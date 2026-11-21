Na Diecezjalny Dzień Młodych przebiegający pod hasłem „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat” przybyła młodzież z całej archidiecezji warszawskiej wraz ze swoimi opiekunami: siostrami zakonnymi, wikariuszami czy proboszczami, ale też z katechetami i rodzicami.

W pierwszej części spotkania odbyły się warsztaty liturgiczne, panel dyskusyjny „Codzienność a duchowość. Po co mi Kościół?”, wykład „Sztuka a duchowość” bp. Michała Janochy, spotkanie o chrześcijańskim przywództwo na przykładzie prymasa S. Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II, tańce lednickie, które poprowadzi wspólnota z Grodziska Mazowieckiego, świadectwa Koreańczyków oraz Q&A z abp. Adrianem Galbasem, podczas którego metropolita warszawski opowiadał o rodzącym się w jego sercu powołaniu.

– Do bierzmowania nie byłem bardzo wierzący, z Kościołem było mi nie po drodze, i kiedy poszedłem do bierzmowania to przy tej okazji pojawiła się we mnie myśl: „A może to jest prawda? Myślę, że to był początek mojej wiary. Myśl o byciu księdzem pojawiła się zwyczajnie: „A może mógłbym zostać księdzem?”. Wydawała mi się bardzo nieprawdopodobna. Kiedyś w drodze do szkoły poszedłem do spowiedzi, a ksiądz, który mnie nie znał zapytał: „A czy ty nie myślałeś kiedyś o tym, żeby pójść do seminarium?”. Zgodnie z prawdą powiedziałem, że myślałem. Ten ksiądz odpowiedział: „No to myśl dalej”. To było bardzo fajne. Ten ksiądz powiedział: nie walcz z tą myśl – mówił, dodając, że wybór pallotynów nie był specjalnie przemyślany.

- Po maturze znalazłem obrazek pallotynów z napisem: „Jeśli myślisz o kapłaństwie to przyjdź do nas”. Nie znałem tego zgromadzenia. Nie wiedziałem, kim są pallotyni, ale nie widziałem dla siebie innego miejsca. W tym nie było jakiejś mistyki. To wszystko było w codzienności, ale tak działa Pan Bóg – w normalności – mówił, dodając, że u pallotynów poczuł, czym jest prawdziwa wspólnota, w której każdemu na każdym zależy.

Radził też, by w przypadku myśli o kapłaństwie, potraktować je poważnie i skonsultować z kimś mądrym.

– Skoro to jest powołanie, czyli coś co wychodzi od Pana Boga to módl się o to, żeby było to powołanie, a nie przywidzenie – powiedział abp Galbas.

Diecezjalny Dzień Młodych 2026

Gość Warszawski

Głównym punktem spotkania była Msza św. z wprowadzeniem relikwii św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózki. Koncelebrowali ją duszpasterze, którzy przyjechali z młodymi z parafii.

– Relikwia to coś więcej niż pamiątka. Relikwie przypominają o obecności świętych wśród nas, o tym, że są koło nas, są wspierającymi. Są kimś, kto mówi „Dasz radę, nie poddawaj się”. Dobrze mieć takich ludzi na ziemi. Mam nadzieję, że to wasi rodzicie, katecheci, którzy mówią: „Spróbuj, masz możliwości” – mówił abp Galbas, dodając, że wszyscy święci mają jedno przesłanie.

– Dołącz do nas, podłącz się do Jezusa. Bądź świętym. Karolina mówi: „Mogłam ja, możesz ty”. Stanisław mówi „Mogłem ja, możesz ty”. Nie kiedyś. Oni nie zostali świętymi, kiedy ich Kościół ogłosił, ale takie było ich życie, po tej stronie życia. Także ty jesteś stworzony do rzeczy wyższych, do tego, żeby być jak Pan Jezus. Co trzeba robić? To, co oni. Po pierwsze, nie zadawalać się byle czym. Nie dajcie się kupić tym, którzy płaca tanie pieniądze. Jezus zapłacił swoją śmiercią, swoją krwią i swoim zmartwychwstaniem. I mówi: „Ja ciebie chcę do wyższych rzeczy” – mówił abp Galbas, zachęcając do mierzenia wysoko, mimo, że nie jest się aniołkiem.

- Uwierz w to, że jesteś kochana, jesteś kochany przez Boga i szukaj wszystkich możliwych sposobów, żeby się z Nim spotykać na Mszy św. z przyjmowaniem Komunii św. Nic nie musisz czuć. Wierz, że to prawdziwy Pan Jezus, który przychodzi do ciebie najbardziej jak to jest możliwe. I nie myślcie, że jesteście dziwakami – zachęcał metropolita warszawski.

Spotkanie zorganizował duszpasterz dzieci i młodzieży w archidiecezji ks. Jakub Pytlakowski wraz ze „Stolicą Młodych” i ponad 200 wolontariuszami, należącymi m.in. do wspólnoty „Trzeba siać”.