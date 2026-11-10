Rodakom na Wschodzie

Inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, polegająca na pomocy Polakom mieszkającym na Kresach Wschodnich, rusza 11 listopada. Obejmuje wsparcie rodaków, którzy po II wojnie światowej nie z własnej woli znaleźli się poza granicami kraju, czyli obecnie mieszkają na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Często to potomkowie zesłańców, osoby deportowane w głąb Rosji, czy też Polacy, którzy po 1945 roku w wyniku nowego podziału granic znaleźli się na obczyźnie. W wielu miejscach polskie rodziny żyjące na Wschodzie mierzą się z trudnościami ekonomicznymi. To często osoby starsze żyjące na wsiach czy też rodziny wielodzietne. Pozostają na obrzeżach życia społecznego.

- To dzięki nim w czasach ZSRR na Kresach Wschodnich mógł przetrwać Kościół, język polski i polska kultura. W ich domach wiara i język stanowił o tożsamości. Przetrwali bez duchownych przez dziesiątki lat. Po upadku ZSRR pojechałam do Ukrainy, do malutkiej parafii, gdzie mieszkali tylko Polacy. W kościele liturgia była sprawowana po polsku, choć wszystkie napisy były po rosyjsku – mówił na konferencji prasowej 10 listopada ks. Leszek Gęsiak.

- Ja z kolei słyszałem o takiej sytuacji, że jeszcze w 1989 roku donosiciele chodzili po wsiach i podsłuchiwali, gdzie w Wigilię kolędy śpiewane były po polsku. Można było potem za to stracić pracę – dodał prowadzący konferencję Krzysztof Ziemiec.

Młodzi o 9. akcji "Polak z sercem"

Gość Warszawski

Na rzecz Polaków z Kresów Wschodnich w całym kraju wolontariusze przeprowadzą zbiórki darów (żywności długoterminowej, środków higienicznych, artykułów szkolnych) oraz środków finansowych. Akcja potrwa do 29 listopada. Można ją wspomóc wrzucając datek do puszki, robiąc przelew, przynosząc wskazane dary rzeczowe, kupując torbę „Polak z sercem” za 30 zł i wypełniając ją artykułami lub samodzielnie przygotowując paczkę za 200 zł . Można też wesprzeć konkretną osobę lub rodzinę z Grodzieńszczyzny wybierając ją z tak zwanego „Banku potrzeb”.

- Prosimy też o modlitwę za potrzebujących i za zaangażowanych w pomoc – dodała Wiktoria Wierzbicka z KSM.

Cele Caritas Grodno

Gość Warszawski

- Dla nas naprawdę jest ważne, że Polska pamięta o swoich rodakach – zapewnił ks. Witalij Dobrołowicz, dyrektor Caritas Grodno, dziękując za dotychczasową pomoc.

Dodał, że Polakom na Białorusi często brakuje podstawowych rzeczy, a bardziej od słodyczy, potrzebne są plecaki, zeszyty i wszelkie materiały szkolne.

Radość z powodu inicjatywy KSM wyraził obecny na konferencji Stefan Dunin z Caritas Polska zaznaczając, że akcja uzupełnia działania największej polskiej organizacji charytatywnej. Wpisuje się też w prowadzoną od lat akcję Caritas „Rodzina rodzinie”, która wsparła dotychczas około 60 tys. rodzin żyjących na terenach największych konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata.

Stowarzyszenie "Kocham Polskę" angażuje się akcję "Polak z sercem"

Gość Warszawski

Finałem akcji jest wyjazd wolontariuszy na Kresy i osobiste przekazanie zebranych darów. Przewóz planowany jest od stycznia do kwietnia 2027 roku. Wesprze go motocyklowe Stowarzyszenie „Kocham Polskę”.

W ubiegłorocznej edycji ponad 300 wolontariuszy zebrało ponad 100 tys. zł oraz blisko 8 ton żywności, które trafiły do Polaków mieszkających na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Białorusi. Podczas dotychczasowych ośmiu edycji zgromadzono i wysłano do potrzebujących około 50 tys. ton darów i przekazano blisko pół miliona złotych.

- Akcja KSM wyrasta z wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Znaczenie inicjatywy nie polega tylko na wsparciu rodaków na Wschodzie, ale też pomaga kształtować polską młodzież w duchu chrześcijańskiego zaangażowania i wzmacniania patriotyzmu. Mam nadzieję, że wartości bliskie KSM będą obejmowały kolejne kręgi młodych Polaków – powiedział na konferencji prasowej w Warszawie bp Adam Bab, delegat Episkopatu ds. KSM. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

W Warszawie zbiórki pieniężne prowadzą następujące parafie: NMP Matki Miłosierdzia (ul. św. Bonifacego 9, 15 listopada 2026), NMP Królowej Świata (ul. Opaczewska 20, 22 listopada 2026), Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Słomiana 2/4, 22 listopada 2026), św. Stanisława Kostki (ul. Hozjusza 2, 22 listopada 2026).

Zbiórkę prowadzi 25 z 41 diecezji w Polsce, szczególnie tam, gdzie prężnie działa KSM.

Szczegóły o akcji i dane do przelewów znajdują się na stronie http://polakzsercem.pl.