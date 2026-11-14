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Tajemnica siedmiu krzyży przejdź do galerii

 
Po wcześniejszych edycjach poświęconych Chrystusowi Miłosiernemu (w Krakowie) oraz trzem pierwszym tajemnicom radosnym różańca (Zwiastowaniu, Nawiedzeniu i Bożemu Narodzeniu), obecna odsłona została poświęcona czwartej tajemnicy radosnej – Ofiarowaniu Chrystusa w świątyni. Tomasz Gołąb /Foto Gość

W podziemiach katedry św. Floriana na Pradze można oglądać wystawę współczesnych obrazów „Ofiarowania”, powstały w cyklu "Namalować katolicyzm od nowa".

Tomasz Gołąb

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14 listopada 2026 GOSC.PL

dodane 14 listopada 2026
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Wystawa „Ofiarowanie. 20 obrazów” (realizowana w ramach projektu „Namalować katolicyzm od nowa”), zaprezentowana w Katedrze Warszawsko-Praskiej, to kolejny etap przywracania współczesnemu malarstwu sakralnemu jego teologicznej głębi i kościelnego przeznaczenia. Ekspozycja zgromadziła dziesięcioro artystów – Beatę Stankiewicz, Jarosława Modzelewskiego, Ignacego, Ewę i Stanisława Czwartosów, Grzegorza Wnęka, Bognę Podbielską, Jacka Hajnosa OP, Krzysztofa Klimka oraz Wojciecha Głowackiego, stawiając przed nimi podwójne wyzwanie.

Oto miecz przeniknie duszę twoją

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Oto miecz przeniknie duszę twoją

​– Czwarta tajemnica radosna jest przecież zarazem pierwszą z siedmiu boleści Maryi. Radości ofiarowania Dzieciątka nieodłączny jest ból ofiary krzyża, który zgodnie z proroctwem Symeona jak miecz przeszywa duszę Maryi. Mater Dei staje się tutaj z całą mocą wspomniana jako Mater Dolorosa – podkreślił Dariusz Karłowicz.  

Koncepcję cyklu wyłożył pomysłodawca wystawy i prezes Fundacji Świętego Mikołaja, Dariusz Karłowicz.

– Cztery lata minęły od pierwszej wystawy projektu „Namalować katolicyzm od nowa”. Każde działanie potrzebuje porządku i czasu. My postanowiliśmy trzymać się Różańca. Zacząć od obrazu Chrystusa Miłosiernego, a potem pójść rok po roku, tajemnica po tajemnicy. Tak daleko, i tak głęboko, jak Pan Bóg da. Skoro głównym tematem malarstwa sakralnego jest Wcielenie, to wydaje się, że droga dwudziestu wielkich tajemnic prowadzi w dobrą stronę – wyjaśniał na wernisażu Dariusz Karłowicz.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. 5. edycja "Namalować katolicyzm od nowa"
 Gość Warszawski

Tym razem twórcy pochylili się nad czwartą tajemnicą radosną. Kurator podkreślił jej wewnętrzne napięcie: radość spotkania w świątyni jerozolimskiej jest tu nierozerwalnie spleciona z zapowiedzią męki.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Wystawa

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Wystawa

​- Podobnie jak w poprzednich tajemnicach radość Wcielenia poprzedza cierpienie Chrystusowej ofiary, cierpienie poprzedza chwałę zmartwychwstania. Choć więc obecność krzyża nie zaskoczy nikogo w tych obrazach, jego cień i jego zapowiedź, to nacisk, jaki Pismo i tradycja kładą na związek tajemnicy ofiarowania Chrystusa z Chrystusową ofiarą, jest, trzeba powiedzieć, wyjątkowy, bezprzykładny - mówił na wernisażu Dariusz Karłowicz.  

– Trzymacie Państwo w rękach katalog, który dokumentuje efekty pracy ostatnich kilkunastu miesięcy. Znajdują się w nim reprodukcje obrazów Ofiarowania Chrystusa w świątyni – a więc czwartej tajemnicy Różańca z jego pierwszej cząstki, którą nazywamy radosną. Choć również w wypadku poprzednich tajemnic na radość zawsze padał cień krzyża, to nacisk, jaki Pismo i tradycja kładą na związek tajemnicy Ofiarowania Chrystusa z Chrystusową Ofiarą, jest wyjątkowy i niemożliwy do przeoczenia. Na zapowiedź męki patrzymy oczami matki słuchającej proroctwa Symeona, oczami tej, której syn będzie znakiem sprzeciwu, której duszę przeniknie miecz, która współcierpi. Nic więc dziwnego, że Kościół od stuleci medytuje również ten wymiar radosnej sceny Ofiarowania, wspominając ją jako pierwszą spośród siedmiu boleści Maryi. Stąd też wziął się drugi temat, z którym zmierzyli się artyści. Gdy pierwszy obraz – malowany z myślą o wnętrzu kościoła – ukazuje scenę Ofiarowania, to drugi, mniejszy – przeznaczony na potrzeby kultu domowego – poświęcony jest Matce Boskiej Bolesnej – podkreślał Dariusz Karłowicz.

