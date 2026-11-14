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Miejcie otwarte uszy i serca. Może Jezus powie coś więcej przejdź do galerii

 
Ponad 200 młodych mężczyzn i chłopców otrzymało błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora oraz ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Abp Adrian Galbas pobłogosławił ponad dwustu nowych lektorów i ceremoniarzy do służby przy ołtarzu.

Tomasz Gołąb

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14 listopada 2026 GOSC.PL

dodane 14 listopada 2026
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Na początku liturgii ks. Mateusz Kielarski, wikariusz rektorski kościoła seminaryjnego i odpowiedzialny od niedawna za formację liturgiczną lektorów zwrócił się do przewodniczącego mszy świętej księdza biskupa z prośbą o pobłogosławienie kandydatów ubranych w białe alby, którzy po odpowiednim przygotowaniu pragną służyć Kościołowi poprzez czytanie słowa Bożego oraz troskę o piękno i porządek sprawowanej liturgii. W uroczystości wzięli udział duszpasterze parafialni, wychowawcy seminaryjni, klerycy, a także licznie zgromadzeni rodzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz przyjaciele kandydatów.

Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy

​– Lektor, który ma wiarę, będzie się oczywiście tak samo bardzo starał, żeby to, co czyta, zabrzmiało, ponieważ wie, jakie to ma znaczenie dla wiary ludzi, którzy tego słuchają - mówił abp Adrian Galbas.  

W homilii abp Adrian Galbas nawiązał do ewangelicznej przypowieści o natrętnej wdowie i niesprawiedliwym sędzim (Łk 18, 1–8), stawiając pytanie Jezusa: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Zaznaczył, że Chrystus nie pyta o istnienie instytucji Kościoła, lecz o żywą wiarę w sercach konkretnych ludzi, która ma dwa wymiary: intelektualny, czyli znajomość prawd wiary i tego, w Kogo się wierzy oraz egzystencjalny oznaczający osobiste zawierzenie i zaufanie Bogu, porównane do bezwarunkowego zaufania pacjenta wobec chirurga przed operacją lub taternika związanego liną z przewodnikiem.

Procesja na wejście. Msza z obrzędem błogosławieństwa lektorów i ceremoniarzy
 Gość Warszawski

– Jeżeli poważnie traktujesz wiarę, musisz wiedzieć, w co wierzysz, musisz wiedzieć, w Kogo wierzysz, musisz wiedzieć, dlaczego wierzysz, musisz wiedzieć, jak wierzyć. Bo jak nie, to bardzo łatwo ci będzie zarzucić lasso: ktoś ci je zarzuci i cię będzie ciągnął w swoją stronę, a ty nie będziesz miał jak się obronić - mówił arcybiskup.

Zwracając się bezpośrednio do kandydatów, metropolita warszawski podkreślił różnicę między zwykłym „występem” a autentyczną posługą. Lektor bez wiary jedynie poprawnie technicznie przeczyta tekst, podczas gdy lektor wierzący użycza swojego głosu samemu Kościołowi, by Bóg mógł przemówić do ludu. Z kolei ceremoniarz bez wiary będzie chciał jedynie dyrygować innymi i stawiać siebie w centrum, natomiast ceremoniarz wierzący pozostaje dyskretnym sługą liturgii, który porozumiewa się z asystą niemal bezszelestnie (nawet samym wzrokiem), by prowadzić innych do spotkania z Chrystusem.

Abp Adrian Galbas do lektorów i ceremoniarzy: Jak nie masz takiej wiary, nie podchodź
 Gość Warszawski

Na zakończenie abp Adrian Galbas skierował do nowych lektorów i ceremoniarzy trzy konkretne prośby: by troszczyli się o pokorę, pamiętając, że przy ołtarzu najważniejszy jest Bóg, a nie służba liturgiczna; by zachowali stałość i konsekwencję, aby podjęta posługa nie była jedynie chwilowym kaprysem dla pamiątkowego zdjęcia w albie oraz by otworzyli serce na głos powołania, gdyż dla wielu chłopców służba blisko ołtarza staje się pierwszym krokiem do rozeznania drogi kapłańskiej.

– Chciałbym was bardzo prosić, żebyście jeszcze bardziej mieli otwarte ucho i serce, bo być może Pan Jezus komuś z was powie: „Nie chcę, abyś był tylko obok ołtarza, ale przy ołtarzu. Nie chcę, byś był tylko w albie, ale w ornacie. Nie chcę, byś tylko przynosił do ołtarza chleb i wino, ale by Chrystus mógł twoją mocą ten chleb i wino zamieniać w swoje ciało i w swoją krew” - mówił arcybiskup.

Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy archidiecezji warszawskiej.
 Gość Warszawski

Po homilii odbył się obrzęd błogosławieństwa lektorów i ceremoniarzy. Kandydaci publicznie wyznali chęć gorliwego rozważania słowa Bożego i dawania mu świadectwa w codziennym życiu, po czym biskup odmówił nad nimi uroczystą modlitwę błogosławieństwa.

Podczas Eucharystii podziękowano także księdzu prałatowi Wiesławowi Kądzieli, który nieprzerwanie od 1968 roku, czyli przez niemal 60 lat, zajmował się formacją lektorów i ceremoniarzy archidiecezji warszawskiej.

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Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy

Foto Gość DODANE 14.11.2026

Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy

​– Lektor, który ma wiarę, będzie się oczywiście tak samo bardzo starał, żeby to, co czyta, zabrzmiało, ponieważ wie, jakie to ma znaczenie dla wiary ludzi, którzy tego słuchają - mówił abp Adrian Galbas.  
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