Boża recepta na chorą wolność

Obchody Narodowego Święta Niepodległości zainaugurowała 11 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas. W liturgii wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowych oraz wojskowych, w tym prezydent RP Karol Nawrocki wraz z małżonką, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Eucharystię koncelebrowali m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, biskupi pomocniczy Rafał Markowski, Michał Janocha i Piotr Jarecki, a także liczni kapłani.

Zapraszając na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, abp Adrian Galbas podkreślił, że "już dawno przed świętem Niepodległości nie byliśmy tak smutni, przygnębieni i rozbici”. Zapewnił o modlitwie “za ofiary tragedii w Krakowie i za wszystkich mieszkańców Królewskiego Miasta”. Do uczestników wydarzeń organizowanych w Narodowe Święto Niepodległości zaapelował “o spokój i godne przeżycie tych chwil”.

"Zawsze, a szczególnie teraz potrzebujemy być razem, obok siebie, a nie przeciwko sobie. Potrzebujemy ze sobą rozmawiać, a nie do siebie krzyczeć. Różnice zdań i wizji na Polskę nie muszą i nie mogą nas dzielić i sobie przeciwstawiać. Bądźmy razem. Szkoda Polski! Szkoda życia!” – zaznaczył metropolita warszawski.

Jeszcze przed rozpoczęciem liturgii prezydent RP zapalił historyczną Świecę Niepodległości, ofiarowaną w 1867 roku przez papieża Piusa IX z życzeniem, by zapłonęła w wolnej Polsce, po czym odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Wydarzenie odbywało się także w roku dziesiątej rocznicy otwarcia wrót świątyni dla wiernych.

Rozpoczynając liturgię, metropolita warszawski abp Adrian Galbas przypomniał o dziesięcioletniej tradycji inauguracji święta w wilanowskiej świątyni i w poruszających słowach odniósł się do tragicznych wydarzeń w Krakowie:

- Zawsze potrzebujemy tej Mszy Świętej, potrzebujemy widoku tej zapalonej świecy i potrzebujemy tej wspólnoty. Dzisiaj chyba jeszcze bardziej, kiedy wszyscy jesteśmy przygnębieni i smutni z powodu dramatu w Krakowie. Złączmy się więc w tej wspólnej modlitwie, prośmy Pana Boga o życie wieczne dla zmarłych, o zdrowie dla rannych, o zgodę dla nas wszystkich. Prośmy Opatrzność Bożą, aby nie ustawała w prowadzeniu nas przez dzieje, a my sami dajmy się Bożej Opatrzności prowadzić - mówił metropolita warszawski.

Homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Rozpoczął od nawiązania do słów Chrystusa z odczytanej Ewangelii oraz bieżącego dramatu:

- »Twoja wiara cię uzdrowiła« (Łk 17,19) – słowa Jezusa skierowane do uzdrowionego człowieka nabierają dodatkowego znaczenia dzisiaj, kiedy świętujemy odzyskanie naszej niepodległości niejako w cieniu tragicznych wydarzeń w Krakowie. Wierzymy, że płynące do Boga modlitwy za ofiary zamachu zostaną wysłuchane – zmarłych doprowadzą przed tron Boga, a chorym pomogą w powrocie do zdrowia. Serca nasze przeniknięte są też wiarą, iż do podobnych sytuacji już nie dojdzie, i jak dotychczas będziemy mogli cieszyć się bezpieczeństwem i spokojem - mówił zaznaczając, że to właśnie wiara uratowała polską niepodległość i jednoczyła Polaków na przestrzeni dziejów. - Słowa Jezusa »Twoja wiara cię uzdrowiła« przypominają nam, że i naszą Ojczyznę ocaliła wiara w jej niepodległość i suwerenność. Wiarą wypełnione były serca i umysły powstańców listopadowych i styczniowych, później wielkopolskich i śląskich oraz żołnierzy walczących na wielu frontach. Wiarą naznaczona była aktywność dyplomatyczna i polityczna Ojców Niepodległości – Piłsudskiego, Paderewskiego, Witosa, Daszyńskiego, Dmowskiego, Korfantego. (...) Różne drogi prowadziły do niepodległości Polski, ale wszystkie łączyła wiara, że dążenia niepodległościowe wsparte Bożym błogosławieństwem przyniosą wyzwolenie spod okupacji zaborców. Podobna wiara i nam dzisiaj towarzyszy – wiara, że skarbu wolności nie utracimy, że przekażemy go kolejnym pokoleniom - mówił bp Wiesław Lechowicz.

