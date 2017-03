By się urodziły

- Informacja o duchowej adopcji dziecka poczętego przyszła do nas z katedry westminsterskiej. Paweł Milcarek zauważył w niej ulotkę o modlitwie i w styczniu 1987 r. przygotował artykuł do „Rycerza Niepokalanej”. W Anglii to działo kiełkowało, ale miało bardzo ograniczony zasięg. Dopiero jak w kościele oo. paulinów 2 lutego tego samego roku pierwsze siedem osób, w tym ja, podjęło się modlitwy za dzieci poczęte, sprawa nabrała rumieńców – mówi Jerzy Zieliński, koordynator ruchu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego przy kościele paulinów w Warszawie. Wraz z Wiesławą Kowalską, która również była w gronie pierwszej grupy osób modlących się za dzieci poczęte, uczestniczył w uroczystościach z okazji 30-lecia dzieła. Odbyły się one w Dzień Swiętości Życia w kościele przy ul. Długiej.

Centralnym punktem obchodów była Msza św., której przewodniczył bp Michał Janocha. - Każdy grzech, nawet dokonany w ukryciu, rani Kościół. Każda modlitwa, nawet niezauważona, dźwiga świat.Przez te 30 lat 9 tys. osób, które przystąpiło do duchowej adopcji dziecka poczętego przez przez 9 miesięcy, zwyczajowo od Zwiastowania Pańskiego do Bożego Narodzenia, modliło się za dzieci zagrożone w łonach matek. Dzięki temu mamy 9 tys. uratowanych istnień. Kiedy staniemy przed Bogiem zobaczymy naszych braci i siostry, którzy urodzili się i żyli dzięki duchowej adopcji - mówił w homilii duchowny.

Słowo do osób zaangażowanych w dzieło duchowej adopcji przekazał także generał paulinów o. Arnold Chrapkowsi. Przypomniał w nim, że inicjatywa wpisuje się w wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodów, w których widnieje obietnica "Będziemy stali na straży życia". Wskazał, że paulini roznieśli modlitwę za dzieci poczęte na cały świat, w tym do USA, na Słowację i do Chorwacji. Dostrzegł również, że jubileusz 30-lecia modlitwy łączy się z 300. rocznicą koronowania obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Podczas Mszy św. do duchowej adopcji dzieci poczętych przystąpiły kolejne osoby. Przygotowały się do tego podczas dwudniowych rekolekcji.