły Boga o jej rychłą beatyfikację.

- Jej życie może być jako wzór dla chrześcijanina. Życie osób konsekrowanych ma być dla nas znakiem, że nasza ojczyzna jest w niebie, że to co na ziemi, choć piękne, jest przemijającym doświadczeniem. Od osób konsekrowanych oczekujemy czegoś większego. Osoby idące drogą rad ewangelicznych, składają śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Żyją tak dla swojego zbawienia, ale też są znakami dla nas, byśmy zobaczyli, że jest coś większego, jest jakieś większe dobro, jest jakieś większe szczęście. Szczególnie to widać, jak się patrzy na osoby, które zmarły w opinii świętości, tak jak siostra Magdalena. Jej życie był szczególne, chwytało za serce. Charyzmatem zgromadzenia, które założyła jest życie z ludźmi w przyjaźni, bliskości, w budowaniu dobrych relacji - mówił podczas Eucharystii ks. Wojciech Lipka.

Po modlitwie siostry zaprezentowały krótki film o Magdalenie Hutin pt. „Tchnienie szalonej miłości przekracza bariery”.

Jej koleje życia przeplatały się bardzo opatrznościowo. Od młodości chciała zostać siostrą zakonną, ale słabe zdrowie jej to umożliwiało. Na ciężkie zapalenie stawów zalecono jej pobyt w kraju, w którym deszcz nie pada. Miała 41 lat kiedy przeprowadziła się do Algierii. To było „strzałem w dziesiątkę”, bo dużo wcześniej pod wpływem ojca zainteresowała się postacią misjonarza Karola de Foucaulda i krajami arabskimi.

Doświadczyła przeżycia duchowego, w którym Matka Boża zbliża się do niej i podaje jej Dzieciątko Jezus. W 1939 r. założyła Fraternię Małych Sióstr Jezusa. W 1942 roku złożyła śluby wieczyste. Zaczęła posługę na Saharze, wśród plemienia nomadów, którzy przyjęli ją jak swoją siostrę i, z którymi dzieliła wszystko.

Mała siostra Magdalena, której rodzina ucierpiała podczas I wojny światowej, zdając sobie sprawę, dokąd może prowadzić nienawiść między narodami, miała w sobie wielkie pragnienie jedności. Chciała, aby Fraternia była miejscem spotkań i dialogu między różnymi religiami, kulturami i środowiskami. Od 1956 r. każdego roku udawała się za żelazną kurtynę. Podczas swoich pobytów w Rosji przyłączała się do modlitw prawosławnych chrześcijan, a kilku członków tego Kościoła stało się jej wielkimi przyjaciółmi. Ekumenizm był dla niej bardzo ważny.

W 1964 roku uzyskała dla zgromadzenia zatwierdzenie na prawie papieskim.

Zmarła, po złamaniu biodra, 6 listopada 1989 roku w Rzymie w wieku 91 lat.

13 października 2021 r. papież Franciszek ogłosił małą siostrę Magdalenę czcigodną sługą Bożą.

W Polsce małe siostry Jezusa mieszkają w Warszawie, Sosnowcu, Pewli Małej, Częstochowie i Krakowie.