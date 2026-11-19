Celem działań jest zapewnienie w okresie jesienno-zimowym gorącego posiłku, termosów, koców oraz ciepłych skarpet osobom w kryzysie bezdomności. Strażnicy dostarczą je do tych, którzy z różnych przyczyn nie korzystają z noclegowni czy schronisk.

- Idziemy do nich z pomocą, ale też z sercem, bo tam przede wszystkim człowiek czeka na drugiego człowieka. Od kilku lat zmienia się wizerunek osoby bezdomnej. Jest coraz więcej młodych ludzi, coraz więcej kobiet. W tej chwili też coraz częściej bezdomności nie widać. Prócz tych, którzy są w stanie upokorzenia w miejscach niemieszkalnych, w szałasach, pustostanach, to bezdomni mijają nas na ulicy. Ich nawet trudno jest rozpoznać. Są ubrani tak jak my, tylko po pracy nie mają dokąd wrócić. Bezdomność to nie tylko brak domu. Bezdomność jest tylko objawem głębszych problemów, do których staramy się dotrzeć. Robimy to, dzięki Bogu, z dobrym skutkiem.Wśród osób, które wyszły z bezdomności mamy np. studentów. Cieszymy się z każdego przebłysku nadziei, który się pojawia – mówił na inauguracji tegorocznej akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego” Janusz Sukiennik, jej koordynator.

Koordynator o akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego” Caritas Polska

Gość Warszawski

Obecny na spotkaniu ks. Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska wskazał, że za każdym bezdomnym stoi jego historia życiowa.

- Czasami powodem bezdomności może być kilka rat niezapłaconego kredytu, może być kłótnia rodzinna albo upadek firmy. Innym razem może to być nałóg, uzależnienie, depresja, a czasem samotność, bo i takie mamy świadectwa. W momentach kulminacyjnym osoba nie miała do kogo zadzwonić z prośbą o pomoc. To pierwszy etap. Potem jest walka. Człowiek stara się utrzymać się na powierzchni. W wielu przypadkach pojawia się zwątpienie i rezygnacja, i wówczas pojawia się bezdomność. To jest ten etap już widoczny dla społeczeństwa. Często jest to etap wstydliwy. Ale ufamy, że nie jest to etap ostatni. Dlatego w Caritas w Polsce mamy świadomość, że takiej osobie, która z różnych względów, stała się bezdomna, jeśli w odpowiednim czasie poda się rękę, to jest szansa, że ona powstanie z kolan – mówił ks. Majda, przypominając, że z tej przyczyny Caritas prowadzi łaźnie, schroniska, ogrzewalnie, jadłodajnie i kuchnie dla ubogich w blisko 500 placówkach.

Straż Miejska o akcji "Trochę ciepła dla bezdomnego"

Gość Warszawski

Ks. Majda dziękował też miastu stołecznemu za wyrażenie zgody, by po raz kolejny straż miejska dostarczała pomoc bezdomnym. Wyraził też wdzięczność samym funkcjonariuszom.

- Akcja jest dla osób w kryzysie bezdomności, które znajdują się poza ośrodkami pomocowymi, z dala od miejsc wsparcia. Tam docierają nasze patrole, tam rozwożą gorące posiłki. Prewencyjnie takie miejsce jest minimum raz w ciągu doby przez nas kontrolowane, a w przypadku silnych mrozów – 2-3 razy dziennie. Mamy ok. 100 takich miejsc. Jest tam ok. 240 osób, które jeszcze przemieszczają się znad Wisły w inne rejony Warszawy. Pomaga im Uliczny Patrol Medyczny, który całodobowo i całorocznie funkcjonuje i monitoruje te miejsca, ale też zgłasza nam nowe lokalizacje. Ilość potrzebujących jest zbliżona do lat poprzednich. Jest coraz więcej kobiet. Kiedyś był to znikomy procent. Teraz to co 6. osoba. Coraz więcej jest też osób w kryzysie uchodźczym, obcokrajowców, szczególnie zza wschodniej granicy. Spotykamy też bezdomnych nastolatków. Kiedyś bezdomny to była osoba mająca problemy z alkoholem i raczej starsza – mówił „Gościowi Niedzielnemu” Grzegorz Staniszewski, zastępcy komendanta Straży Miejskiej m. st Warszawy, apelując do mieszkańców o niezwłoczne powiadomienie straży, gdy widzi się bezdomnych potrzebujących pomocy, szczególnie zimą.

Organizatorzy akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego” przypominają, że skuteczność zimowej pomocy zależy w ogromnej mierze od czujności przechodniów. W przypadku zauważenia osoby śpiącej na mrozie, wyziębionej lub potrzebującej pomocy, należy niezwłocznie skontaktować się ze strażą (tel. 986) lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Partnerami akcji są Fundacja Caritas i firma ANIMEX, które zadbają o gorące posiłki dla bezdomnych, a także przychodnia dla bezdomnych Stowarzyszenia “Jesteśmy Nadzieją”, która wspiera Caritas w projekcie Uliczny Patrol Medyczny.

Można im pomóc. Sposoby wsparcia: https://caritas.pl/bezdomni/.

W poprzednim sezonie strażnicy miejscy w Warszawie rozwieźli 4900 litrów gorącej zupy oraz rozdali 5 tysięcy konserw, 100 koców i 600 par skarpet.