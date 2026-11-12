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Relikwie św. Gerarda przybyły do Warszawy

 
Relikwie św. Gerarda są przewożone w miejscu serca, w leżącej figurze świętego, która spoczywa w dużej, szklanej urnie o długości prawie 2 metrów. Agnieszka Kurek-Zajączkowska

Doczesne szczątki patrona matek w stanie błogosławionym, rodzin starających się o poczęcie dziecka oraz dobrej spowiedzi, w takiej formie, nigdy dotąd nie opuściły Włoch.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

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12 listopada 2026 GOSC.PL

dodane 12 listopada 2026
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Peregrynacja relikwii św. Gerarda Majella odbywa się z okazji 300. rocznicy jego urodzin i jest prowadzona przez redemptorystów. Do Polski doczesne szczątki świętego dotarły 29 października. Podczas uroczystości ich powitania w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu odczytano oficjalny list od pary prezydenckiej – Karola i Marta Nawrockich, którzy zwrócili uwagę na datę śmierci włoskiego redemptorysty.

„Właśnie 16 października 1978 roku, dokładnie 223 lata po odejściu do wieczności brata Gerarda, w dniu jego wspomnienia liturgicznego – kolegium kardynalskie wybrało arcybiskupa Karola Wojtyłę na papieża” – napisali – Karol i Marta Nawroccy. 

Peregrynacja relikwii św. Gerarda
 Gość Warszawski

 

12 listopada relikwie dotarły do Kościoła św. Benona w Warszawie.
- Powierzymy się Bogu przedstawiając swoje trudy i prosząc o orędownictwo tego, który jest znany z pomocy w różnych sytuacjach, także uzdrowień fizycznych. W południowych Włoszech św. Gerard jest tak popularny jak o. Pio. W kaplicy wotywnej jego sanktuarium w Materdomini każdego roku tysiące par dziękują za swoje dzieci. Jako wota składają niebieskie i różowe poduszeczki czy serduszka z napisem typu „Krzyś - ja też przyszedłem na świat” – zapowiadał przed przybyciem relikiwii o. Paweł Drobot  CSsR, rektor Kościoła św. Benona.

- Kiedy mały Gerard miał ok. 6 lat koło jego rodzinnego miasta znajdowała się mała kaplica z figurą Matki Bożej, która trzymała w rękach Dzieciątko Jezus. Chłopczyk lubił tam przychodzić codziennie. W dokumentacji beatyfikacyjnej zachowało się świadectwo mówiące o tym, że Dzieciątko Jezus miało zstępować z ramion Maryi i bawić się z Gerardem, a potem dawać mu kawałek białego chleba. Kiedy wracał z nim do domu, mam pytała skąd ma chleb, a syn odpowiadał, że otrzymał go od śliczniutkiego dziecka. To obrazuje, że dla brata Gerarda Chrystus zawsze był bliski. Czuł, że jest kochany przez Boga i chciał się Nim dzielić z innymi – mówił 12 listopada podczas Mszy św. na powitanie relikwii o. Marek Krzyżkowski CSsR, zachęcając, by św. Gerardowi polecać pod opiekę dzieci, które oddaliły się od Boga i osoby, które mają problemy z przystąpieniem do spowiedzi.

- Gerard chce byśmy kochali Jezusa i żyli Jego Ewangelią. On zaufał Bogu i Jemu oddał całe życie – dodał o. Krzyżkowski.

Z Kościoła św. Benona relikwie wyruszą 13 listopada w południe do parafii św. Klemensa Hofbauera. Na Woli będą do 15 listopada.

Program uczczenia relikwii przedstawia się tu następująco:
13 listopada 2026 r. (piątek)
18.15 – Powitanie relikwii św. Gerarda Majelli
18.30 – Eucharystia
20.30 – Nabożeństwo Światła ze św. Gerardem
14 listopada 2026 r. (sobota)
8.45 – Nowenna do św. Gerarda
9.00 – Msza św. peregrynacyjna
12.00 – Modlitwa księży z dekanatu wolskiego
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego osób konsekrowanych
18.00 – Nowenna do św. Gerarda
18.30 – Msza św. w intencji małżeństw proszących o dar rodzicielstwa i matek oczekujących narodzin dziecka
20.30 – Nabożeństwo uzdrowienia (spowiedź, modlitwa uwielbienia i modlitwa wstawiennicza)
15 listopada 2026r. (niedziela)
11.00 – Msza św. z udziałem dzieci (błogosławieństwo dzieci i rodzin)
12.30 – Msza św. dla chorych (sakrament namaszczenia chorych)
18.00 – Nowenna do św. Gerarda
18.30 – Msza św. dziękczynno-pożegnalna

Z Warszawy relikwie pojadą do Zamościa, a następnie nawiedzą: Lublin, Łódź, Piotrków Trybunalski, Skarżysko-Kamienną, Gliwice, Bardo, Wrocław Głogów, Rowy, Szczecinek, Szczecin, Bielsko-Białą, Kraków, Kościelisko, Łomnicę-Zdrój, Lubaszową, Tuchów, Toruń i Poznań.

Z Polski relikwie wyjadą 8 lutego 2027 roku do Monachium.

Peregrynacja łączy się z łaską uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych. Papież Leon XIV zezwolił na niego, pod warunkiem modlitwy o pokój i po spełnieniu zwykłych warunku potrzebnych do uzyskania odpustu.

11 listopada ruszyła nowenna o wzbudzenie wśród małżonków pragnienia posiadania dzieci, o liczne rodziny wielodzietne i uzdrowienie niepłodnych małżeństw. Nowenna potrwa do 19 listopada, do 10. rocznicy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Inicjatywa peregrynacji zrodziła się w Pagani we Włoszech, podczas miesiąca odnowy, w trakcie uczestniczenia redemptorystów w programie misji gerardiańskich.

- Przez nawiedzenie relikwii św. Gerarda w naszych redemptorystowskich kościołach i kaplicach  chcemy stworzyć możliwość powstania – na wzór św. Alfonsa – prawdziwych kaplic wieczornych, gdzie będzie można odnawiać swoją wieź z Bogiem przez sakrament pokuty i pojednania oraz zanosić do Niego swoje prośby za pośrednictwem św. Gerarda Majelli −  tłumaczą o. Stanisław Paprocki CSsR i o. Wacław Zyskowski CSsR, inicjatorzy i koordynatorzy peregrynacji.

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