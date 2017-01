Zasłużeni i nagrodzeni

W sobotę wieczorem poznaliśmy laureatów nagród Ordynariatu Polowego "Benemerenti". Wyróżnieni zostali Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” oraz Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Gala, podczas której wręczono statuetki oraz medale Milito pro Christo, była połączona z koncertem kolęd artystów w wojskowych mundurach. Odbyła się w auli Klubu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” została założona w 2002 roku przez Ewę Błaszczyk-Janczarską oraz ks. Wojciecha Drozdowicza, twórcę programu „Ziarno” w TVP, proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lesie Bielańskim. Fundację doceniono za "ofiarną służbę na rzecz osób po urazach neurologicznych oraz ich rodzin i bliskich, wytrwałą walkę o prawo do życia dzieci w stanie śpiączki pourazowej i szlachetną działalność specjalistycznej placówki medycznej i rehabilitacyjnej kliniki „Budzik”".

– Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dostrzegli nas w gąszczu tego, co się wokół dzieje – powiedziała podczas gali Ewa Błaszczyk. W rozmowie z GN podkreślała, że każda nagroda daje ogromną motywację jej i współpracownikom. – Zawsze chodzi o życie i to wrócone życie, które się odzyskuje. Ono często jest bardziej świadome i bardzo często ludzie, którzy wracają, całkowicie je przewartościowują. Nie tylko zresztą oni, ale także i ich rodziny – podkreśliła aktorka. Dodała, że bardzo cieszy ją każdy wybudzony ze śpiączki pacjent, a właśnie poprzedniego dnia udało się to z Szymonem, który cztery miesiące temu uległ wypadkowi.

Jak podkreślił bp Józef Guzdek, nagrodzony przez Ordynariat Polowy Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP jest skarbem narodowym, który poprzez piękno prowadzi ludzi do wzruszeń, a przez to do Boga. – To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla RZAWP. Zawsze staramy się czynić dobro poprzez przybliżenie ludziom piękna obecnego w sztuce. - Dzisiejsza nagroda jest dla nas bodźcem do jeszcze większej pracy i zobowiązaniem na przyszłość - powiedział Adam Martin, dyrektor RZAWP.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego nagrodzono "za cenny wkład w tworzenie kultury narodowej", "krzewienie wartości patriotycznych i chrześcijańskich oraz kultywowanie pamięci o chwale oręża polskiego".

W uroczystym koncercie w Wojskowej Akademii Technicznej wzięli udział m.in. abp Salvatore Penacchio, nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Polsce, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, Tomasz Szadkowski, wiceminister obrony narodowej, Jan Józef Kasprzyk, p.o. kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, gen. bryg. Jan Dziedzic, zastępca Szefa Sztabu Generalnego, gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa, płk. Tadeusz Szczurek, rektor Wojskowej Akademii Technicznej, generałowie WP, oficerowie, podoficerowie, żołnierze, kapelani, przedstawiciele służb mundurowych, rodziny wojskowe, studenci oraz podchorążowie WAT.

Nagroda Benemerenti („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego została ustanowiona w 1995 roku przez ówczesnego biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia. Przyznawana jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”.