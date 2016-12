Magnificat na Służewie!

- To wielka łaska być powołanym do tego zakonu i móc swoim życiem wypełnić posłannictwo Kościoła i św. o. Dominika. Wspólnie z Maryją chcemy wyśpiewać hymn Magnificat za to wszystko, co Bóg nam uczynił, czego jesteśmy od wielu lat świadkami - tej wielkiej dominikańskiej tradycji - powiedział na rozpoczęcie jubileuszowej Mszy św. przeor służewieckiego klasztoru, o. Robert Głubisz. I dodał: - Chcemy być nie tylko tymi, którzy żyją tradycją, ale także tymi, którzy tę tradycję tworzą.

W pierwszych słowach homilii metropolita warszawski przypomniał postać śp. o. Jana Górę. - W Teatrze Polskim wspominaliśmy słynnego dominikanina, którego znaliśmy i ceniliśmy za niezwykle oryginalny sposób realizacji dominikańskiego chryzmatu - powiedział.

Kard. Nycz zwrócił uwagę, że życie o. Jana Góry to zaledwie "maleńki fragmencik 800-letniej historii zakonu dominikanów”, ale był to „fragment niezwykle istotny, znaczący i niezwykle ważny”.

Kaznodzieja przywołał fragment autobiografii charyzmatycznego dominikanina, z której wynika, że tradycję roratnich Mszy św. zaszczepili mu rodzice.

- Można zadać pytanie, czy dziś robimy to równie pięknie, głęboko i z wiarą, jak robili to rodzice o. Jana. Czy potrafimy wciągnąć w to młode pokolenie. Kiedy patrzę na dominikański kościół pełen wiernych, jestem optymistą. I chcę wam bardzo podziękować - mówił.

Zwrócił uwagę, że w tym kontekście "pięknie i głęboko brzmi wyśpiewany przez Maryję Magnificat”. - Ten Magnificat śpiewamy także w roku jubileuszowym dominikanów dziękując im za wszystko, co czynią w Kościele w Polsce - dodał kardynał.

Przypomniał, że dominikanie obecni są we wszystkich większych miastach, w Warszawie swoje zakony mają na Służewie i na Starym Mieście. - Troszcząc się o te wszystkie wymiary życia Kościoła, które powierzył nam Chrystus, byśmy potrafili je spełnić i wypełnić do końca. W tej świętej Eucharystii, jako wasz biskup, pragnę podziękować ojcom dominikanom za to, co czynią dla miasta i diecezji, co czynią dla Kościoła. Niech to będzie nasze Magnificat - powiedział na zakończenie kard. Nycz.