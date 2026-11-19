Targi Rozwiązań i Usług dla Kościołów i Instytucji Sakralnych odbędą się w dniach 24 - 26 listopada w Ptak Warsaw Expo. Zgromadzą firmy oferujące rozwiązania, usługi, produkty dla parafii, diecezji, sanktuariów, zakonów i innych instytucji kościelnych. Wśród prezentowanych obszarów znajdą się m.in. renowacja i konserwacja zabytków, wyposażenie wnętrz sakralnych, ogrzewanie, oświetlenie i nagłośnienie, systemy bezpieczeństwa, technologie cyfrowe oraz parametry liturgiczne. Trzydniowe wydarzenie będzie okazją, by w jednym miejscu porównać dostępne rozwiązania, porozmawiać ze specjalistami, a może też znaleźć wykonawcę.

Na targach swoje stoisko będzie miał też "Gość Niedzielny”.

- W naszej ofercie znajdą się przede wszystkim obrzędy wydawane przez Księgarnię św. Jacka, dostępne w atrakcyjniejszych, niższych cenach niż na co dzień. Z nowości książkowych polecamy m.in. powieść o św. Franciszku, która z ciepłem i lekkością przybliża młodym czytelnikom temat wiary, szczęścia oraz odkrywania własnej drogi życiowej. Warto również zwrócić uwagę na poruszającą historię ostatnich chwil życia bł. Pier Giorgia Frassatiego – opisaną przez jego siostrę – oraz wzruszającą biografię ks. Karola Goldy pt. „Wierny spowiednik" – zaprasza Łukasz Gros, zastępca kierownika działu promocji i reklamy Instytutu Gość Media, wydawcy "Gościa".

Na naszym stoisku (B24) nie zabraknie także aktualnych i archiwalnych numerów "Gościa Extra" oraz "Historii Kościoła".

W ramach targów zaplanowano prelekcje. W studiu targowym, w hali A, odbędą się wykłady: "Witraże i nowoczesna stolarka okienna – jak połączyć ochronę dziedzictwa z energooszczędnością?”, "Wilgoć pod kontrolą – nowoczesne technologie i systemy renowacyjne w obiektach zabytkowych”,"Historyczny charakter, nowoczesna technologia – współczesne systemy okienne w renowacji obiektów sakralnych”, "Ogrzewanie kościoła w dobie rosnących cen energii", "Dach kościoła na pokolenia. Jak przygotować remont, uniknąć błędów wykonawczych i rozmawiać z konserwatorem zabytków", oraz warsztat średniowiecznej kaligrafii sakralnej "UNCJAŁA” (w hali A na stanowisku D30), który poprowadzi Jakub Karczewski, liternik, kaligraf, projektant i wykładowca akademicki.

Wstęp na targi jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji przez stronę http://sakraliaexpo.com. Udział w wykładach i warsztacie też są bezpłatne, ale również wymagają pobrania biletu przez stronę.

Hale będą otwarte dla odwiedzających w godz. 10 - 17. Na targi można dotrzeć samochodem (bezpłatny parking na miejscu) lub autobusami linii 703 oraz 711 dojeżdżającymi z przystanku P+R Al. Krakowska 15 do Ptak Warsaw Expo (druga strefa biletowa).