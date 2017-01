Czwarta rocznica śmierci Prymasa

Prymas senior kard. Józef Glemp zmarł 23 stycznia 2013 roku. W rocznicę jego śmierci, w bazylice archikatedralnej w Warszawie o godz. 19 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji zmarłego metropolity warszawskiego.

Wezmą w niej udział m.in. przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich w archidiecezji warszawskiej. Po Mszy św. uczestnicy złożą kwiaty na grobie prymasa w kryptach archikatedry warszawskiej.

Kardynał Józef Glemp miał 83 lata, chorował na nowotwór. Przez 23 lata (do 2004 r.) przewodził Konferencji Episkopatu Polski; zastąpił kard. Stefana Wyszyńskiego, którego był sekretarzem. Do 2009 r. pełnił urząd prymasa Polski. Kard. Glemp stał na czele Kościoła w Polsce w czasie stanu wojennego, przemian ustrojowych w 1989 r. oraz integracji z Unią Europejską.

Prymas senior przyczynił się do organizacji pielgrzymek do naszego kraju papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Rozpoczął i prowadził dialog z Kościołem prawosławnym w Rosji, którego efektem był wspólny dokument wzywający do pojednania Polaków i Rosjan.

Episkopat Polski pod przewodnictwem kard. Glempa prosił o wybaczenie wszelkiego zła, jakie ze strony Polaków dotknęło Żydów w Jedwabnem i innych miejscach. Prymas senior zainicjował proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki na szczeblu archidiecezji warszawskiej.

Uroczystości pogrzebowe kard. Glempa rozpoczęły się 26 stycznia w kościele sióstr wizytek. Następnego dnia trumna została przeniesiona do bazyliki Świętego Krzyża. Stamtąd 28 stycznia ciało Prymasa w procesji dotarło do bazyliki archikatedralnej. Żałobnej Mszy św., z udziałem prawie całego Episkopatu oraz władz państwowych, przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

Kard-Jozef-Glemp-na-zdjeciach

Uroczystosci-pogrzebowe-kard-Glempa

Pozegnanie-Prymasa-i-ostatnia-droga-do-Archikatedry

Stolica-zegna-Prymasa

Pozegnanie-Prymasa-w-bazylice

Wieczny-odpoczynek-racz-mu-dac-Panie

Kard-Jozef-Glemp-biogram