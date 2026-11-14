Ekspozycja „Białoruscy artyści na wygnaniu" powstała jako międzynarodowy projekt artystyczny założony w Republice Czeskiej przez Dianę Shilinę w celu wspierania białoruskich artystów przebywających na emigracji, ochrony ich dorobku artystycznego oraz przybliżania europejskiej publiczności współczesnej sztuki białoruskiej. Obejmuje 18 artystów mieszkających i tworzących w różnych krajach Europy, którzy poprzez malarstwo zachowują pamięć o ojczyźnie, tożsamość kulturową oraz więź z narodem, od którego oddzieliły ich okoliczności przymusowej emigracji.

Bp Janocha o ekspozycji

Gość Warszawski

Wystawę w Kościele Wszystkich Świętych otworzył bp. Michał Janocha, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski. Wystąpienie zaczął od „Inwokacji” .

- Jakże podobnie, i jakże różnie brzmią słowa Adama Mickiewicza dla współczesnych dziedziców jego twórczości: Polaków, Litwinów i Białorusinów. Myślę szczególnie o tych ostatnich, którzy opuścili swoją ojczyznę nad Niemnem, Dnieprem i Prypecią, i wybrali, albo raczej zmuszeni byli wybrać los uchodźcy. Zamieszkali w bratnim kraju nad Wisłą. A pośród nich, myślę szczególnie o was białoruskich artystach, którzy za pomocą barw i linii malujecie na bezbronnym płótnie i papierze waszą tęsknotę, wiarę i miłość. I nadzieję, wbrew nadziei. To wy, białoruscy artyści na wygnaniu jesteście bohaterami tej wystawy w gościnnych murach warszawskiego Kościoła Wszystkich Świętych. Ta świątynia, jak każdy kościół służy kultowi, ale też pragnie służyć kulturze. Przecież kultura wywodzi się od kultu – mówił, życząc artystom nadziei, która jest siostrą wiary i miłości.

- Dobrze, że jesteście – zakończył wystąpienie.

Wystawa "Białoruscy artyści na wygnaniu"

Gość Warszawski

W wernisażu uczestniczyli m.in.: Peggy Frantzen, ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce, Alexander N. Daniels, radca ds. dyplomacji publicznej Ambasady USA w Polsce, Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Petr Vlček, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie.

Projekt był prezentowany w Pradze, Krakowie i Wiedniu.

Wystawa w Warszawie będzie dostępna dla zwiedzających do 6 grudnia.