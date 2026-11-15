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Duchowny przestrzegł przed sprowadzaniem pobożności maryjnej wyłącznie do „odklepywania” kolejnych dziesiątek i litanii bez otwarcia serca na drugiego człowieka. Podkreślił, że prawdziwa modlitwa różańcowa musi owocować w codzienności: obecnością przy samotnych, cierpliwością w rodzinie (również w sytuacjach kryzysów małżeńskich), a nawet miłością i przebaczeniem wobec nieprzyjaciół. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Dominikanin o. Michał Szałkowski OP odprawił Mszę św. dla wspólnot Żywego Różańca zgromadzonych w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w ramach Jubileuszu Różańca Świętego.

Tomasz Gołąb

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Dziś 15:18 GOSC.PL

dodane Dziś 15:18
aktualizacja Dziś 16:25
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W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej odbyło się comiesięczne spotkanie modlitewno-formacyjne w ramach trwającego w archidiecezji warszawskiej Jubileuszu Różańca Świętego. W roku 2026 przypada 200-lecie powstania Żywego Różańca, który założyła błogosławiona Paulina Jaricot.

O. Michał Strzałkowski OP, moderator Żywego Różańca: Nie wystarczy klepać zdrowasiek
 Gość Warszawski

O. Michał Strzałkowski, diecezjalny moderator Żywego Różańca homilię rozpoczął od przypomnienia tła historycznego ustanowienia święta Matki Bożej Różańcowej po zwycięskiej bitwie pod Lepanto 7 października 1571 roku, kiedy to znacznie mniejsza flota katolicka pokonała potęgę imperium osmańskiego. Kaznodzieja zwrócił uwagę na postawę papieża św. Piusa V, który przypisał to zwycięstwo Maryi, ale jednocześnie połączył modlitwę z realnym czynem.

– Święty Pius V dobrze wiedział, że nie tylko modlitwa jest potrzebna, że nie tylko modlitwą ta chwała turecka napierająca na Europę zostanie zatrzymana. Wysłał też flotę katolicką, dużo mniejszą, dużo słabszą, ludzi dobrej woli, którzy chcieli walczyć za Pana Boga, ale którzy mieli w tym momencie do spełnienia konkretne zadania. Każdemu ze startujących żołnierzy na statkach jak legitymację wręczono różaniec. Wszyscy modlili się na tych różańcach na statkach i walczyli w ten sposób z flotą turecką – mówił dominikanin.

Jubileusz Żywego Różańca w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
 Gość Warszawski

Ojciec Szałkowski nawiązał również do miejsca spotkania, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy, której wstawiennictwu przypisuje się powstrzymanie bolszewików w 1920 roku, oraz do odczytanej Ewangelii o Zwiastowaniu. Podkreślił, że po słowach anioła Maryja nie zatrzymała się na samym rozważaniu swojego wybrania, ani na strachu przed odrzuceniem czy ukamienowaniem za ciążę przed zamieszkaniem z Józefem, lecz natychmiast ruszyła w drogę z Nazaretu do Ain Karim, pokonując pieszo około 150 kilometrów, aby służyć swojej starszej krewnej Elżbiecie.

– W Ewangelii Maryja jest osobą, która działa. Nie tylko jest tą, która jest zjednoczona z Panem Bogiem, ale jest tą, która również działa. Tak samo jest pod krzyżem, tak samo jest w Wieczerniku po śmierci Pana Jezusa, gdzie jest z zagubionymi apostołami, którzy nie wiedzą, co czynić w momencie, kiedy wstępuje do nieba i rodzi się Kościół – wskazał kaznodzieja.

Jubileusz Żywego Różańca w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Foto Gość DODANE Dziś 16:24

Jubileusz Żywego Różańca w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

​W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej odbyło się comiesięczne spotkanie modlitewno-formacyjne w ramach trwającego w archidiecezji warszawskiej Jubileuszu Różańca Świętego.  

Przechodząc do codziennej praktyki wiary, o. Michał Szałkowski OP przestrzegł członków Żywego Różańca przed sprowadzaniem duchowości maryjnej wyłącznie do mechanicznego odmawiania kolejnych modlitw bez przemiany życia i miłości wobec bliźnich.

