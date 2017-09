Kto będzie tą iskrą?

O tym, że mają nakręcić dokument usłyszeli osobno w swoich sercach, na adoracji Najświętszego Sakramentu. Są młodym małżeństwem z Warszawy, wychowującym piątkę dzieci. Chcą pozostać anonimowi, by nie przesłaniać sobą wymowy ich produkcji pt. "Proroctwo". 29 września w warszawskim kinie "Luna" odbył się pokaz dla mediów. Dziennikarze przyjęli film brawami.

Półtoragodzinny obraz powstał w ciągu dwóch lat. To zbiór wywiadów przeprowadzonych z autorytetami w dziedzinie doktryny, a także z charyzmatycznymi kapłanami. Wśród nich znaleźli się m.in.: o. Augustyn Pelanowski OSPPE, dr Wincenty Łaszewski, o. Stanisław Przepierski OP, o. Antonello Cadeddu, o. Henrique Percu, ks. Dominik Chmielewski SDB, ks. Piotr Glas, ks. John Bashobora. Wspólnie z autorami próbują oni odpowiedzieć na pytanie, czym jest iskra zapowiedziana przez Jezusa św. siostrze Faustynie, która ma przygotować świat do Paruzji. Śledząc wątki przeróżnych proroctw na temat nie tylko Polski, twórcy starają się rozszyfrować, czy istnieje jakiś mechanizm według którego dana obietnica może zostać wypełniona, bądź nie.

- Ani ja, ani mój mąż nigdy nie robiliśmy filmów i nie mieliśmy z ich produkcją nic wspólnego. Tym bardziej pytanie zdało nam się irracjonalne i przez czas jakiś próbowaliśmy je ignorować, bo zdawało nam się być pomyłką, że może chodzić o nas. Niemniej my również pytaliśmy wciąż Pana w naszych modlitwach i On wciąż wysyłał nam znaki potwierdzające Swoją wolę - mówi żona. - Następnie próbowaliśmy ten film komuś profesjonalnie zajmującemu się produkcjami "zrzucić', bo wydawało nam się nieprawdopodobne, że mamy go robić sami. Ja byłam wówczas mamą 3 malutkich dzieci i nie wyrabiałam się z praniem i jego rozwieszaniem, wciąż marzyłam o tym, by ktoś rozciągnął mi dobę chociaż o dwie godziny, a mój mąż pracował jako grafik na etacie i po pracy w domu znów zasiadał do komputera, by zrobić jakieś dodatkowe zlecenia, bo utrzymanie rodziny nie było wówczas możliwe tylko z tamtego etatu.

- Ale Pan Zastępów sam troszczy się o swoje dzieła, co dla nas osobiście jest też potwierdzeniem, żeśmy sami tego wszystkiego nie wymyślili - dodaje mąż. - Na początku byliśmy we dwoje, potem dołączył znajomy operator, później Bóg przyprowadzał nam kolejnych pomocników, aż zgromadziła się profesjonalna ekipa filmowa. Dokument powstał ze zbiórki prowadzonej przez Fundację św. Filomeny, powstałej na potrzeby produkcji. Nie jest to przedsięwzięcie komercyjne. Zależy nam wyłącznie na tym, żeby przesłanie filmu dotarło do jak największej liczy widzów.

- Jeśli Polacy pozostaną wierni Chrystusowi, staną się błogosławieństwem dla całego świata - podkreśla charyzmatyczny kapłan o. Antonello Caddedu.

Materiały prasowe Inspiracją dla małżonków stały się słowa z Dzienniczka św. Faustyny: "Polskę szczególnie umiłowałem, jeśli posłuszna będzie Woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości, z niej wyprowadzę iskrę, która przygotuje świat na powtórne przyjście Moje" (Dz. 1732). Ale nie tylko one. O zadaniu, jakie Bóg ma dla Polski mówiła też niemiecka mistyczka Teresa Neumann, a także Prymas Polski kard. August Hlond. Ksiądz Bashobora podkreśla w filmie, że wiara Polaków jest mocnym, zdrowym ziarnem, które wyda dobry plon. Ojciec Caddedu widzi przed Polakami wielkie zadanie. Czy je udźwigniemy? Słowa Pana Jezusa o wywyższeniu Polski są warunkowe. Spełnią się, jeśli będziemy postępować zgodnie z Jego wolą. Jak zauważają rozmówcy, Bóg daje proroctwo, ale też pozostawia człowieka wolnym. Zdarzało się już w historii, że ludzie przygotowywani przez Boga do wielkich rzeczy, nie podjęli współpracy z łaską. Wtedy na ich miejsce zostali wyznaczeni nowi.

- Obietnica dla Polski jest ogromna, ale w związku z tym ogromna jest też odpowiedzialność za wypełnienie jej warunków - mówi o. Pelanowski. - W żadnym innym narodzie w Europie nie jest tak jak w naszym, że tak duża liczba ludzi lgnie do Boga.

W filmie szczególnie podkreślona jest niezwykła rola Maryi. W 100-lecie objawień fatimskich oraz 140-lecie objawień w Gietrzwałdzie, orędzie Maryi przynagla Polaków i cały świat do wsłuchania się w Jej głos. Czy tak liczne objawienia, jakie miały miejsce w XX wieku i trwają nadal, są oznaką końca czasów?