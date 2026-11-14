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Życie jest pełne, gdy staje się darem przejdź do galerii

 
Bp Jacek Grzybowski zwrócił uwagę na motyw malarski obecny w prezentowanych dziełach: wizerunek siedmiu mieczy boleści Matki Najświętszej. Wyjaśnił, że wiąże się on bezpośrednio z proroctwem Symeona („Oto miecz przeniknie duszę twoją”), ponieważ w tradycji chrześcijańskiej to właśnie w momencie Ofiarowania zapowiedziane zostało przyszłe cierpienie Maryi jako Matki Bolesnej. Tomasz Gołąb /Foto Gość

O sensie ofiarowania siebie Bogu i ludziom mówił bp Jacek Grzybowski podczas Mszy św. przed wernisażem piątej edycji wystawy projektu „Namalować katolicyzm od nowa”.

Tomasz Gołąb

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14 listopada 2026 GOSC.PL

dodane 14 listopada 2026
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W bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika odprawiona została Msza Święta inaugurująca ekspozycję dwudziestu współczesnych płócien przygotowanych przez dziesięciu polskich malarzy. Piąta edycja wystawy projektu „Namalować katolicyzm od nowa” prezentuje nowe obrazy poświęcone tajemnicy Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni.

Msza św. przed wernisażem 5. edycji "Namalować katolicyzm od nowa"

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Msza św. przed wernisażem 5. edycji "Namalować katolicyzm od nowa"

​– Życie jest wielkim darem od Boga, ale należy odkryć, że życie nie zostanie naprawdę ocalone, jeśli człowiek pragnie zatrzymać je wyłącznie dla siebie - mówił bp Jacek Grzybowski.  

W wygłoszonej homilii biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej nawiązał do czytań liturgicznych dnia, drugiego Listu św. Jana Apostoła oraz Ewangelii mówiącej o dniach Noego – wskazując na dwa fundamenty wiary chrześcijańskiej: prawdę o Wcieleniu oraz miłość rozumianą nie jako uczucie czy pragnienie, lecz jako wierność Bożym przykazaniom.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo nadmiernego zanurzenia się w codzienności i sprowadzenia ludzkiego horyzontu wyłącznie do tego, co doczesne. Przywołując postać Noego, który zaufał Bogu i zbudował arkę przetrwania, podkreślił, że poza horyzontem ziemskim istnieje wieczność i życie nadprzyrodzone.

– Można przeżyć całe życie, troszcząc się o wiele rzeczy, a jednocześnie przeoczyć to, co najistotniejsze. Można budować domy, zdobywać majątki, realizować różne plany, odnosić sukcesy, ale nie znaleźć czasu na spotkanie z Bogiem – przestrzegał bp Jacek Grzybowski. Zauważył przy tym, że również we współczesnych debatach społecznych i dyskusjach wspólnotowych powraca pytanie, czy życie społeczne i polityczne można ograniczyć wyłącznie do wymiaru „tu i teraz”, czy też należy ukazywać w nim racje i moce przekraczające doczesność.

Odwołując się do ewangelicznej przestrogi Chrystusa, że kto będzie starał się zachować swoje życie, straci je, hierarcha wyjaśnił paradoks chrześcijańskiego powołania.

13 listopada 2026
 Gość Warszawski

– Życie jest wielkim darem od Boga, ale należy odkryć, że życie nie zostanie naprawdę ocalone, jeśli człowiek pragnie zatrzymać je wyłącznie dla siebie. Życie osiąga pełnię, moc swoją wtedy, gdy staje się darem – podkreślił biskup. Dodał, że ten dar realizuje się w codzienności poprzez dzielenie się swoim czasem, siłami, zdolnościami i miłością, poprzez rezygnację z własnego egoizmu, przebaczenie, pomoc innym oraz wierność Bogu nawet w chwilach wyrzeczenia i cierpienia.

Nawiązując bezpośrednio do tematyki otwieranej wystawy, kaznodzieja przypomniał scenę przyniesienia małego Jezusa do świątyni jerozolimskiej. Choć z zewnątrz wypełnienie Prawa Mojżeszowego przez Maryję i Józefa nie różniło się od gestów dziesiątek tysięcy izraelskich rodziców poświęcających Bogu pierworodnego syna, to w rzeczywistości wydarzyło się wówczas coś bezprecedensowego: Bóg wcielony przyszedł do własnej świątyni jako bezbronne dziecko niesione na rękach Matki.

– Ofiarowanie Jezusa ukazuje zatem niezwykłą prawdę o Bogu: Bóg nie przychodzi, aby człowiekowi coś odebrać. Przychodzi, aby dać mu samego siebie – mówił bp Grzybowski.

Wskazał również na postawę Maryi jako wzór miłości polegającej nie na zatrzymywaniu dziecka dla siebie, lecz na gotowości oddania Ojcu tego, co najcenniejsze. Zwrócił uwagę wiernych na konkretny motyw malarski obecny w prezentowanych dziełach – wizerunek siedmiu mieczy boleści Matki Najświętszej. Wyjaśnił, że wiąże się on bezpośrednio z proroctwem Symeona (Oto miecz przeniknie duszę twoją), ponieważ w tradycji chrześcijańskiej to właśnie w momencie Ofiarowania zapowiedziane zostało przyszłe cierpienie Maryi jako Matki Bolesnej.

Biskup Jacek Grzybowski zaznaczył, że u schyłku roku liturgicznego Pismo Święte nie wzywa wierzących do ucieczki ze świata ani do porzucenia codziennych obowiązków. Uczniem Pana staje się ten, kto przeżywa każdy dzień uczciwie wykonaną pracą, czynem miłosierdzia, modlitwą czy cierpliwie przyjętym cierpieniem.

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Msza św. przed wernisażem 5. edycji "Namalować katolicyzm od nowa"

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Msza św. przed wernisażem 5. edycji "Namalować katolicyzm od nowa"

​– Życie jest wielkim darem od Boga, ale należy odkryć, że życie nie zostanie naprawdę ocalone, jeśli człowiek pragnie zatrzymać je wyłącznie dla siebie - mówił bp Jacek Grzybowski.  
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