Każdy dzień w Kościele jest dniem ubogich

Centralnym punktem archidiecezjalnych obchodów X Światowego Dnia Ubogich, przeżywanego pod hasłem „Pan jest ucieczką ubogiego” była Msza Święta odprawiona w intencji osób ubogich, potrzebujących oraz darczyńców. Liturgii sprawowanej w domu parafialnym przy kościele św. Anny w Piasecznie przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

We wspólnej modlitwie wzięli udział podopieczni instytucji pomocowych, mieszkanki Domu Samotnej Matki, wolontariusze oraz przedstawiciele Caritas. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej, a następnie zasiedli do wspólnego posiłku. Równolegle w całej archidiecezji parafialne zespoły Caritas oraz grupy charytatywne zorganizowały szereg inicjatyw – od zbiórek żywności i środków czystości, przez przekazywanie paczek z artykułami pierwszej potrzeby i spotkania przy wspólnym stole, aż po odwiedziny u osób starszych, samotnych i chorych, którym wolontariusze ofiarowali swój czas oraz obecność.

W wygłoszonej homilii abp Adrian Galbas nawiązał do odczytanej ewangelicznej przypowieści o talentach. Zwrócił uwagę na fakt, że każdy człowiek bez wyjątku został przez Boga obdarowany i jednocześnie każdy doświadcza pewnego rodzaju braku.

– Nie ma takiego, który by nic nie dostał, i nie ma takiego, który by dostał wszystko. Każdy coś dostał, ponieważ każdy jest ubogi. Nie ma na świecie człowieka, i nigdy w historii nie było, który byłby tak doskonały, tak wyposażony, że niczego by już nie potrzebował – podkreślił metropolita warszawski.

Hierarcha zaznaczył również, że Bóg powierza ludziom swoje dary z ogromnym zaufaniem, nie narzucając drobiazgowego nadzoru.

– Piękne to jest, że Pan Bóg każdemu z nas ufa, nie jest takim kontrolerem, który z jakąś wielką lupą śledzi każdy nasz najdrobniejszy gest – zauważył kaznodzieja.

Analizując postawę trzeciego sługi z przypowieści, który zakopał powierzony mu talent w ziemi, arcybiskup wskazał na istotę chrześcijańskiego powołania. Wyjaśnił, że wiara nie może sprowadzać się wyłącznie do biernego unikania zła.

– On nie zrobił nic złego, i to jest w tej Ewangelii najbardziej smutne, a może i przerażające. On nie zrobił nic złego, on tego talentu nie zniszczył, on go miał cały czas. Tylko jego problemem było to, że nie zrobił niczego dobrego. I przez to zmarnował czas, przez to zmarnował swoje życie – powiedział abp Galbas.

Duchowny zilustrował tę prawdę obrazem pracy w ogrodzie, w którym usuwanie chwastów nie stanowi celu samego w sobie, lecz służy właściwej uprawie.

– Co to byłby za ogrodnik, któremu by zależało głównie na tym, żeby z ogrodu wyrwać pokrzywy albo wyrwać jakieś inne chwasty? Bez sensu. Ogród jest po to, żeby wyhodować tam warzywa, jarzyny, kwiaty. Jak się zdarzą chwasty, to te chwasty też wyrywamy, ale jakby przy okazji, a nie to jest główne nasze zadanie. Walka ze złem, walka z tym, co jest niedoskonałe, walka z naszym grzechem jest jakby przy okazji dobrego życia, do którego jesteśmy powołani – wyjaśnił arcybiskup.

W tym kontekście przypomniał również słowa aktu pokuty wypowiadanego na początku Mszy Świętej, wskazując na często bagatelizowany wymiar winy.

– Czasami być może to „zaniedbanie” nam przelatuje, a to jest bardzo ważne: zgrzeszyłem zaniedbaniem dobrego, zgrzeszyłem opuszczeniem dobrego – dodał hierarcha.

Odnosząc się do idei Światowego Dnia Ubogich, ustanowionego w 2016 roku przez papieża Franciszka na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, metropolita warszawski przypomniał, że solidarność z potrzebującymi stanowi codzienne zobowiązanie wierzących.

– Każdy dzień w Kościele jest dniem ubogich, a ten jeden jest po to, żeby sobie to jeszcze bardziej uświadomić i żeby dziękować tym, którzy w szczególny sposób w Kościele oddają się posłudze ubogich – zaznaczył abp Galbas.

Następnie szczegółowo omówił trzy wymiary postawy Kościoła wobec ubóstwa. Pierwszym z nich jest bycie Kościołem ubogim, czyli pokładającym nadzieję wyłącznie w Bogu, a nie w dobrach materialnych.

– Kościół nie przestaje być ubogi, to znaczy wie, że całe jego bogactwo jest u Boga. Kościół ubogi to znaczy, że Kościół jest także pokorny, nie światowy, nie wywyższający się, nie jakiś pyszny, buńczuczny, tylko właśnie Kościół, który jest zawsze schylony. Schylony przed majestatem Boga, tak jak klękamy przed Nim w czasie Mszy Świętej albo pochylamy się w pokłonie głębokim, i Kościół, który jest schylony przed człowiekiem, który jest obrazem Boga – tłumaczył metropolita.

Drugi wymiar to bycie Kościołem z ubogimi. Przywołując nauczanie papieża Leona XIV z tegorocznego orędzia oraz postawę św. Franciszka z Asyżu w 800. rocznicę jego śmierci, abp Adrian Galbas podkreślił pełnoprawne miejsce osób potrzebujących we wspólnocie wiary.

– Nie są ubodzy przedmiotem, tylko podmiotem. Są częścią Kościoła, częścią pełnoprawną, ponieważ mają wszyscy taką samą godność, taką samą wartość jako ludzie – stwierdził arcybiskup. – To jest właśnie ten Kościół, który jest Kościołem z ubogimi, który ubogich traktuje podmiotowo, który nie tylko do ubogich mówi, ale który ubogich słucha, który z ubogimi jest – dodał.

Trzecim elementem jest bycie Kościołem dla ubogich, który nie czeka biernie na prośbę o wsparcie, lecz sam wychodzi z inicjatywą, na wzór dzielnej niewiasty opisanej w Księdze Przysłów.

– Zauważyliście, że ta niewiasta to nie jest taka, która czeka, aż ubogi wyciągnie do niej ręce, aż nędzarz do niej przyjdzie. Ona jest pierwsza, do nędzarza wyciąga rękę, do ubogiego. To jest Kościół, taki Kościół chce być – podkreślił kaznodzieja.

Na zakończenie homilii metropolita warszawski skierował słowa podziękowania do osób zaangażowanych w dzieła miłosierdzia na terenie archidiecezji i parafii w Piasecznie, dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej, księdza jałmużnika, duszpasterzy parafialnych oraz wszystkich świeckich i duchownych wolontariuszy.

– Dziękuję serdecznie za to dobro, które jest niewidoczne, które robicie po cichutku, o którym wiedzą tylko ci, którzy zostają obdarowani. Bez wielkiego rozgłosu, bez wielkiego trąbienia, ale to jest tym bardziej cenne w oczach Bożych – powiedział abp Adrian Galbas.

Hierarcha wezwał wszystkich zgromadzonych do modlitwy o to, aby Kościół nieustannie pozostawał wspólnotą ubogą, żyjącą z ubogimi i dla ubogich, a każdy wierny dobrze wykorzystywał otrzymane od Boga talenty, by na końcu życia usłyszeć ewangeliczne zaproszenie: „Wejdź do radości twojego Pana”.