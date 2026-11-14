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Proboszcz parafii ks. Rafał Sikorski pomógł nowemu diakonowi nałożyć stułę (noszoną na sposób diakoński) i dalmatykę. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Pierwsze święcenia diakonatu stałego w parafii św. Tadeusza Apostoła.

Tomasz Gołąb

|

14 listopada 2026 GOSC.PL

dodane 14 listopada 2026
aktualizacja Dziś 14:51
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W Kościele św. Tadeusza Apostoła na Sadybie biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha udzielił święceń diakonatu stałego Zbigniewowi Wójtowiczowi. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w historii tej wspólnoty parafialnej.

Święcenia diakona stałego

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Święcenia diakona stałego

​W parafii św. Tadeusza Apostoła na warszawskiej Sadybie odbyły się święcenia kolejnego diakona stałego. Sakramentu z nałożeniem rąk udzielił biskup Michał Janocha, a przyjął go Zbigniew Wójtowicz.  

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia liturgicznego wyjaśniającego istotę sakramentu święceń, który ma trzy stopnie: diakonat, prezbiterat oraz biskupstwo. Podkreślono, że diakonat stały mogą przyjmować również żonaci mężczyźni, którzy mimo braku kapłaństwa należą do duchowieństwa, a ich powołaniem jest służba słowu Bożemu, liturgii i dziełom miłosierdzia – przy czym życie małżeńskie i rodzinne zachowuje dla nich priorytet. W uroczystości uczestniczyli m.in. dyrektor formacji diakonów stałych ks. dr Piotr Wierzbicki, liczne grono prezbiterów i diakonów stałych, a także najbliższa rodzina kandydata: żona Katarzyna, z którą Zbigniew przeżył już 36 lat w małżeństwie, córka Elżbieta oraz syn Szymon.

Proboszcz ks. Rafał Sikorski nakłada szaty diakonowi stałemu, Zbigniewowi Wójtowiczowi
 Gość Warszawski

W ramach liturgii słowa odczytano fragment Dziejów Apostolskich o ustanowieniu siedmiu diakonów (m.in. Szczepana i Filipa), 1 List św. Pawła do Tymoteusza o cechach dobrego diakona oraz Ewangelię wg św. Mateusza o służbie na wzór Chrystusa.

W homilii bp Michał Janocha zauważył, że ustanowienie diakonatu w pierwotnym Kościele zrodziło się w kontekście sporu o zaniedbywanie wdów przy codziennym rozdawaniu jałmużny. Aby zaradzić problemowi, apostołowie polecili wybrać siedmiu mężów „cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości”, którym powierzono „obsługę stołów”, by sami apostołowie mogli oddać się modlitwie i głoszeniu słowa Bożego. Biskup podkreślił, że do tej pierwotnej listy siedmiu imion przez wieki dopisywano tysiące kolejnych, a tego dnia zostaje na niej zapisane imię Zbigniewa.

Bp Michał Janocha. Homilia podczas święceń diakonatu stałego w parafii św. Tadeusza Ap.
 Gość Warszawski

Hierarcha odwołał się do greckiego słowa trapeza (stół), wskazując na jego dwa znaczenia wyznaczające przestrzeń posługi diakona: jako stół posługi charytatywnej, czyli troskę o ubogich, potrzebujących i chorych oraz stół liturgiczny i eucharystyczny (ołtarz), czyli głoszenie Ewangelii, asystowanie przy Eucharystii, udzielanie chrztu, błogosławienie małżeństw oraz przewodniczenie obrzędom pogrzebowym.

– Miejsce diakona jest zatem i przy trapezie-stole, przy posłudze stołów, czyli posłudze charytatywnej, a z drugiej strony przy trapezie – stole Najświętszej Ofiary – tłumaczył kaznodzieja.

Parafia św. Tadeusza Apostoła na Sadybie

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Parafia św. Tadeusza Apostoła na Sadybie

​Parafię pod wezwaniem św. Tadeusza Apostoła erygował 25 marca 1950 roku prymas Stefan Wyszyński, a jej pierwszą siedzibą stała się kaplica urządzona w odbudowanej willi przy ul. Goraszewskiej 16. Po wieloletnich zabiegach o zgodę władz na budowę nowej świątyni, w 1979 roku kamień węgielny poświęcił papież Jan Paweł II, a właściwe prace ruszyły w 1981 roku. Budowa postępowała bardzo sprawnie – już w grudniu 1982 roku w górnym kościele odprawiono pierwszą Pasterkę, natomiast uroczystej konsekracji ukończonej świątyni dokonał prymas Józef Glemp w maju 1993 roku.  