– Nam się często wydaje, że naśladowanie Maryi odnosi się tylko do samej pobożności: ilość odmówionych różańców, ilość odmówionych litanii, ilość westchnień do Pana Boga. A zapominamy o tym, co jest fundamentem: również działanie, czyli posługiwanie się Pana Boga przez nas. To, że wyjdę do kogoś, pomogę komuś, poświęcę swój czas, nauczę kogoś czegoś, zrobię coś razem z tym człowiekiem – tłumaczył dominikanin.

Kaznodzieja zilustrował tę prawdę konkretnymi przykładami z życia. Opowiedział o młodej znajomej parze, której przed ślubem kapłan podarował różaniec, zachęcając, by sięgnęli po niego w chwilach kryzysu, kiedy nie będą mogli na siebie patrzeć. Po dłuższym czasie zadzwonił do nich i usłyszał od męża, jak ten prezent uratował ich w trudnym momencie.

Duchowny przypomniał także, że naśladowanie Maryi nie wymaga wielkich, wyszukanych czynów. Często wystarczy po prostu być przy kimś samotnym czy cierpiącym, a także modlić się za swoich nieprzyjaciół i tych, którzy wyrządzili nam przykrość. Zwrócił również uwagę na potrzebę otwarcia wspólnot różańcowych na zewnątrz, współpracy sąsiednich parafii oraz odważnego dawania świadectwa w przestrzeni publicznej.

– Kiedy jedzie się metrem, coraz częściej można spotkać na przykład nastolatków czy ludzi dwudziestokilkuletnich, którzy bez obciachu trzymają różaniec i się modlą. I wtedy jest pytanie: dlaczego ja miałbym się tego różańca wstydzić? – pytał kaznodzieja, sugerując, że warto wesprzeć młodych dobrym słowem i gratulacjami za odwagę wiary.

O. Michał Strzałkowski OP, diecezjalny moderator Żywego Różańca

Foto Gość DODANE Dziś 16:23

O. Michał Strzałkowski OP, diecezjalny moderator Żywego Różańca

​Dominikanin odprawił Mszę św. dla wspólnot Żywego Różańca zgromadzonych w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w ramach Jubileuszu Różańca Świętego.  

Na zakończenie o. Michał Szałkowski OP podsumował przesłanie całego spotkania, łącząc modlitwę różańcową z chrześcijańskim czynem jako warunkiem zbawienia.

– Wiara bez uczynków jest martwa. Nie sama wiara, nie same uczynki, ale wiara i uczynki, czyli modlitwa i uczynek, który wypływa z tej modlitwy – zakończył dominikanin.

Po zakończeniu liturgii organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na warsztaty ręcznego wyplatania różańców. Każdy z obecnych otrzymał pakiet: żyłkę, krzyżyk, medalik oraz koraliki w różnych kolorach i specjalną satynową torebeczkę z nadrukowaną instrukcją odmawiania różańca. Zaznaczono, że własnoręcznie wykonany różaniec jest doskonałym narzędziem ewangelizacyjnym, które można podarować bliskim, np. młodym parom czy osobom oddalonym od Kościoła, jako zachętę do wspólnej modlitwy. Zapowiedziano również kolejne spotkanie jubileuszowe, które odbędzie się 12 grudnia w archikatedrze warszawskiej.

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O. Michał Strzałkowski OP, diecezjalny moderator Żywego Różańca

Foto Gość DODANE Dziś 16:23

O. Michał Strzałkowski OP, diecezjalny moderator Żywego Różańca

​Dominikanin odprawił Mszę św. dla wspólnot Żywego Różańca zgromadzonych w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w ramach Jubileuszu Różańca Świętego.  
Jubileusz Żywego Różańca w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Foto Gość DODANE Dziś 16:24

Jubileusz Żywego Różańca w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

​W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej odbyło się comiesięczne spotkanie modlitewno-formacyjne w ramach trwającego w archidiecezji warszawskiej Jubileuszu Różańca Świętego.  
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