Stawiając diagnozę współczesnemu społeczeństwu, bp Lechowicz wskazał na kryzys samej idei wolności:

- Dotknęła nas bowiem choroba. Choroba dotknęła naszą wolność. Potrzebujemy recepty na tę chorobę i lekarstwa, które będziemy mogli zastosować, by nie doszło do pogorszenia - mówił jako lekarstwo przedstawiając słowa z Listu św. Pawła do Tytusa. - To jest właśnie ta recepta, jaką daje nam do rąk Jezus. »Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność«. Zerwać z przeszłością, kiedy byliśmy »nierozumni, oporni, błądzący, służący różnym żądzom, żyjący w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim«. Czy potrzebujemy jeszcze się dopytywać co coś? Po raz kolejny Jezus wyszedł nam naprzeciw ze swoim słowem, aby nas uleczyć - dodał.

W dalszej części kazania biskup polowy szczegółowo omówił filary, które Katechizm Kościoła Katolickiego łączy ze zdrową wolnością.

Mówiąc o prawdzie, posłużył się metaforą wody, wskazując, że o ile rzetelne fakty podtrzymują życie społeczne, o tyle fałsz, manipulacje i dezinformacja zatruwają wolność. Hierarcha zauważył, że choć społeczeństwo słusznie obawia się wrogiego przekazu płynącego ze Wschodu, równie wielkim zagrożeniem są kłamstwa i matactwa napędzane wewnętrznymi, partykularnymi interesami w kraju.

Przechodząc do kwestii sprawiedliwości i roli polityków, bp Lechowicz powołał się na nauczanie Benedykta XVI oraz refleksję św. Augustyna. Podkreślił, że autentyczna polityka musi służyć prawu, przeciwdziałać niesprawiedliwości i budować fundamenty pod pokój. Przypomniał również, że dążenie do sukcesu politycznego nie może stać się celem samym w sobie, lecz powinno bezwzględnie podporządkować się literze prawa i sprawiedliwości, bez których państwa stają się jedynie zorganizowanymi grupami rozbójników. Cytując Cypriana Kamila Norwida, bp Lechowicz przypomniał o „moralnym zjednoczeniu, bez którego partie są jak bandy lub koczowiska polemiczne, których ogniem niezgoda, a rzeczywistością dym wyrazów”:

- Dlaczego doszło do odzyskania niepodległości w 1918 roku? Dlaczego cieszyliśmy się wyzwoleniem spod komunistycznego reżimu w 1989 roku? Dlatego, że było "moralne zjednoczenie", solidarność społeczna, dobro wspólne ponad osobistymi czy grupowymi korzyściami, mówił podkreślając wagę języka debaty publicznej i granice wolności słowa. - Słowo ma moc. W zależności od jego użycia ma moc dającej życie wody lub odbierającej życie amunicji. W przestrzeni publicznej ma się wrażenie, że niestety ten drugi sposób posługiwania się słowem przeważa. Dlatego też Leon XIV w encyklice poświęconej człowieczeństwu w dobie sztucznej inteligencji apeluje o "rozbrojenie słów" (MH 214) z agresji, pogardy, podstępu, poniżania, nienawiści. Słowa mają być wolne, ale nie samowolne. Są granice dla wolności słowa, których się przekraczać nie powinno - dodał biskup polowy WP.

Bp Lechowicz wezwał, by "nie wyrzucać do kosza recepty, jaką Jezus nam przekazuje".

- Troska o zdrową wolność wiąże się z dbałością o prawdę, sprawiedliwość, dobro wspólne i wzajemny szacunek. Przyjmijmy te zalecenia i zacznijmy je realizować. Brak wdzięczności ze strony uzdrowionych dziewięciu trędowatych, o czym mowa w Ewangelii, nie jest wzorem godnym naśladowania, ale na pewno warto wszystkich dziesięciu trędowatych naśladować w tym, że bez wahania uczynili to, o czym im Jezus mówił - zakończył.

Po homilii odmówiono Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej, a w modlitwie powszechnej szczególnym wezwaniem objęto osoby dotknięte wydarzeniami z Krakowa.

Świąteczny program w Wilanowie dopełnią kolejne Msze Święte (w tym o symbolicznej godz. 19.18), udostępnienie do zwiedzania Panteonu Wielkich Polaków i Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie oraz zawieszenie pod kopułą czwartej kuli dziękczynnej zawierającej 182 tysiące intencji złożonych przez wiernych.