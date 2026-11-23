Targi powstały z potrzeby odpowiedzi na praktycznie pytania, które nurtują proboszczów, przełożonych zgromadzeń zakonnych, przedstawicieli diecezji czy rektorów sanktuariów.

- Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym można opowiedzieć specjalistom o konkretnym problemie, porównać dostępne rozwiązania i lepiej przygotować się do remontu. Właśnie dlatego ważną częścią targów są prelekcje. Jednym z głównych punktów programu będzie wystąpienie Jakuba Janasa, który opowie o tym, jak rozpoznać przyczyny zawilgocenia murów i jakie metody osuszania można zastosować w obiektach sakralnych. Wystąpi również wspólnie z Robertem Jaworskim i omówią kolejne etapy renowacji, od rozpoznania źródła wilgoci i przygotowania podłoża po dobór tynków i farb do zabytkowych ścian – mówi Aleksandra Osińska, specjalistka ds. marketingu i PR Ptak Warsaw Expo.

W programie znajdą się także prelekcje dotyczące innych wyzwań, z którymi mierzą się parafie. Igor Pilutkiewicz i Janusz Żelazo opowiedzą, jak przygotować remont dachu kościoła i uzgodnić prace z konserwatorem zabytków. Piotr Włodarski poruszy temat ogrzewania dużych wnętrz sakralnych i związanych z tym kosztów.

Choć targi powstały z myślą o duchownych, to także świeccy znajdą na niech wiele ciekawych rozwiązań i inspiracji. - Z pewnością sporo dla siebie znajdą również osoby zainteresowane konserwacją zabytków, architekturą i sztuką sakralną. Na stoiskach będzie można porozmawiać z twórcami witraży i mozaik o tym, jak powstają ich prace. Tomasz Gnap opowie, jak zachować witraże przy modernizacji okien, a podczas bezpłatnych warsztatów średniowiecznej kaligrafii będzie można pod okiem Jakuba Karczewskiego spróbować pisania uncjałą, dawnym pismem używanym m.in. w księgach liturgicznych. Na zajęcia mogą zapisać się również osoby bez doświadczenia. Osoby, które organizują pielgrzymkę parafialną lub szukają wyjazdu dla siebie, będą mogły porozmawiać z przedstawicielami biur podróży o trasach i organizacji takich wyjazdów - zaprasza Aleksandra Osińska.

Na stoiskach będzie można zobaczyć wyposażenie wykorzystywane na co dzień w kościołach - od szat i świec liturgicznych po dewocjonalia. Z kolei przy stoiskach Witraży Godlewskich oraz Pracowni Witraży i Szkła Ryszarda Łobody będzie można porozmawiać o tym, jak powstaje witraż i jak jego kompozycję oraz kolorystykę dobiera się do wnętrza konkretnej świątyni. Wśród wystawców znajdą się również twórcy mozaik oraz wydawnictwa Pallottinum, Biblos , Święty Wojciech Dom Medialny i Instytut Gość Media, wydawca „Gościa Niedzielnego”.

Wstęp na targi jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji przez stronę http://sakraliaexpo.com. Udział w wykładach i warsztacie też są bezpłatne, ale również wymagają pobrania biletu przez stronę. Na warsztaty kaligraficzne można się zapisać przez http://www.warsztatykaligrafii.pl.