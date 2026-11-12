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warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Nie dolewać oleju do głowy

Nie dolewać oleju do głowy

 
Zadaniem Wspólnoty św. Moniki jest modlitwa rodziców i dziadków za dzieci i wnuki, które oddaliły się od Kościoła. Spotkania w 2. wtorki miesiąca w parafii św. Włodzimierza przy Metro Bródno. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

W parafii św. Włodzimierza zainaugurowała działalność Wspólnota św. Moniki. Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, krewni i sąsiedzi modlą się za dzieci i młodzież oddalonych od Boga.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

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Dziś 09:34 GOSC.PL

dodane Dziś 09:34
aktualizacja Dziś 11:06
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Spotkania są otwarte dla mieszkańców obu stołecznych diecezji. Odbywają się w 2. wtorki miesiąca w kościele przy ul. Kondratowicza 2 w Warszawie. Rozpoczyna je Msza św. w intencji dzieci i młodzieży, po której jest konferencja tematyczna, medytacja nad fragmentem Pisma Świętego, adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzi Bożego w intencji oddalonych od Boga i Apel Jasnogórski.

Inauguracja Wspólnoty św. Moniki nastąpiła 10 listopada. 
- Kiedy patrzy się w oczy rodzica, którego dziecko odeszło od Kościoła, które przestało praktykować, mówi, że więcej do kościoła nie przyjdzie, bo Pan Jezus jest wszędzie, to czasami można wyczytać smutek, czasami rozpacz, a czasami bezsilność. Ale z drugiej strony widać też nadzieję ludzką i Bożą. Nadzieję na nawrócenie, wiarę, że Bóg jest obecny, i miłość macierzyńską, ojcowską, rodziną do naszych bliskich. To jest miłość ludzka, ale też miłość nadprzyrodzoną. W niej zależy nam, żeby wszyscy, którzy się w życiu pogubili, mogli Pana Boga na nowo odnaleźć. Nie robimy tego z naszego egoizmu, z ludzkich pobudek, ale z chrześcijańskiej miłości do dzieci – mówił podczas konferencji ks. Mateusz Kulikowski, wikariusz parafii św. Włodzimierza na Bródnie.

Przywołał też fragment Ewangelii św. Mateusza o św. Janie Chrzcicielu przebywającym w więzieniu.
- Jan Chrzciciel miał oczekiwania wobec Jezusa. Liczył, że On przyjdzie i „zrobi porządek”. Może i my też mamy oczekiwania wobec Jezusa. Może zadajemy Mu pytania: „Jezu, ja się tyle modlę, tyle proszę, a Ty nie działasz?”, „Czy Ty faktycznie działasz w sercach tych dzieci, a może niekoniecznie?”. A Jezus odpowiada „Myśli moje nie są myślami waszymi, a drogi moje nie są drogami moimi”. Dziś stajemy przed dylematem, by w naszym życiu i życiu naszych bliskich pozwolić działać Bogu – tłumaczył ks. Kulikowski.

Nawiązał też do „Akademii Pana Kleksa”.
- Kleks mówi, że nie będzie niczego uczył, tylko po prostu naleje oleju do głowy. I my też chcielibyśmy nalać wszystkim ludziom oleju do głowy. Ale niestety tak się nie da. Mimo wszystko, trwamy na modlitwie. Mimo wszystko, chcemy szukać Pana Boga. Chcemy, by Jego słowo przeniknęło nasze serca i by wniknęło w serca naszych bliskich. Chcemy odkrywać Eucharystię, wielki dar, którym On chce wszystkich przygarnąć.  On patrzy na wszystko z miłością i litością, jak na owce, które gdzieś poginęły – dodawał otuchy ks. Kulikowski.

Spotkania modlitewno-formacyjne odbywać się będą w parafii św. Włodzimierza w Warszawie w każdy 2. wtorek miesiąca włącznie z czerwcem 2027 r., z przerwą wakacyjną. Zachęca do nich bp Tomasz Sztajerwald.
„ Wiemy, jak często troszczycie się i martwicie o wiarę waszych dzieci oraz wnuków, z niepokojem patrząc na ich odchodzenie od wiary i Kościoła. Wasze troski nie są nam obce… chcąc wyjść naprzeciw Waszym problemom, lękom i pytaniom, chcemy Wam zaproponować konkretną duchową pomoc. W naszej diecezji rozpoczyna swoją działalność Wspólnota św. Moniki. Jej celem, za przykładem patronki, która wiele lat modliła się o nawrócenie swojego męża oraz syna, jest modlitwa rodziców, dziadków i innych członków rodzin, za dzieci, wnuki i rodzeństwo, które oddaliło się od Kościoła. Wspólnota ma również służyć wzajemnemu wsparciu, umocnieniu nadziei i budowaniu poczucia, że nie jesteście sami z Waszym trudem” – napisał w komunikacie do diecezjan biskup warszawsko-praski.

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