Słowo w stajence

„W dniu dzisiejszym święte chrześcijaństwo wspomina trzy narodzenia, które każdego chrześcijanina powinny tak cieszyć i taką napełniać radością, że w szczęsnym uniesieniu winien on wyskakiwać w górę i wykrzykiwać z miłości, wdzięczności i wewnętrznej rozkoszy. A kto nie odczuwa w sobie takiego przymusu, niech się zatrwoży. Z tych trzech narodzin pierwsze i najdoskonalsze jest narodzenie Jednorodzonego, Syna, którego Ojciec niebieski rodzi w tożsamości istoty, a w odrębności Osób. Drugim dziś wspominanym jest macierzyńska płodność, która stała się udziałem dziewiczej czystości i doskonałej nieskazitelności. Trzecie polega na tym, że Bóg codziennie i o każdej godzinie w rzeczywisty i duchowy sposób rodzi się przez łaskę i miłość w każdej duszy dobrej. Te właśnie trzy narodzenia stanowią treść odprawianych dzisiaj mszy świętych” - czytamy przy żłobku zbudowanym w kościele przy Freta 10. Te słowa Jan Taulera sprzed siedmiuset lat uzupełniają ascetyczną szopkę u dominikanów. Jest ona miejscem obowiązkowym na trasie zwiedzania tegorocznych stajenek podobnie jak ruchoma szopka na Miodowej.

- W każdym roku przy tworzeniu wystroju szopki akcentujemy wydarzenia szczególnie ważne w danym momencie. W tym roku dołączyliśmy do typowego wystroju żłóbka ważne motywy dla Polski, Warszawy i Kościoła. Są to trzy setne rocznice: sto lat odzyskania przez Polskę niepodległości, stulecie powrotu kapucynów do stolicy i stulecie stygmatyzacji ojca Pio. Z okazji ponownego osiedlenia się kapucynów w Warszawie zapraszamy 28 stycznia na konferencje i Mszę Świętą do naszego kościoła - informuje o. Grzegorz Filipiuk.

Do wydarzeń rocznicowych nawiązuje również szopka w kościele Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście. Matka Boża jest tu ukazana w wizerunku Czarnej Madonny, a dach stajenki ozdobiony jest zdjęciami dzieci podnoszących rączki do góry. Pod tym względem wystrój żłóbka łączy się z pomysłem, jaki został podjęty w katedrze św. Jan Chrzciciela. Stajenkę stanowi tu obraz współczesnej rodziny z kilkorgiem dzieci stojących w pokoju, w którym wisi obraz Matki Bożej i Jezusa. Podobnie jest w bazylice świętokrzyskiej. Obok szopki ustawione jest tu powiększone zdjęcie pustego okna życia, a pod nim słowa św. Jana Pawła II „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu”.

Właśnie od bazyliki świętokrzyskiej 13 stycznia rozpocznie się bezpłatny spacer z przewodnikiem po szopkach Traktu Królewskiego, Starówki i Nowego Miasta. - Spotykamy się o godz. 10 przy stajence. Zachęcam do zabrania z sobą dzieci. Ciekawostki o szopkach wzbogacę o historie odwiedzanych miejsc i opowieści przekazane mi przez babcię. Po drodze odwiedzimy m.in. ruchomą szopkę u kapucynów i żywą przed katedrą Wojska Polskiego. Spacer potrwa ok. 3 godzin - zaprasza Krzysztof Przygoda.