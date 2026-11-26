Duży budynek o powierzchni 6150 m kw. to cały kompleks medyczny. Powstał z realnej potrzeby zajęcia się najmłodszymi pacjentami jako hospicjum prenatalne i hospicjum dla dzieci. Obejmie także oddział wytchnieniowy, w którym rodzice będą mogli pozostawić dzieci w ciągu dnia, by móc pracować. W budynku będą też udzielane porady specjalistyczne i zajęcia rehabilitacyjne.

Hospicjum dziecięce powstało przy budynku hospicjum dla dorosłych, które działa od 18 marca 1995 r. Po 25 latach funkcjonowania hospicjum dla dorosłych orioniści podjęli decyzję o budowie nowego obiektu z myślą o zaspokojeniu potrzeb osób dotkniętych nieuleczalną chorobą i zapewnieniu dzieciom, jak i dorosłym w pełni bezpłatnej oraz profesjonalnej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej, socjalnej i duchowej. Budowa ruszyła 5 lat temu. Spowolniła ją pandemia i wybuch wojny na Ukrainie.

Dyrektorem obu miejsc jest ks. Dariusz Czupryński FDP.

Otwarcie hospicjum dla dzieci w Wołominie

Gość Warszawski

Uroczyste otwarcie nowego obiektu odbyło się 26 listopada pod hasłem „Nowy dom, nowy rozdział, ta sama troska o człowieka”.

Budynek poświęcił abp Antonio Guido Filipazzi, który wcześniej przewodniczył Mszy św. w kościele parafii św. Józefa Robotnika.

– Kiedy nie da się już nic zrobić, by przywrócić zdrowie, wciąż pozostaje wiele do uczynienia: złagodzić ból, okazać czułość, zaproponować zabawę, dotrzymać towarzystwa, wspierać rodziny – mówił podczas kazania.

Wskazał na pokusę odwracania wzroku od cierpienia dziecka. - W społeczeństwie, które ceni wydajność i doskonałość, łatwo ulec przekonaniu, że wobec nieuleczalnej choroby pozostaje tylko czekać. W twarzy chorego dziecka chrześcijanin rozpoznaje oblicze Chrystusa – mówił.

Poświęcenie hospicjum dla dzieci

Gość Warszawski

Nuncjusz apostolski przekazał pozdrowienia i błogosławieństwo Leona XIV dzieciom, które znajdą opiekę w hospicjum, ich rodzicom, zakonnikom i siostrom zakonnym, pracownikom, wolontariuszom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania placówki.

Nowy budynek i nowoczesny oddział ma być miejscem, w którym człowiek w najtrudniejszym momencie swojego życia będzie mógł znaleźć opiekę, troskę i drugiego człowieka obok. A wszystko to w myśl założyciela orionistów „Tylko miłość zbawi świat”.

Powiatowy inspektor nadzoru budowalnego o hospicjum

Gość Warszawski

W hospicjum zawiśnie przywieziony z Włoch duży obraz św. Alojzego Orione podarowany przez generała Zgromadzenia Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, a namalowany specjalnie z okazji 150. rocznicy urodzin świętego założyciela.

W wydarzeniu wzięli udział najwyżsi przełożeni orionistów: ks. Tarcisio Vieira FDP, przełożony generalny, ks. Walter Gropellon FDP, ekonom generalny oraz ks. Sylwester Sowizdrzał FDP, przełożony prowincjalny.

W hospicjum znajdą się m. in. kolorowe pokoje dla dzieci, skrzydło dla młodzieży, pokoje dla rodziców, sale zabaw, sale komputerowe, pomieszczenia hydroterapii, salka kinowa oraz pokoje terapii zajęciowej i rehabilitacji.

Na razie w budynku nie ma jeszcze pacjentów.

Obiekt powstał staraniem wielu osób dobrej woli, darczyńców i instytucji.