Siłą wystawy jest zderzenie odmiennych temperamentów malarskich przy zachowaniu dyscypliny ikonograficznej i szacunku dla tradycji. Artyści unikają banalnej ilustracyjności: od surowej, zakorzenionej w dawnej ikonie tempery żółtkowej Jarosława Modzelewskiego, przez monumentalne, nasycone barwami ziemi, błękitu i czerwieni kompozycje Beaty Stankiewicz czy Ignacego Czwartosa, po skupione, kontemplacyjne ujęcia Jacka Hajnosa OP i Krzysztofa Klimka.

Dariusz Karłowicz podsumował dotychczasowy dorobek zaplanowanego na 21 lat przedsięwzięcia, wskazując, że w ciągu pierwszych pięciu lat udało się zbudować całe środowisko artystów, teologów, biblistów, filozofów, historyków sztuki oraz mecenasów. Zaznaczył również, że dyskusja o współczesnej sztuce sakralnej na powrót stała się żywym elementem debaty publicznej i kościelnej.

– Potwierdziły duże zainteresowanie tą wcześniej bardzo rzadko dyskutowaną sferą życia Kościoła – życia, nie historii, bo jako historii oczywiście poświęca jej się należnie dużo, sprawiedliwie dużo, ale jako życia Kościoła niewiele. Pamiętając, ile jeszcze mamy przed sobą, wolno nam chyba powiedzieć, proszę państwa, że początek drogi mamy już za sobą. Jak na plan 21-letni, to te cztery lata za nami pozwalają na takie śmiałe postawienie sprawy – ocenił twórca „Teologii Politycznej”.

Dariusz Karłowicz na otwarcie 5. wystawy "Namalować katolicyzm od nowa"
 Gość Warszawski

Szczególny nacisk Karłowicz położył na samą przestrzeń ekspozycji – podziękował biskupom diecezji warszawsko-praskiej, ordynariuszowi Romualdowi Kamińskiemu oraz biskupom pomocniczym Jackowi Grzybowskiemu i Tomaszowi Sztajerwaldowi, a także proboszczowi katedry ks. Tomaszowi Kalinowskiemu za to, że obrazy prezentowane są w przestrzeni liturgicznej.

– Dzięki biskupom tej diecezji jesteśmy z naszym projektem tu, gdzie powinniśmy i gdzie chcemy być, to znaczy w Kościele. To dla nas nieprawdopodobnie ważne. Tak, nie jesteśmy w galerii, nie jesteśmy w muzeum. Jesteśmy w Kościele od samego początku. Bardzo to ważne – zaznaczył Karłowicz.

Wystawa „Ofiarowanie” będzie dostępna dla odwiedzających, codziennie przez ponad dwa miesiące: 14 listopada 2026 – 24 stycznia 2027, w podziemiach katedry św. Floriana w Warszawie (wejście przez basztę). Godziny otwarcia: od poniedziałku do soboty 12:00 – 19:00, w niedziele: 10:00 – 20:00.

Natomiast w okresie świątecznym: w wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia – zamknięte; 25 grudnia i 26 grudnia otwarte w godz. 10:00-20:00; 31 grudnia w godz. 12:00-19:00; 1 stycznia w godz. 10:00-20:00; 6 stycznia w godz. 10:00-20:00.

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Oto miecz przeniknie duszę twoją

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Oto miecz przeniknie duszę twoją

​– Czwarta tajemnica radosna jest przecież zarazem pierwszą z siedmiu boleści Maryi. Radości ofiarowania Dzieciątka nieodłączny jest ból ofiary krzyża, który zgodnie z proroctwem Symeona jak miecz przeszywa duszę Maryi. Mater Dei staje się tutaj z całą mocą wspomniana jako Mater Dolorosa – podkreślił Dariusz Karłowicz.  
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Wystawa

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Wystawa

​- Podobnie jak w poprzednich tajemnicach radość Wcielenia poprzedza cierpienie Chrystusowej ofiary, cierpienie poprzedza chwałę zmartwychwstania. Choć więc obecność krzyża nie zaskoczy nikogo w tych obrazach, jego cień i jego zapowiedź, to nacisk, jaki Pismo i tradycja kładą na związek tajemnicy ofiarowania Chrystusa z Chrystusową ofiarą, jest, trzeba powiedzieć, wyjątkowy, bezprzykładny - mówił na wernisażu Dariusz Karłowicz.  
Msza św. przed wernisażem 5. edycji "Namalować katolicyzm od nowa"

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Msza św. przed wernisażem 5. edycji "Namalować katolicyzm od nowa"

​– Życie jest wielkim darem od Boga, ale należy odkryć, że życie nie zostanie naprawdę ocalone, jeśli człowiek pragnie zatrzymać je wyłącznie dla siebie - mówił bp Jacek Grzybowski.  
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