Biskup wyjaśnił, że wymóg, by diakon był „człowiekiem godnym”, nie dotyczy godności ontycznej (którą u Boga posiada każdy człowiek – święty czy grzeszny), lecz godności w znaczeniu moralnym. Człowiek godny to taki, który mimo własnych słabości potrafi być wzorem, budzić zaufanie i dawać oparcie innym. Wymienione przez św. Pawła cechy – m.in. unikanie obłudy, nieuleganie nałogom (wina czy chciwości) oraz wierność jednej żonie – to wymagania stawiane właściwie wszystkim chrześcijanom. Tym, co szczególnie wyróżnia diakona, jest wezwanie do „przechowywania tajemnicy wiary (mysterium fidei) w czystym sumieniu”. Biskup zaznaczył, że tajemnicy wiary nikt po tej stronie życia nie odkryje do końca, ponieważ przekracza ona ludzkie pojmowanie i język. Zachęcił Zbigniewa, by poprzez pokorę wobec majestatu Boga pozwolił tej tajemnicy przeniknąć siebie „do szpiku kości”, nieustannie się w niej zanurzając.

Bp Michał Janocha odniósł się do Ewangelii wg św. Mateusza, w której słowa Jezusa ponownie padają w kontekście sporu – tym razem kłótni apostołów o to, który z nich jest ważniejszy. Kaznodzieja zauważył, że świat w polityce, pracy, życiu społecznym, a nawet w sporcie nieustannie walczy o pierwsze miejsca i uznanie, podczas gdy Jezus całkowicie odwraca ten porządek.

– Kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni. O ostatnie miejsce nikt nie chodzi, o ostatnie miejsce nikt nie walczy. Ostatnie miejsce jest puste i właśnie tam, na tym ostatnim miejscu, znajdujemy Jezusa, który jest ubogi, który jest pokorny, który dla nas stał się niczym, żeby nas uczynić wszystkim. I będziesz tego Jezusa głosił w kruchości słowa, i będziesz tego Chrystusa dotykał, i rozdzielał wiernym w kruchości chleba, z którym można zrobić wszystko, ale jednocześnie który pragnie nam dać siebie, czyli wszystko – podsumował biskup, zapraszając na koniec wszystkich do wsłuchania się w modlitwę konsekracyjną jako najpiękniejszą homilię tego dnia.

Po homilii Zbigniew Wójtowicz wyraził publicznie wolę przyjęcia posługi, złożył przyrzeczenie czci i posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, a następnie upadł na twarz podczas śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych. Punktem kulminacyjnym było nałożenie rąk przez bp. Michała Janochę oraz odmówienie modlitwy konsekracyjnej.

"...Panie, wejrzyj łaskawie na swojego sługę, którego przez modlitwę wyświęcamy na diakona, aby służył Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na niego Ducha Świętego, aby go umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznacza się wszystkimi cnotami: miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w jego obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość jego życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga mu mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpi królowania z Nim w niebie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen" - modlił się biskup.

Święcenia diakonatu stałego w parafii św. Tadeusza Ap. na Sadybie
 Gość Warszawski

Następnie proboszcz parafii ks. Rafał Sikorski pomógł nowemu diakonowi nałożyć stułę (noszoną na sposób diakoński) i dalmatykę. Biskup wręczył mu księgę Ewangelii ze słowami: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś”, po czym przekazał mu znak pokoju, co uczynili również obecni diakoni.

Na zakończenie mszy świętej diakon Zbigniew, cytując słowa z Ewangelii wg św. Łukasza: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” wyraził słowa wdzięczności wobec żony Katarzyny, dziękując jej za 36 lat wspólnego życia, cierpliwość oraz zgodę na podjęcie nowej drogi w Kościele. Podziękował również biskupowi Michałowi Janosze, ks. Mirosławowi (który przez pierwsze trzy lata wprowadzał go w formację) oraz obecnemu dyrektorowi formacji ks. Piotrowi Wierzbickiemu.

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Święcenia diakona stałego

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Święcenia diakona stałego

​W parafii św. Tadeusza Apostoła na warszawskiej Sadybie odbyły się święcenia kolejnego diakona stałego. Sakramentu z nałożeniem rąk udzielił biskup Michał Janocha, a przyjął go Zbigniew Wójtowicz.  
Parafia św. Tadeusza Apostoła na Sadybie

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Parafia św. Tadeusza Apostoła na Sadybie

​Parafię pod wezwaniem św. Tadeusza Apostoła erygował 25 marca 1950 roku prymas Stefan Wyszyński, a jej pierwszą siedzibą stała się kaplica urządzona w odbudowanej willi przy ul. Goraszewskiej 16. Po wieloletnich zabiegach o zgodę władz na budowę nowej świątyni, w 1979 roku kamień węgielny poświęcił papież Jan Paweł II, a właściwe prace ruszyły w 1981 roku. Budowa postępowała bardzo sprawnie – już w grudniu 1982 roku w górnym kościele odprawiono pierwszą Pasterkę, natomiast uroczystej konsekracji ukończonej świątyni dokonał prymas Józef Glemp w maju 1993 roku.  
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