Prenumerata z

Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Krędką i pędzlem o wierze, nadziei i miłości

Krędką i pędzlem o wierze, nadziei i miłości przejdź do galerii

Artyzm na wygnaniu  
Przed Warszawą wystawa była prezentowana w Wiedniu i w Krakowie. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

W Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie otwarto wystawa „Białoruscy artyści na wygnaniu", ukazującą dzieła 18 artystów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

14 listopada 2026 GOSC.PL

dodane 14 listopada 2026
aktualizacja 14 listopada 2026
Chcesz częściej widzieć treści z Gościa Niedzielnego w Google? Dodaj nas do ulubionych źródeł

Ekspozycja „Białoruscy artyści na wygnaniu" powstała jako międzynarodowy projekt artystyczny założony w Republice Czeskiej przez Dianę Shilinę w celu wspierania białoruskich artystów przebywających na emigracji, ochrony ich dorobku artystycznego oraz przybliżania europejskiej publiczności współczesnej sztuki białoruskiej. Obejmuje 18 artystów mieszkających i tworzących w różnych krajach Europy, którzy poprzez malarstwo zachowują pamięć o ojczyźnie, tożsamość kulturową oraz więź z narodem, od którego oddzieliły ich okoliczności przymusowej emigracji. 

Bp Janocha o ekspozycji
 Gość Warszawski

 

Wystawę w Kościele Wszystkich Świętych otworzył bp. Michał Janocha, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski. Wystąpienie zaczął od „Inwokacji” .

- Jakże podobnie, i jakże różnie brzmią słowa Adama Mickiewicza dla współczesnych dziedziców jego twórczości: Polaków, Litwinów i Białorusinów. Myślę szczególnie o tych ostatnich, którzy opuścili swoją ojczyznę nad Niemnem, Dnieprem i Prypecią, i wybrali, albo raczej zmuszeni byli wybrać los uchodźcy. Zamieszkali w bratnim kraju nad Wisłą. A pośród nich, myślę szczególnie o was białoruskich artystach, którzy za pomocą barw i linii malujecie na bezbronnym płótnie i papierze waszą tęsknotę, wiarę i miłość. I nadzieję, wbrew nadziei. To wy, białoruscy artyści na wygnaniu jesteście bohaterami tej wystawy w gościnnych murach warszawskiego Kościoła Wszystkich Świętych. Ta świątynia, jak każdy kościół służy kultowi, ale też pragnie służyć kulturze. Przecież kultura wywodzi się od kultu – mówił, życząc artystom nadziei, która jest siostrą wiary i miłości. 

- Dobrze, że jesteście – zakończył wystąpienie.

Wystawa "Białoruscy artyści na wygnaniu"
 Gość Warszawski

 

W wernisażu uczestniczyli m.in.: Peggy Frantzen, ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce, Alexander N. Daniels, radca ds. dyplomacji publicznej Ambasady USA w Polsce, Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Petr Vlček, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie.

Projekt był prezentowany w Pradze, Krakowie i Wiedniu.

Wystawa w Warszawie będzie dostępna dla zwiedzających do 6 grudnia.

« 1 »
Artyzm na wygnaniu

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Artyzm na wygnaniu

​18 Białoruskich artystów prezentuje swoje dzieła w Kościele Wszystkich Świętych.  
TAGI:

Podobne treści

Polecane w subskrypcji

Sklep Karuzela

Zobacz, co przygotowaliśmy w ofercie!

Gość Niedzielny nr 46/2026

Gość Niedzielny nr 46/2026

12 zł
Mały Gość Niedzielny nr 11/2026

Mały Gość Niedzielny nr 11/2026

10 zł
Gość Extra nr 03/2026 Medjugorie - konfesjonał Europy (17)

Gość Extra nr 03/2026 Medjugorie - konfesjonał Europy (17)

16 zł
Oremus grudzień 2026

Oremus grudzień 2026

13 zł
Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - dekoracja do kościoła z naklejkami

Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - dekoracja do kościoła z naklejkami

150 zł
Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (25 kompletów)

Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (25 kompletów)

110 zł
Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (50 kompletów)

Roraty 2026 „Świeć jak Maryja” - materiały dla dzieci (50 kompletów)

200 zł
Indeks bierzmowanych

Indeks bierzmowanych

6 zł
Ewangelia 2027 (mała, twarda)

Ewangelia 2027 (mała, twarda)

18 zł
Kalendarz 2027 Rok pełen smaku

Kalendarz 2027 Rok pełen smaku

25 zł
Rok na pełnej petardzie
PROMOCJA

Rok na pełnej petardzie

6.00 zł

oszczędności
39.9 zł 45.9 zł
Najniższa cena z 30 dni 45.9 zł
Kalendarz 2027 Jan Paweł II

Kalendarz 2027 Jan Paweł II

29.95 zł
Obrzęd ustanowienia katechistów

Obrzęd ustanowienia katechistów

49 zł
O siłach zła

O siłach zła

47.9 zł
Serce9 dla dziewczyn

Serce9 dla dziewczyn

45 zł
Najświętsze Serce9 dla kobiet

Najświętsze Serce9 dla kobiet

50 zł
Kalendarz 2027 Czas na radość

Kalendarz 2027 Czas na radość

18.95 zł
Różaniec 2026 „Matka Boża Gietrzwałdzka” – dekoracja do kościoła

Różaniec 2026 „Matka Boża Gietrzwałdzka” – dekoracja do kościoła

140 zł
Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

Modlitwy powszechne 2027 (wkład)

195 zł

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

Ułatwienia dostępu

Dostosuj stronę tak, aby wygodniej Ci się czytało.

Tekst i nagłówki
Wielkość treści
Wielkość nagłówków
Kolory i obrazy
Nawigacja i animacje

Ustawienia zapamiętamy w tej przeglądarce.

Gość Niedzielny
 